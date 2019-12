Čunek manipuloval, uváděl nepravdy, k tématu nové nemocnice ve Zlíně promluvil senátor Valenta

Do kauzy kolem plánu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL) na vybudování nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích promluvil senátor za Slovácko a slovácký patriot Ivo Valenta. V komentáři zaslaném do redakce serveru ParlamentníListy.cz se zcela jasně postavil na stranu odpůrců projektu. Podle senátora Valenty byla stavba nové nemocnice prosazena skrze manipulace, a nikoliv argumenty.

Nad prosazením stavby se „vznáší velký stín pochybností a dohadů“, píše Valenta. Podle něj je především důležité získat odpověď na to, jaké důvody vedly hejtmana Zlínského kraje Čunka k tomu, aby s prosazením nemocnice tak spěchal, a to podle Valenty „i za cenu lží a velkého politického rizika“.

Čunek si nebere servítky, komentuje Valenta s tím, že hejtman chce novou nemocnici ve Zlíně prosadit za každou cenu; senátor poukazuje na rychlost a jen těsnou hlasovací většinu, se kterou byl projekt první prosincový týden na zastupitelstvu Zlínského kraje odhlasován.

Stalo se tak několik měsíců poté, co ten samý návrh zlínští krajští zastupitelé odmítli a odhlasovali modernizaci stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Uvedené ovšem po posledním zastupitelstvu, kdy se Čunkovi podařilo zařadit hlasování o projektu nemocnice mimo program, již neplatí a projekt, který média nazývala „supernemocnicí“ by se tak nakonec skutečně měl začít realizovat.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle hejtmana Čunka bude nová nemocnice stát Zlínský kraj 8 miliard. Podle kritiků z řad opozice a rovněž také dřívějšího znaleckého posudku, který si zadala, je ovšem stavba nové nemocnice za takové peníze nereálná. Kritici Čunkova projektu tvrdí, že nové nemocniční zařízení ve Zlíně-Malenovicích bude stát více. Podle posudku zadaného opozicí by celý projekt mohl stát až 12 miliard korun (psali jsme o tom ZDE). Čunek posléze kvůli posudku hrozil trestním oznámením (článek ZDE).

Senátor Ivo Valenta ve svém komentáři tvrdí, že existují pochybnosti o tom, že postupy, které hejtman Čunek k prohlasování projektu na posledním zastupitelstvu zvolil, jsou v souladu se zákonem. Čunek se podle Valenty rovněž v souvislosti s projektem dopouštěl „manipulací“ a „nepravd“, když tvrdil, že celý investiční záměr na stavbu nové nemocnice byl „podrobně projednán“ a „všichni byli se vším seznámeni“. Usnesení, které ovšem Čunek zastupitelům předložil, se odvolává zhruba na deset číslovaných příloh, které v moment hlasování neměl nikdo k dispozici, píše Valenta. Čunek rovněž podle Valenty neumožnil objektivní srovnání ceny modernizace stávajícího areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně s projektem stavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.

Čunkův postup v prosazování projektu nového nemocničního areálu nedávno kritizoval i krajský předseda Strany soukromníků ČR na Zlínsku Michal Dvouletý. V příspěvku na Facebooku se pozastavoval nad tím, jak chce Čunek stavbu za miliardy financovat (článek k dispozici ZDE).

Komentář senátora Ivo Valenty k tématu Čunkova plánu na stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích čtěte v plném znění níže:

Senátor Valenta: Nová nemocnice byla prosazena manipulacemi, nikoliv argumenty!

Nad prosazováním stavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích se vznáší velký stín pochybností a dohadů. Především je žádoucí získat odpověď na otázku, proč hejtman Čunek tak moc spěchal i za cenu lží a velkého politického rizika.

Prosadit novou nemocnici v Malenovicích na základě poctivých argumentů by si přece zasloužilo respekt a uznání. Ovšem nechat tento investiční záměr schválit těsnou většinou hlasů, navíc mimo oficiální a předem avizovaný program, a to ještě za pomoci polopravd a demagogie, to už je hodno medaile za politické hrdinství.

