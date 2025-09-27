Cpou dětem Evropskou unii, českou státnost opomíjejí. Štefec varuje

Bezpečnostní expert a kandidát za hnutí STAČILO! Jaroslav Štefec na svém facebookovém účtu připomněl, že před 813 lety, 26. září 1212, vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II. českému knížeti Přemyslu Otakaru I. soubor tří souvisejících listin, nazvaný podle hlavního dokumentu Zlatá bula sicilská. Tyto dodnes platné listiny povyšují „na věčné časy“ české knížectví na království a potvrzují nedělitelnost území českého státu. Listina obsahuje privilegium, které potvrzuje dědičnost titulu českého krále a stanovuje jeho volbu na domácí půdě.
„Částečně v návaznosti na tento akt vydává roku 1356 císař Karel IV. tzv. Zlatou bulu Karla IV., která se stala nejdůležitějším ústavním dokumentem středověké Svaté říše římské. Je nazvána podle zlaté pečeti, která je k ní připojena. Tou byla zpečetěna práva kurfiřtů (římských knížat, mezi něž patřil i český král) při volbě římského císaře a zajišťovala mezi nimi českému králi výsadní postavení. Měl totiž předcházet jejich neshodám, což je jedno z historických dědictví, kterého bychom si měli vážit a využívat ho i v současnosti,“ připomíná Štefec.
Národy, které zapomínají svou minulost, ztrácejí svou budoucnost
Kurfiřtům byl Karlem IV. jejich titul přiznán dědičně, dostali právo razit mince, celní právo a právo výkonu soudní pravomoci. „Synové kurfiřtů museli znát říšské jazyky – němčinu, latinu, italštinu a češtinu (!). Karlova bula potvrzovala také výjimečné a nezávislé postavení českého krále mezi říšskými kurfiřty a českého státu v rámci říše, jak bylo ustanoveno roku 1212 ve Zlaté bule sicilské, a dále je rozšiřovala,“ napsal kandidát hnutí STAČILO! do Poslanecké sněmovny Jaroslav Štefec a zdůraznil, že národy, které zapomínají svou minulost, ztrácejí svou budoucnost.
„Tuto historickou zkušenost musíme mít na paměti zejména dnes, kdy znovu vedeme boj o přežití našeho národa a České republiky jako svébytného a samostatného státu. Nechceme být jen jakýsi podivný ‚flek na mapě‘ uprostřed Evropy, pro který někdo vymyslil bez ohledu na další dvě Země Koruny české, Moravské markrabství a slezské knížectví, název ‚Česko‘ a jehož státní symboly jsou otevřeně przněny a zesměšňovány. Přitom máme být na co hrdí a naše historie je stejně spletitá, barvitá a slavná jako historie naprosté většiny zemí v našem okolí. A to bez ohledu na fakt, že jsme historicky neměli přístup k moři a k příležitostem, které to přinášelo přímořským národům,“ zdůraznil Štefec.
Dále napsal: „Musíme se vracet ke kořenům a připomínat si, kým vlastně jsme a jak pevně jsme spojeni s naší krásnou zemí. Zvláště když vidíme stále zřejmější snahy tyto vazby násilně zpřetrhat a zničit zejména u mladých lidí povědomí o hlubokých historických kořenech české státnosti. Proto nejsou české děti v českých školách vedeny ke znalosti českých dějin, historických souvislostí a k jejich promítání do aktuálního dění u nás a ve světě. Učí se znát a milovat Evropskou unii a jsou jim prezentovány její dnes už často jen fiktivní přednosti, včetně definitivně zkrachovalého multikulturalismu a jakéhosi ‚přínosu jinakosti‘ imigrantů z cizích a nám často přímo nepřátelských kulturních okruhů ke kultuře evropských národů. Jsou také vychovávány k bezvýhradné akceptaci priorit práv všemožných menšin a komunit před Ústavou ČR, Listinou práv a svobod a v českých zákonech jednoznačně stanovenými právy občanskými.“
Po 35leté devastaci českého školství chybí kvalitní učitelé
„Je nejvyšší čas se skutečně zamyslet nad příčinami tohoto stavu. I proto by měl být pro voliče jedním z klíčových ukazatelů kvality stran a hnutí, které jdou do nadcházejících voleb, jejich pohled na stav českého vzdělávacího systému, zaměřený nikoliv na pouhou výměnu politických figurek, ale především na změnu přístupu ke vzdělávání dětí. Nebude to cesta jednoduchá. Už jen proto, že nám kvůli dnes už pětatřicet let trvající devastaci českého školství zoufale chybí nejen kvalitní učitelé a personál škol, ale i kvalifikovaní státní úředníci pro ministerstvo školství. Nějak se ale začít musí, a čím dříve, tím lépe. Není na co čekat. Je načase i zde říci jasně a rázně STAČILO!,“ vyjádřil se uchazeč o poslanecký post Jaroslav Štefec.
autor: Naďa Borská