11.11.2025 16:49 | Monitoring

Vláda v demisi Petra Fialy stále nedodala do nové Sněmovny ke schválení rozpočet pro rok 2026, ale už nyní je jasné, že jsou tam obrovské problémy. Kromě dříve zmiňovaných chybějících desítek miliard na dopravu a infrastrukturu se ukázalo, že chybějí miliardy i ve školství. Školské odbory kvůli tomu plánují vyhlásit stávkovou pohotovost.

Další Stanjurovy miliardy, které svět neviděl. Ale kšefty dělají do poslední chvíle, říká Babiš
Foto: Facebook
Popisek: Andrej Babiš

Vláda v demisi stále čelí kritice kvůli tomu, že dosud nepředložila návrh státního rozpočtu na příští rok nově ustavené Poslanecké sněmovně. Podle budoucí vlády Andreje Babiše tím kabinet porušuje zaběhlé zvyklosti a vyvolává nejistotu ve veřejném sektoru i mezi samosprávami.

Podle dostupných informací navíc v rozpočtu chybějí desítky miliard na plánované a mandatorní výdaje. Například v kapitolách dopravy a investiční výstavby má jít až o čtyřicet miliard korun. Ministerstvo dopravy už přiznalo, že kvůli nedostatku peněz bude muset pozastavit či odložit některé plánované stavby dálnic a železnic, a podobná situace panuje i v oblasti regionální infrastruktury.

Kromě toho vycházejí najevo také nesrovnalosti v oblasti školství, kde podle Babiše chybí až sedm miliard slíbených investic. Ministerstvo školství například nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství, kvůli čemuž hodlají odbory vyhlásit stávkovou pohotovost.

„Školské odbory chtějí vyhlásit stávkovou pohotovost. Ministerstvo školství nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství, uvedly. Víc řeknou ve čtvrtek,“ informovala Česká televize.

 

 

K problémům s rozpočtem se na síti X vyjádřil i budoucí premiér Andrej Babiš, který opakovaně kritizuje Fialovu vládu, že už si vzala prázdniny a přestala po prohraných volbách fungovat.

„Dnes máme koaliční radu a budeme řešit hlavní problém, a to je rozpočet, který pan Fiala stále neposlal a nemůže ho projednat rozpočtový výbor, který zasedne zítra, takže jsme ztratili další týden, protože to neposlali,“ informoval Babiš.

„Takže když uslyšíte, kdo co zdržuje, tak jsou to samozřejmě oni, protože my nemůžeme pracovat. My nic od nich nechceme, ať tam pošlou znovu ten rozpočet, který tam byl už 30. září. A proč? No samozřejmě protože pan Stanjura ví, že tam nemá krytí na mandatorní výdaje a ten rozpočet je lživý,“ má jasno budoucí premiér.

Vyjádřil se také k problémům ve školství, které patrně nedostane slíbené miliardy. „Taky jsem se potřeboval vyjádřit k situaci ve školství, kde taky chybějí peníze, konkrétně sedm miliard. Nejsou peníze pro nové učitele, vychovatele, speciální pedagogy a psychology. Pokud tam ty peníze nebudou, tak to sníží financování základních uměleckých škol nebo vyšších odborných škol,“ varuje Babiš.

Fialova vláda se například v květnu zavázala spolufinancovat výstavbu projektů vysokých škol, z čehož asi sejde. „A pro rok 2026 tam není nic, chybějí slíbené miliardy z Národního plánu obnovy, třeba na školy ve Středočeském kraji, chybějí i peníze na spolupráci ve vědě,“ vypočítává Babiš.

„A vláda se přitom tváří, že už skončili a že byli úspěšní. Zase jenom lžou a do poslední chvíle dělají kšefty jako Decroix a její navyšování peněz pro exekutory nebo Rakušan a jeho neprůstřelné vesty pro Policii od firmy, která nemá žádnou historii. Nevěřte jim nic, jsou to lháři Dozimetru, bitcoinů a kampeličky, to jsou oni a nic víc,“ dodal Babiš, že další vývoj lidem sdělí v příštích dnech.

 

 

autor: Jakub Makarovič