Hejtman Jiří Čunek si prostě nebere servítky. Připadá mi, jako by sám sobě (nebo někomu jinému) slíbil, že novou nemocnici protlačí krajským zastupitelstvem doslova za každou cenu. A k tomu potřeboval jediné – sehnat 23 hlasů, a to bez ohledu na koalici, opozici, kamarády či názorové odpůrce. Ač si o kontextu a výsledku můžeme myslet cokoliv, prostě to dokázal.

Jenže některé věci přehlédnout prostě nelze. Existují vážné právní pochybnosti o tom, že postup, který hejtman Čunek zvolil, je v souladu se zákonem. Kdyby se něco podobného stalo na zasedání valné hromady akciové společnosti, soud by takto předem neavizovaný bod bez milosti zrušil. V případě krajské samosprávy, která by měla postupovat o to více transparentně a předvídatelně, to platí obdobně.

To, co mne však šokuje ještě víc, je to, s jakou dávkou manipulací a nepravd se hejtman Čunek pustil do obhajoby svého postupu na prosincovém krajském zastupitelstvu. Podle něj byl celý investiční záměr podrobně projednán a všichni byli se vším seznámeni, takže se prostě o tomto bodu mohlo hlasovat kdykoliv.

Tady je ale na velkém omylu. Bez ohledu na dřívější debaty předhodil zastupitelům na stůl jen návrh usnesení, kterým zastupitelstvo mělo schválit investiční záměr nové nemocnice za 7,9 mld. Kč, svěřit radě kraje uzavírání dodatků do 3 % celkových nákladů (tedy vystavit radě bianko směnku na 238 milionů Kč), a k tomu svěřit radě realizaci tohoto historicky největšího investičního záměru v historii kraje. Jenže ono usnesení se odvolává asi na deset číslovaných příloh, které v daný okamžik nikdo neměl k dispozici. Co obsahují tyto přílohy? Kdo měl šanci se přesvědčit o tom, že se v nich od červnového hlasování nic nezměnilo? Co když tam autorský tým, kterému šéfuje externí konzultant Martin Šamaj, „propašoval“ něco, co svým hlasováním těchto 23 kolegů mávnutím ruky závazně odsouhlasilo? Je to od kolegů nezodpovědnost a lajdáctví, nebo jen slepá důvěra ke svému „vůdci“? Obojí je špatně, moc špatně!

Hejtman Čunek také tvrdí, že studie modernizace současného areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně by byla úplně zbytečná a stála by 15 milionů Kč. I v tomto se hejtman projevil jako sedmilhář. Studie by nestála žádných 15 milionů, dala by se zpracovat za 2 miliony, ale nestála by rozhodně víc, než hejtman utratil za dosavadní posudky, které shodou okolností zpracovávali za krajské peníze lidé v jeho okolí. Navíc to byl právě hejtman Čunek, který na zasedání krajské rady šrouboval rozsah, a tedy i cenu této studie do astronomických výšek. Dobře již v tu dobu věděl, že bude jednou tvrdit, že ti, kdo studii požadovali, chtěli jen zbytečně utrácet krajské peníze.

Ale studie byla důležitým předpokladem k tomu, aby mohl hejtman Čunek skutečně vyhrát. Zodpovědně by vyčíslila, kolik by skutečně stála modernizace současné Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Na stole by byly dvě srovnatelné studie – na novou a starou nemocnici, podle kterých by se zastupitelé mohli skutečně zodpovědně rozhodnout. Třeba by se nakonec prokázalo, že modernizovat dnešní Baťovku by byl nesmysl. Jenže dnes vše budí dojem, ne-li rovnou přesvědčení, že se hejtman Čunek natolik bál tohoto objektivního porovnání, že raději pokřivil vše, co pokřivit mohl, a nechal násilně schválit investiční záměr nové nemocnice a zrušení studie na modernizaci dnešní Baťovky. Tohoto závanu pochybností se již nová nemocnice ani Jiří Čunek nikdy nezbaví.

