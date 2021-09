Covid kartami nezamíchal, říká politolog Bureš. Babiš má oproti ostatním jednu výhodu

reklama

Nejviditelnější je podle Bureše kampaň hnutí ANO, Pirátů a hnutí SPD. „Mně se zdá, že nejvíce je zatím vidět kampaň hnutí ANO, Pirátů a hnutí SPD, ostatní téměř nevidím. Kdo není vidět, má potom velkou nevýhodu v samotném volebním souboji. To je první věc. Druhá je, že zatím můžeme jako formu kampaně vidět pouze billboardy u silnic, sem tam nějaký mítink. Pokud se o nich dostanou informace do médií, tak jsou omezeny lokálně, a tím i jejich dopad. Potom se samozřejmě očekává, jaké budou televizní debaty, ale to zatím neproběhlo," zhodnotil předvolební souboj do Poslanecké sněmovny politolog.

Velkou roli v tom dle jeho názoru mohou hrát finance: „Bez peněz moc kampaně neuděláte. Zvlášť, pokud stále platí, že důležité prostředky, kterými se politici mohou připomínat veřejnosti, se musí platit,“ vysvětlil a zmínil například reklamu formou letáků do schránek, billboardů u silnic nebo setkání s voliči. Připomněl také, že u mladé generace hrají velkou roli sociální sítě, kde je kampaň intenzivnější, a přitom není tak nákladná. „Neodvažuji se odhadnout, kolik to stojí v porovnání s tradičními prostředky komunikace s voliči. Obecně v současné době platí, že všechny strany s výjimkou hnutí ANO mají poměrně málo peněz, takže v tomto smyslu bude asi každá šetřit.“

Premiér se staví do role oběti

Premiér Andrej Babiš se ve své kritice často dotýká svých politických soupeřů, a naopak. Piráti se Starosty a nezávislými, ale i koalice SPOLU, tvrdí, že si Babiš zvolil jako nepřátele ty, jichž se ve volbách obává. Jan Bureš ale tvrdí, že je to sám premiér, kdo se pasoval do jakési role pronásledované osoby. „Už jeho plakáty a billboardy typu ‚přečtěte si moji knihu, než to zakážou', jsou naprostá absurdita. Nikdo tady nikomu nezakazuje něco publikovat nebo vydávat. On se sám staví do role někoho, kdo je v nebezpečí, ale on je tím, kdo drží v rukou moc. Opozice žádnou moc nemá a ani nemá sílu ho pronásledovat či něco podobného. Jde o marketingovou kampaň hnutí ANO, kterou někdo vymyslel uměle, poradil ji premiérovi, ten ji schválil, a tak ji dělají. Ale on sám se staví do role pronásledované oběti. To, že to může na voliče fungovat, nezpochybňuji. Asi může, ale je to celé úplně uměle vyvolané jeho strategií," uvedl pro ParlamentníListy.cz Bureš.

Nedomnívá se navíc, že by poslední rok a půl řešení koronavirové krize a chyby vlády nějak zamíchaly volebními kartami. „Možná že to nebude hrát velkou roli prostě proto, že covid a všechna opatření vydávaná vládou jsou vnitřně rozporná. Máte tady velmi silný tábor zastánců opatření, a velmi silný tábor odpůrců – a teď myslím v odborné komunitě, která působí na veřejnost. Většina voličů má velmi obtížnou možnost udělat si sofistikovaný názor. Většina může jenom věřit nebo fandit jedné ze dvou stran. A právě proto, že jde o téma citlivé, o zdraví lidí, tak je vše ještě komplikovanější, protože voliči neposuzují a nebudou u voleb příliš masivně posuzovat konkrétní opatření. Pokud se budou u voleb vůbec rozhodovat podle covidu a podle toho, jak vláda řešila covid, uvidí jen aktuální situaci v době voleb,“ upozornil politolog Bureš s tím, že v době voleb to bude pravděpodobně postupné rušení opatření, probíhající očkování a podobně. Podporovatelé vlády tak budou tvrdit, že vláda všechno zvládla, školy fungují a situace je lepší.

