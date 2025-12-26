Hrozivý případ. Cyril Svoboda popsal vážné selhání Lipavského

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda v bilančním komentáři pro ParlamentníListy.cz tvrdě hodnotí působení Jana Lipavského v čele české diplomacie. Ta podle něj ztratila tah na branku, řídila se cizími scénáři a selhala tam, kde měla hájit vlastní občany i vztahy se sousedy. Aktivita navenek podle Svobody zakrývala nedostatek skutečné odpovědnosti a výsledků.
Bilance zahraniční politiky vlády Petra Fialy
Předseda vlády i vláda vystupovali velmi aktivně, jejich politika kopírovala směr určovaný Evropskou komisí a klíčovými státy Evropské unie a NATO. Lze vyzdvihnout snahu vlády o jednotu v rámci Evropské unie. V rámci NATO to byl jiný příběh. Tam vláda chybně vsadila na stále proměnnou koalici ochotných. Koalice ochotných je toliko platforma, ne spojenectví, proto na ni není možné spoléhat, vybočuje z uzavřené alianční smlouvy. Ad hoc spojenectví trvá také ad hoc, pro jediný případ. Není divu, že jsme tak prožili období zmatení, nebylo jasné, kdo je náš spojenec. Byly to USA i po prezidentských volbách? A kdo v Evropě? Byli jsme svědky mnoha summitů a jednání s námi i bez nás. Tedy obecně shrnuto: mnoho aktivity bez schopnosti vnímat změnu poměrů sil mezi hlavními aktéry světového dramatu.
Jako úspěch byla prezentována „muniční iniciativa“. Nejsem s to ji posoudit, protože neznám všechny důvody pro její vznik a jaký měla a má reálný efekt. To nám jednoho dne sdělí historici.
Ukrajina a hledání míru
Mír na Ukrajině musí vycházet z globální dohody mezi hlavními mocnostmi. Mír na Ukrajině mohou podepsat jen válčící strany, tedy Ukrajina a Rusko. Ukrajina je ve složité situaci, Evropa ji silně podporuje v pokračování bojů, USA jsou vstřícné ke kompromisu, k okamžitému ukončení války. Evropa je s to Ukrajině dodat peníze, munici a zbraně. Evropa financuje chod Ukrajiny jako státu. Nepošle jí na bojovou linii vojáky. Tento stav vyhovuje Rusku a čím déle bude trvat, tím pro něj lépe. Zeměkoule se všem otáčí tou samou rychlostí, čas mají všichni stejný. Půjde jen o to, kdo a jako jej naplní. USA a Rusko pokročily v jednání. Prezident Trump zve do klubu nejvyspělejších ekonomik G20 znovu Rusko. USA operují při pobřeží Venezuely, aniž by to vzbudilo odpor jiných mocností. USA očividně se souhlasem mocných států považují tento prostor za prostor svého zájmu, zájmu znovu získat ropná zařízení, které jim bývalý prezident Venezuely Chavez zestátnil. V logice vývoje USA na oplátku respektují jiné státní a národní zájmy jiných mocností, včetně Ruska. Mír v dějinách lidstva, aby byl udržitelný, musí vycházet z rovnováhy sil a zájmů. Proto cesta k míru na Ukrajině jde přes USA. Evropa nehraje klíčovou roli.
Jan Lipavský byl pouze funkcí zahraniční politiky, kterou určovali jiní. Staral se jen o to, aby byl populární. Věnoval se především na domácí scéně v sebe prezentaci. Tam, kde měl konat, nekonal. Jako příklad mizerného angažování ministra uvádím příběh uvězněného Jana Darmozvala, našeho občana, který je již 15 měsíců ve vězení ve Venezuele. Nic protiprávního nespáchal. Jen mu venezuelský režim přičítá údajný pokus o státní převrat. Úplná absurdita. S ním byli dáni do vězení nahodile i další občané jiných států. Skupina zatčených se poprvé viděla až ve vězení.
Nasazením nejvyšších představitelů (hlav států) jiných států byli osvobozeni státní příslušníci například USA, Francie, Švýcarska a Japonska. Naše ministerstvo zahraničních věcí neudělalo, kromě formálních kroků, nic, aby byl Jan Darmovzal osvobozen. Rodiče Jana Darmovzala měli jen dva 5minutové telefonní rozhovory. Janu Darmovzalovi, našemu občanovi, nebyla umožněna ani návštěva našeho konzula. To je ostuda české diplomacie.
Věci může pomoci jen osobní nasazení prezidenta republiky Petra Pavla, jednoznačná podpora vlády a nového ministra zahraničních věcí. Politika Jana Lipavského vedla dále ke zhoršení našich vztahů k sousedům. Opět jen ve jménu vytváření ministrova obrazu na vnitropolitické scéně.
Symboly, společenská nálada a zahraniční politika doma
Válka je pokračování politiky jinými prostředky. Její příčiny jsou politické a její řešení je také možné jen politicky. I kapitulace je politické rozhodnutí, natož mírová smlouva. Válka převeším vyčerpává Ukrajinu a také Rusko. Bojová fronta se nehýbe a lidé denně - na frontě i v zázemí - umírají. Únava je z tématu také u nás doma. Volební výsledky jsou toho dokladem. Lidé chtějí konec války. Proto vidíme změny i symbolické. Nálada u nás se neodlišuje od nálady v jiných státech EU. Nedomnívám se, že by nový styl politiky měl mít ohrožující dopad na mezinárodní vztahy.
Vždycky jsem podporoval spolupráci v rámci V4. Byl jsem odpůrcem našeho poučování Slováků a Maďarů, co mají správně dělat. To skončilo. Naše vztahy jsou příliš historicky provázané, že ani nějaké časově omezené výkyvy je nemohou ohrozit. Do budoucna je žádoucí se svými sousedy vycházet mimořádně dobře, ať je u moci Petr, nebo Pavel.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.