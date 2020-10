Covid zvládáme. Flegrova čísla, to je úplně jinak. Docent z nemocnice překvapil

reklama

Hned na úvod padla otázka, jaká je situace s covidem-19 v Česku. Na ni Balík odpověděl narážkou na francouzský film ze 70. let, že „situace je vážná, nikoli však zoufalá". Křivka se podle něho začíná oplošťovat a R (tedy počet těch, které nakažený nakazí dále – pozn. red.) se pohybuje okolo 1,2. A přísun pacientů byl dle Balíka stabilizován. „Z hlediska intenzivní péče to docela dobře zvládáme a rozhodně nám nehrozí zahlcení," prohlásil lékař. Stejně tak podle něho nehrozí kolaps nemocnic. Uvedl, že ani nezačaly omezovat plánovanou péči, ani neodmítají pacienty k plánovaným výkonům kvůli uvolnění kapacity.

„Toto prosím není italský scénář. Italský scénář je, že máte tuto rezervu vyčerpánu a k tomu improvizujete a v improvizovaných prostorách s nekvalifikovaným personálem děláte high-tech medicínu,“ upozornil ještě, jak daleko je Česko od této noční můry. Současnou, již oploštěnou křivku nárůstu pacientů předpokládá, že nemocnice zvládnou.

Problémem dle něho není intenzivní péče, ale personálně poddimenzovaná standardní lůžka v nemocnicích. „Ve chvíli, kdy je nedostatek infekčních standardních lůžek a ti pacienti, kteří potřebují standardní péči, jsou hospitalizováni, protože jim je špatně, mají třeba i kyslíkové brýle, nebo jsou hospitalizováni ze sociálních, izolačních důvodů, což se bohužel taky stává, tak tato standardní lůžka jsou nedostatková,“ varoval Balík. Zvláště by se mohlo jednat o problém, pokud část personálu onemocní. Doplnil, že nedostatek personálu u standardních lůžek je chronický problém, Česko má dle jeho názoru velké nemocnice a jistá systemizace by prospěla.

Co se týče nouzového stavu, dle Balíka potřebný není, ale restrikce ano. Je hlavně potřebné je naplánovat a dodržovat. Omezení sdružování a osvěta, jak se lidé mají chovat, je taktéž dle Balíka na místě a prý i funguje, protože jinak by se R nevrátilo k hodnotě 1,2. Co by Balíkovi vadilo by bylo zavírání středních a hlavně základních škol. „Juniory to vytlačí do volnočasových aktivit a nebude to fungovat,“ míní lékař s tím, že fungující škola s opatřeními je z epidemiologického hlediska lepší.

Čísla hospitalizovaných, která na tiskových konferencích uvádí ministr Prymula, ho neznepokojují. „My tady opakovaně deklarujeme kapacitu 780 až 800 plicních ventilací, aniž bychom cokoliv změnili. Pak se to dá expandovat s kvalifikovaným personálem v etablovaných týmech až na dvojnásobek. A to ale znamená omezení ostatní péče pro plánované výkony,“ vysvětlil a dodal, že by to bezpochyby mělo negativní dopad na zdravotní stav populace. Ale stále by se nejednalo o italský scénář.

Pokud jde o Prymulův nápad zapojit do péče mediky, aby se nahradili ty, kdo onemocněli covidem, dle Balíka by to bylo funkční řešení, pokud by k nouzové situaci došlo. Doplnil, že předpokládá, že Prymula přemýšlí nahlas, co by v takové situaci dělal, a proto tento nápad zazněl. Ovšem záleželo by na vzdělání mediků, vyšším ročníkům by praxe podle Balíka možná i prospěla.

I na výpočty prof. Flegra došlo. „Já si myslím, že tihle mistři katastrofických scénářů mají několik chyb v těch kalkulacích. Oni říkají, my máme třeba pacienty, kteří se nakazili před 3–4 týdny, to jsou lidé, kteří se nakazili na konci srpna. A počkejte, až sem doběhne třeba ty 4 tisíce denně, což bylo před 12–13 dny. Já ze své praxe vím, že inkubační doba toho koronaviru je někde okolo pěti dní, malinko i kratší. Takže čtyři až pět dní a ti lidé se k nám dostávají, a to jsou pouze ty těžké formy, těch 4–5 %. Versus 95 %, který jsou asymptomatičtí nebo mají chřipkové onemocnění nebo rýmu. Tak ti se k nám dostávají v průměru během týdne svých příznaků. Takže když to sečtete, tak my přijímáme lidi, ne kteří se nakazili na začátku září. Ale přijímáme ty, kteří se nakazili před dvanácti dny,“ komentoval Balík Flegrovy výpočty. Jinými slovy, nyní se do nemocnic dostávají ti, kdo se nakazili na vrcholu, když zjištěných nakažených přibývaly tři až čtyři tisíce. Tedy exponenciála nebude zdaleka tak drastická.

