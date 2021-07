Dají vám Piráti do bytu podnájemníka? Tak to jsou padesátá léta. Všichni se tu bojí EU a neziskovek. Prezident Klaus od voleb nečeká změnu

reklama

Anketa Do voleb zbývá sto dní. Kdo podle vás bude příštím premiérem? Andrej Babiš 92% Ivan Bartoš 1% Petr Fiala 1% Někdo úplně jiný 6% hlasovalo: 1799 lidí

Hned na úvod prozradil, že ho nijak neláká zabývat se nadcházejícími podzimními volbami, neboť má dojem, že žádná z politických stran nezvedne zásadní téma a bude rozehrávat témata zástupná. „Pro méně pozorně se dívající publikum to bude vypadat, jakože jde o něco, ale ono nepůjde,“ pravil Klaus.

Jaká velká témata zůstanou podle Klause ležet ladem?

„Na jedné straně je to děsivý nárůst tzv. progresivismu, který mění podstatu člověka a pohlaví člověka, minulost a tak dál,“ nastínil Klaus téma, které považuje za zásadní.

„My jsme prožili covidismus. To je zase obří útok na svobodu nás všech,“ rozjel se.

„My prožíváme rozvrat veřejných financí,“ pálil Klaus ostrými slovními náboji.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My prožíváme další vítězství ekologistů a zelených fanatiků,“ zmínil čtvrté téma, které považuje za důležité.

A nakonec přidal i téma páté. „My prožíváme další posilování evropské integrace, neboli vítězství nadnárodních struktur nad národními státy,“ pravil Klaus.

Celý rozhovor naleznete zde

„Já mám hrůzu, že ač by o tom ty volby měly být, tak nebudou,“ stěžoval si Klaus s tím, že žádná z velkých politických stran tato témata nezvedne, protože se bojí, že přijde o pozornost EU i o pozornost velmi vlivných neziskových organizací, Tak to vidí Václav Klaus, podle kterého se dnešní politici nechtějí namočit a jít v zásadních tématech proti proudu. Raději kloužou po povrchu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se zastal hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, který se dokáže vymezovat alespoň proti EU a proti covidismu, ale ostatní strany podle Klause tato témata vůbec nezvedají a bohužel se shodnou na to, že už se to nedá změnit. Ani Andreje Babiše (ANO) prý nelze odlišit od jiných politiků, jako je Jana Maláčová (ČSSD) Zbyněk Stanjura (ODS) nebo Vít Rakušan (STAN). „Ale jinak, kdybystě mě mučili, tak bych u ODS vymezování se proti těmto tématům vůbec neviděl,“ dodal Klaus.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stanjura a další se bojí vzepřít se epidemiologovi Petru Smejkalovi v boji proti covidu, bojí se vzepřít progresivní politice Evropské unie a proti dalším věcem. „Naprosté šílenství,“ kroutil hlavou přímo nad Smejkalem.

Teď se podle Klause hraje o to, jestli si ještě udržíme svobodu získanou po listopadu 1989, nebo jestli dáme přednost politické korektnosti, progresivismu EU a jestli se vzdáme soukromého majetku a vzdáme se Pirátům, kteří připraví lidi o majetek.

„Ti Piráti nám chtějí drastickým způsobem zdanit náš majetek. Když už jsme si za něj koupili třeba druhý byt jako investiční statek, tak ten nám odeberou a nasadí nám do něj nějaké spolunájemníky, jako to bylo v 50. letech,“ uvedl Klaus s odkazem na polovinu minulého století, kdy tuto republiku ničili komunisté.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dnes prý svět ničí Západ, protože onen progresivismus přichází ze Západu a s USA, která podle Klause není tou starou známou Amerikou. Právě tady se podle Klause rodí pseudoteorie genderu, které nabourávají podstatu člověka. Je bytostně přesvědčen, že pohlaví jsou jen dvě, není jich deset, dvacet, ani padesát a politici by měli říct, jak se na tuto otázku dívají. Zeptal by se na to např. i Roberta Šlachty, aby věděl, jak tento sílící politik smýšlí.

Pár slov věnoval i vrbětické kauze.

„Pořád ještě nevidím sebemenší důkazy, přesvědčivé důkazy o tom, že se to stalo tak, jak se nám snaží někdo namlouvat. ... Já pouze od začátku opakuji, že si nedovedu představit, že by Ruská federace mohla mít zájem vyhazovat do povětří nějaký omšelý sklad na Moravě. Nedovedu si v nejbujnější fantazii si představit, že by si mohl kdokoli myslet, že tím něco významného ve světě ovlivní. Takže mě to smysl nedává. A obdivuji ty naše dnešní bojovníky s Ruskou federací, kteří věří, že to někdo v Kremlu nařídí a kterým stojí za to pouštět se do takovýchto spekulací kvůli pár minám. Já si spíš myslím, že se dělaly čachry s nějakou českou municí a někdo tvrdí že tam mohly být i nějaká nášlapná munice, která byla zakázaní, tak to někdo vyhodil do povětří a pokoušel se tzy stopy zahladit. To bych viděl jako možnost, protože tam by byla nějaká motivace. Ale že by si Rusko umělo představit, že nějaký minimuničáček ovlivní třetí světovou válku, to si představit nedovedu,“ řekl Klaus.

Psali jsme: Lékař Zvěřina ke „kovidovým dezinformacím“: O očkování se debaty vedou od nepaměti. Cenzura je nepřípustná vždy Hnus a ubožák! „Příšerný“ Flegr má zastání „Na šibenici.“ Proboha. Herec se dopálil kvůli očkování, tuší odvetu „Svoboda? Češi chtějí, aby se o ně někdo staral.“ Krejza z ODS i o tom, co slyší od Pirátů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.