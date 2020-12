Další jasný důvod, že Evropská unie podporuje nelegální imigraci, hlásí Okamura

reklama

Dle generálního advokáta, Priita Pikamäe, Maďarsko neumožnilo migrantům efektivně žádat o azyl. „Ale migranti, kteří se dostali k maďarským hranicím přece nárok na azyl nemají, protože mají povinnost žádat o azyl v první bezpečné zemi. To ale přece Maďarsko není. To by museli migranti nasednout v Sýrii do letadla a skákat dolů s padáky,“ uvažuje Okamura.

Ten tvrdí, že Evropská unie fakticky podporuje masovou imigraci. Komisařka pro vnitřní věci Johansson 24. září 2020 řekla: „Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně imigrantů a my je potřebujeme. My tyto lidi potřebujeme. Naše společnost stárne. Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie….“

Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 24% Nebude 70% Nevím 6% hlasovalo: 6009 lidí

A v jiném vyjádření eurokomisařka Ylva Johansson řekla: „Neměli bychom mít méně migrantů, neměli bychom brát odpovědnost za přijímání méně uprchlíků. Ale měli bychom usilovat o to, abychom měli legální cesty pro více migrantů a pro více uprchlíků…Migrace je normální.“

„Nelegální imigranty jsme do Evropy nezvali, tak ať se vrátí zpátky domů. Musíme společně bránit Evropu proti invazi nezvaných imigrantů! Musíme se vzepřít diktátu Bruselu a bránit své hranice, EU nám do toho nemá co kecat! Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe,“ uzavírá Okamura.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.