A vytkl další chybu. Katastrofičtí scenáristé prý počítají s dobou hospitalizace tři týdny. „My máme medián na různých jednotkách intenzivní péče mezi osmi až dvanácti dny. Takže my taky ty lidi uzdravujeme a propouštíme. To není jako na vypínač, že ty lidi dostaneme všechny. Oni přicházejí postupně, my je uzdravujeme a dáváme je dohromady. Já si myslím, že tenhle scénář tady absolutně nehrozí,“ pravil.

Pokud jde o v médiích propíraný nedostatek léku remdesivir, za ten prý může ještě bývalý ministr. Remdesivir v Česku totiž prozatím sponzoruje buď firma, která ho vyrábí, nebo Evropská komise. A na ministerstvu měl někdo zařídit „letter of intent“, tedy žádost o lék, která by pak byla posouzena Komisí, jenže nezařídil. Nedávno došla do Česka další dodávka remdesiviru, která podle tempa onemocnění vydrží 10 dní, takže ČR má 10 dní na jednání s Bruselem. „Zřejmě to bude první remdesivir, který bude hradit Česká republika,“ oznámil Balík.



Doporučil novému ministrovi, aby sledoval data z Ústavu zdravotnických informací, i statistiky a jejich vývoj, který probíhá v řádu dní. „Měl by podle toho adaptovat ta restriktivní opatření tak, aby nelikvidovaly tuhletu republiku,“ míní lékař. Doufá, že tentokrát budou opatření lehčí než na jaře, tehdy podle něho byla až nesmyslně tvrdá a připravila republiku o finanční rezervy. „Když to uděláme špatně, tak si myslím, že se dostaneme do situace, kdy nám nikdo ani nepůjčí,“ zabrousil lékař do ekonomie.

Stejně jako v DVTV Balík potvrdil, že k němu na intenzivní péči se dostávají pořád ti samí pacienti, tedy obézní cukrovkáři s vysokým tlakem. „My skutečně na intenzivní péči na umělé plicní ventilaci nevidíme lidi bez rizikových faktorů. Zatím. A myslím si, že ti lidé, kteří jsou k nám indikovaní, že doteď nestonali vůbec s ničím, tak se ukáže, že něco tam vždycky je,“ svěřil lékař své zkušenosti. Doplnil, že i mladí se dostávají do nemocnic s vážnějšími příznaky, dostávají se i „na kyslík“, ale nejvyšší stupeň intenzivní péče v drtivé většině případů nepotřebují.

Podle Balíka je dobře, že virus Česko prodělává ještě před podzimní plískanicí a poklesem teplot, a pokud budou opatření dobře nastavena, prodělá země podzim i zimu v určité rovnováze.

Co se týče permanentních následků z nemoci, ty můžou dle lékaře mít jak ti, kdo byli na intenzivní péči, tak ti, kteří byli „jen“ na kyslíku. Následky těžkého průběhu covidu jsou prý velice podobné těžké chřipce, obé zasahuje plíce a srdce v podobném procentu případů. Ale covidových pacientů je více, protože je nemoc nakažlivější. Srovnávání koronaviru a chřipky je podle něho naprosto v pořádku, těžký průběh chřipky a jeho následky jsou podle některých vědeckých prací horší než covid-19. Doplnil, že o léčení chřipky ví, protože pacienti s těžkou formou onemocnění se dostávají právě k němu, a to už po desetiletí.

Na konci se Balík vyslovil pro to, aby v kinech a restauracích byl určitý režim, ne nepodobný tomu, jaký má Německo či jaký dodržuje Švédsko. Postěžoval si, že v Česku šla opatření ode zdi ke zdi, kdy na jaře byla velice přísná a léto naopak bylo skoro bez opatření. „Všechno zařízli, zlikvidovali, zavřeli, všichni lidi byli vyděšení, totálně a pak to překmitlo do druhého extrému, kdy jsme se úplně na všechno vybodli. Výsledek je, že se divíme, že to tady teďka jede. No jede to, protože jsme na léto vysadili a byla to možná u někoho taková přirozená reakce na to, co tady bylo na jaře ty dva měsíce,“ popsal chyby vlády. Pokud jde o to, co by se udělat mělo, Balík jmenoval ochranu rizikových skupin a nutnost zavést určitý režim v kinech a restauracích a také při shromažďování. A dodat „kuchařku“ ředitelům škol, jak mají situaci řešit.

