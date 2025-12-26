Na nákupech v Rakousku. Podívejte, co tam dávali do košíků Češi

Do Rakouska jsme se vypravili těsně před vánočními svátky. Tentokrát nám přišla parkoviště před supermarkety o dost plnější než v tuto dobu před rokem. V obchodech jsme pak slyšeli samozřejmě především němčinu, ale také češtinu a v nemalé míře i ukrajinštinu. Zajímalo nás, pro co si sem Češi nejvíce jezdí. Stejně jako minule připomeňme, že v Rakousku je průměrný plat více než dvojnásobný oproti České republice.
Vanilkové rohlíčky 200 gramů v přepočtu něco přes 220 korun
Nakoukli jsme, na kolik těsně před svátky vyšlo v rakouských supermarketech balené cukroví a další vánoční pečivo. Objevili jsme například marcipánovou štolu 750 gramů za 4,49 euro, v přepočtu 25 korun za euro, zhruba za 112 korun. Zaujaly nás i vanilkové rohlíčky, 200 gramů za 8,99 euro, tedy něco přes 220 korun. 250 gramů baleného vánočního cukroví bylo v nabídce za 7,50 euro, kilo vyšlo na 30 euro, tedy zhruba na 750 korun. Na 29,96 euro za kilo pak vyšla jiná, možná trochu méně pestrá, směs vánočního pečiva.
„Vánoční cukroví tady nekupuji. Myslím, že máme lepší. Navíc pečeme se sestrou každý rok alespoň pár druhů domácího. Co tady ale kupuji, jsou jogurty, drogerie, sardinky a jiné rybičky v konzervě. To se myslím vyplatí i s tím, že nějaké peníze dáme za benzín. Navíc třeba ty jogurty jsou výborné,“ usmívala se mladá žena, která se představila jako Martina Zimalová. Na nákup do Rakouska jezdí prý pravidelně.
Milka v Rakousku od dvou kusů za 45 korun za kus. A v Čechách?
„Nakupujeme tady především sladkosti, čokolády, ale i tu Nuttellu, co ji náš bývalý premiér tak proslavil,“ smál se muž asi středního věku, který se představil jako Jakub Malý. I se svou manželkou prý přijel na nákupy z Českokrumlovska.
Podívali jsme se tedy, na kolik vyjde čokoláda Milka. Tu jsme v Čechách objevili ve velikosti 90 až 100 gramů za 40 korun, ale také kolem šedesáti. V Rakousku jsem narazili na cenu 1,99 euro, v přepočtu tedy asi za padesát korun. Pokud jste si ale vzali dva kousky, vyšel jeden na 1,79 euro, tedy asi na 45 korun.
Podívali jsme se samozřejmě i na cenu zmíněné Nutelly. Kilovou jsme v Rakousku objevili za 6,49 euro, tedy zhruba za 162 korun, 400gramovou za 3,99 euro, kilo v tomto případě za 9,98, tedy zhruba za 250 korun. 350gramovou v Čechách jsme našli za 89 korun. Kilo v tomto případě vyšlo na 257 korun. Na 233 korun za kilo pak vyšla 600gramová Nutella.
A když už jsme byli u těch „diskutovaných“ cen, podívali jsme se i na kolik u našich rakouských sousedů vyjde půllitrová plechovka Plzně. Našli jsme za 1,55 euro, tedy kolem 39 korun.
Pestřejší nabídka rychlého občerstvení v Rakousku? A na kolik vyjde řízek?
Nakoukli jsme i do místních restaurací a také do oblíbeného „rychlého občerstvení“. Ohledně toho jsme totiž dostali informaci, že v Rakousku je nabídka prý „pestřejší“. A tak jsme se šli přesvědčit. A opravdu. Objevili jsme tady například kuřecí gordon blue v housce za 6,50 euro, kuřecí hamburger, kde mimo jiné byl i plátek ananasu, za 6,90 euro, ve variantě wrap pak za 7,50 euro. Poměrně velká část nabídky je pak podobná jako u nás. Například cheeseburger stojí 2,60 euro, v přepočtu 25 korun za euro vyjde tedy na 65 korun. U nás na 49 korun. Ovšem, opět připomínáme více než dvojnásobný průměrný plat v Rakousku oproti ČR.
„Pracuji v Rakousku už několik let a občas se tady na jídlo zastavím, je to rychlejší než v běžné restauraci. Nevím, proč je tady jiná, řekla bych větší, pro mě zajímavější, nabídka, než u nás. Jen kousek od hranic, stejný řetězec,“ dala se tam s námi do řeči mladá Češka. Jméno prozradit nechtěla. „Pracuji tady ve městě a nechci, aby si třeba mí nadřízení mysleli, že se vykecávám do novin,“ smála se.
I tentokrát nás zajímala i cena smaženého vepřového řízku. V jedné z vyhledávaných restaurací ve Freistadtu jsme našli na jídelním lístku vepřový řízek s přílohou a salátem za 16,20 euro, tedy pokud budeme počítat s kurzem 25 korun za euro, tak v přepočtu zhruba za 400 korun. Před časem jsme zavítali i do Vyššího Brodu, městečka, které leží naopak v českém pohraničí. Tam jsme v jedné z vyhlášených restaurací narazili na vepřový řízek s brambory a míchaným zeleninovým salátem za 311 korun. Opět ale musíme připomenout mnohem vyšší plat v Rakousku než v Čechách. Také možná proto bývá zmíněná restaurace ve Vyšším Brodě plná rakouských turistů, jak jsme před časem již informovali.
„Protitemelínské“ sluníčko připomíná protesty
Už při minulé cestě do Rakouska nás uhodilo do očí papírové „protitemelínské“ sluníčko. Našli jsme ho připevněné na stromě v malé rakouské obci, pár kilometrů od hranic a tentokrát jsme se u něj zastavili. Jedná se zřejmě o pozůstatky protestů, které se konaly v česko-rakouském pohraničí před lety. Tehdy rakouští odpůrci Temelína nejednou i zkomplikovali provoz na česko-rakouských hranicích. Mnohdy nechyběly dokonce ani traktory. Zajímalo nás tedy, jak se na jihočeskou jadernou elektrárnu dívají lidé v rakouském pohraničí nyní.
„Nevím, nezajímám se o to. Tehdy ty protesty…. Vzpomínám si, bylo to vyhrocené. Ale dnes už se o tom nikdo asi moc nebaví,“ zamyslel se starší pán, prý rodilý a pyšný Rakušan, jak nám s úsměvem prozradil, kterého jsme oslovili v centru Freistadtu.
„Pořád to tam je? To už spíš asi jako sranda. Víte, tehdy se někteří lidi báli kvůli tomu, co se stalo v Černobylu. I já jsem z toho neměla dobrý pocit, moje sestra byla hodně proti. Ale už je to tolik let. Ani nevím, jestli to dnes ještě nějak řeší. Tehdy to nebylo úplně dobré pro vztahy mezi Rakouskem a vámi,“ vzpomínala také starší paní, kterou muž představil jako svou přítelkyni.
