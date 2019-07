Další napětí kolem Íránu. Tentokrát je v konfliktu Británie

20.07.2019 19:44

V Perském zálivu eskaluje napětí. A to poté, co britský tanker Stena Impero zadržely íránské revoluční gardy. Ty však svůj krok obhajují, že k zadržení došlo poté, co mělo plavidlo nehodu s rybářskou lodí a nechtělo jí pomoci. Píše o tom server ČeskéNoviny.cz.