Není totiž pravda, že je „stará Baťovka“ neopravitelná a že by i po její rekonstrukci museli být pacienti převáženi v mrazu venkem. Existuje propracovaný generel, který by stačilo aktualizovat a mohlo se stavět. Hejtman nechal trestuhodně propadnout stavební povolení na centrální příjem. Navíc kraj má k dispozici více než 2 miliardy Kč, takže mohl už dávno začít stavět a obratem zlepšit kvalitu péče o pacienty ve stávající krajské nemocnici. A jsem přesvědčen o tom, že jak management nemocnice, tak krajská rada, která je v roli valné hromady nemocnice, nepostupuje s péčí řádného hospodáře, protože již několik let nechává nemocniční, resp. krajský majetek, výrazně chátrat.

Mimochodem, uvědomuje si hejtman, že do doby vybudování a otevření nového nemocničního areálu uplyne až osm let? Jak bude mezi tím vypadat péče o pacienty našeho kraje? Kde při osmimiliardové investici bude kraj brát další prostředky na nezbytné opravy ve stávajícím areálu? Každé zdravotnické zařízení přece potřebuje údržbu. Nebo snad bude pacientům i personálu padat příštích osm let omítka na hlavu? Neodejdou dobří lékaři a další zaměstnanci za lepšími podmínkami?

V tomto kontextu už také chápu, proč se hejtman a jeho lidé tak moc bránili vypracování koncepce krajského zdravotnictví. Přestože zastupitelstvo již před dvěma lety vedení kraje zavázalo tímto úkolem, strategie stále neexistuje a to, co měla za 2,4 mil. Kč zpracovat firma z Mostu, podle slov samotného hejtmana nestojí za nic, a navíc i přes vypršené termíny není kraji předloženo. Proč asi? Že by to snad nebylo v souladu s hejtmanovou představou o nezbytnosti vybudovat novou nemocnici?

Hejtman Čunek je natolik zkušený politický „šíbr“, že na náhody v tomto směru nevěřím. Vždyť se již na podzim šuškalo o tom, že se v prosinci něco stane. Vždyť hejtmanovi poradci již s předstihem nechávali chladit šampaňské. Vždyť o očekávaném „nátlaku“ vůči těm krajským zastupitelům, kteří mohou nebo musí být hejtmanovi za něco vděčni, jsem psal již letos v létě.

Hejtman Čunek se nebojí kontroverze. Zvykl si na to, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a že vše nové je krásné a voliči často oceňované potleskem či volebními hlasy. Jenže v tomto případě se domnívám, že, lidově řečeno, přestřelil, a že si toho sám musí být vědom. Je pouze otázkou, proč podstoupil tak velké riziko, které nyní obratně maskuje sérií chytrých manipulací i konstatováním, že své koaliční partnery vlastně k ničemu nepotřebuje. Ano, slepil si jinou koalici, postavenou na přeběhlících. Ano, touží být carem, který bude sám vládnout a rozhodovat.

Ale Zlínskému kraji nevládne car, ale zastupitelstvo, vzešlé z demokratických voleb. A to již za 10 měsíců bude pracovat v novém složení. A budou to voliči, kdo rozhodne o tom, zda bude kraj pokračovat v nezodpovědném Čunkově experimentu, který bude mít nedozírné ekonomické dopady, nebo se vydáme bezpečnější, levnější a rychlejší cestou modernizace současné nemocnice.

Ivo Valenta

slovácký senátor a zastupitel Zlínského kraje

Psali jsme: Podvod, uhodil rozčílený Jiří Čunek. Možná chtějí, abych jim zatančil, nebo se postavil na hlavu Čunkovi jsme podporu stavby nové nemocnice neslíbili, říká krajský předseda ANO na Zlínsku Pustějovský Než stavět ve Zlíně nový špitál, raději modernizujte to, co je již vytvořené, říká bývalý ředitel nemocnice v Olomouci Rýznar Čunek chce ve Zlíně novou nemocnici. Toto si o jeho plánech myslí zastupitelé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.