Cyril Svoboda našel ve straně zastání. Dokonce v Praze

Agentura Kantar přisuzuje lidovcům tři procenta volebních preferencí. „Co s tím budeme dělat? Ten propad je dlouhodobý, díval jsem se na statistiku a bohužel trend máme už tři roky sestupný. Řekl bych, že nyní se stabilizoval, že jsme se na dně zastavili a že se odrazíme,“ sdělil Wolf.

„Blíží se sjezd strany na podzim a myslím si, že je potřeba, abychom si uvnitř strany řekli, jakým směrem pokračovat dál. Protože já jsem přesvědčen, že nám škodí ta věc. Odjakživa se říká, že naší výhodou je, že jsme středová strana, ale dneska to vidím jako nevýhodu. Musíme se rozhodnout, jakým směrem vykročíme: jestli vykročíme rádoby moderním liberálním, anebo se v uvozovkách vrátíme zpátky k tradičním hodnotám, o nichž málo mluvíme, i když věřím, že je stále máme,“ dodal Wolf.

Podle něj je ve straně více názorů, než by bylo liberální a konzervativní křídlo. „Nemám rád slova křídla a střetávání. On to není střet, je to myšlení. Já jsem konzervativní člověk, tak z logiky věci přemýšlím jinak než třeba můj liberální kolega, s nímž si velmi dobře rozumím v obyčejných věcech, ale nerozumíme si třeba v uvažování politickém,“ sdělil Wolf. „Za sebe si myslím, že pokud vyhraje jeden z proudů, není ostuda ze strany odejít. To je obecně. Člověk má vydržet třeba ve fotbale, kdy se narodí jako fanda Bohemians, Sparty, to mu zůstane na celý život, ale ve straně jsem přece ze svého rozhodnutí, a když se mi nelíbí směřování té strany, mám jiný úhel pohledu, tak přece je má svobodná volba odejít, ale musím se rozhodnout sám,“ dodal Wolf, že pokud nevyhraje jeho směr, je ochoten přemýšlet o tom, zda ve straně zůstane. A to přesto, že je zarytý křesťanský demokrat, jak říká. „A budu velmi rád, když vyhraje, nebo respektive směřování naší strany bude to pravicově tradiční,“ dodal Wolf.

Řeč byla i o Cyrilu Svobodovi, který je kritizován za svůj rozhovor pro web Voice of Europe (ten je v současné době na českém sankčním seznamu) a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík říká, že Svoboda již není vnitřně lidovcem. „V době před patnácti lety jsem nebyl jeho zastáncem, spíše jsem si myslel, že Cyril Svoboda měl odejít ze strany sám. Ta strana byla opravdu ve špatném stavu, byla dost i rozhádaná vnitřně, což se na druhou stranu potom Pavlu Bělobrádkovi jako novém předsedovi v roce 2010 podařilo sjednotit,“ poznamenal Wolf.

Na blížícím se sjezdu bude Wolf podle svých slov podporovat ty kandidáty, kteří jsou mu blízcí. „Ty s těmi tradičními hodnotami. Ty, kteří možná nejsou nastaveni, jak se říká dnes, moderně,“ uvedl Wolf.

Předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky se však zastal, i když tam jedno ale má. „Marian Jurečka velmi dobře dokázal se domluvit s panem předsedou vlády Fialou a paní Pekarovou, postavení na kandidátkách jasně ukázalo, že lidová strana má republice co dát,“ řekl k uplynulým sněmovním volbám a k tomu, že KDU-ČSL kandidovala jako součást koalice SPOLU. „Marian Jurečka poslední dobou všechny volby vyhrál, byť ty preference nejsou dobré, na sjezdu uvidíme,“ řekl také Wolf, jenž se nedomnívá, že by měl Jurečka rezignovat. „Sjezd je to fórum, na kterém my musíme ukázat, kterým směrem jdeme. Když vyhraje směr Mariana Jurečky, respekt vůči němu, pogratuluji mu, ale já ho volit nebudu,“ dodal.

Jako ministra práce a sociálních věcí jej však opět ocenil. „Dokázal prosadit mnoho věcí, ať už je to digitalizace. Největší problém, který si já na tomto ministerstvu pamatuji, byla vždy digitalizace,“ sdělil Wolf.