Místo vážných problémů pseudotémata

Těch, kdo vládní opatření tvrdě kritizují, je dle Bureše poměrně málo. „A ti se soustředí na volbu několika hnutí, která vzala v kampani boj proti opatřením vážně – ať už hnutí SPD, nebo VOLNÝ blok poslance Volného, či hnutí Trikolóra. Voličů, kteří radikálně odmítají opatření, je relativně málo. Soudím tak z toho, že nevidíme v ulicích miliony lidí, které by proti opatřením protestovaly. Pak by se to stalo i mnohem významnější součástí kampaně. Připomínat voličům ve chvíli, kdy máme nejhorší za sebou, kdy se díky proočkování značné části obyvatel může upouštět od opatření a také se to děje, jaké vládní rozhodnutí bylo učiněno špatně v dubnu tohoto nebo minulého roku… Myslím, že si lidé za rok a půl a za dobu, kdy opatření byla vydávána velmi často a rychle se měnila za sebou, už v podstatě nevzpomenou, kdy co platilo,“ řekl Jan Bureš.

Ten už v dřívějším rozhovoru také odmítl, že se čeští politici měli zabývat před volbami migrací. To, že tak činí, může být prý způsobeno obavou, že pokud o ní bude hovořit pouze Tomio Okamura a jeho hnutí SPD, mohou přijít o voliče, které téma zajímá. Bureš ale stále migraci nepovažuje za reálný problém země, naopak ho vidí jinde: „Česká republika má poměrně velké množství problémů, které by politici řešit měli. Je téměř šokující, že neprobíhá žádná diskuse o těchto problémech, že je nikdo v kampani neřeší a nenavrhuje řešení. Místo toho se vymýšlí pseudotémata, jako je migrace, LGBT a podobně,“ uvedl politolog. Varoval také, že je to pro budoucnost republiky velká chyba. „Mně se skoro zdá, i jak probíhá kampaň, že volby budou skutečně téměř o ničem. Jediné téma voleb je, zda má Babiš pokračovat v čele vlády, anebo ne. Vůbec se neřeší vážné problémy této země.“

Dluhy, školství, zdravotnictví…

Bureš tvrdí, že čeští politici sice okrajově zmíní například obrovské zadlužení státního rozpočtu, ale řešení, která navrhují, jsou velmi jednoduchá a povrchní, a vlastně žádnými řešeními nejsou. „Česká společnost má obrovské makroproblémy – stav veřejných financí a státní správy, množství byrokracie, kterou ovládá a zatěžuje celou společnost. To nikdo neřeší. Debaty se zužují do toho, že můžeme být v klidu, protože máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě, a tak není problém, co se tady děje,“ upozornil.

Jako další problém vnímá neudržitelnost důchodového systému, který není možné z ekonomického hlediska dlouhodobě provozovat. Dále přefinancovatelnost zdravotnictví, do kterého putují obrovské částky, které budou jinde chybět. „A kde se téměř utápí obrovské peníze – ne vždy racionálně. Dlouhodobě nebude zdravotnický systém ufinancovatelný. Problém vidím i ve vzdělávání, o školství se většinou mluví jen o platech učitelů. To už takový problém není, ale problém je, že učitelé učí děti věci, které jsou zbytečné a nepotřebné. Potřebujeme reformu vzdělávacího systému. Ani o tom nikdo nemluví,“ řekl.

Jediné řešení je zvýšit daně nebo omezit výdaje

Nevynechal ani energetiku. „Do pár let budeme muset zavřít několik zdrojů energie a jaderné elektrárny. Je jasné, že přírodní zdroje je nemohou nahradit. Podle seriózních studií bychom potřebovali postavit dva nové Temelíny, a nikdo nebere v úvahu ani další navýšení spotřeby energie při prosazování elektroautomobilů. Nakonec to může vést k tomu, že se lidé nebudou stačit divit, kolik budou platit za elektřinu nebo za plyn. Takových problémů by se našlo mnohem více. Nikdo je veřejně neřeší. Rozumím proč – jsou to otázky složité, a v kampani nikdy nemůžete diskutovat hodiny a hodiny o vážných problémech. A za druhé jsou to témata nepopulární. Politici mají představu, v jakém stavu jsou finance, a jediné řešení je zvýšit daně nebo snížit výdaje. Tyhle problémy nezmizí tím, že o nich nebudeme mluvit. Když o nich nebudeme mluvit a nebudeme vědět, jak se k těmto tématům staví, tak jsou volby o ničem,“ dodal Jan Bureš.

