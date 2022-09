Další půjčka na lipskou burzu. Miliardářům. Síkela naštval už i příznivce

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) schválil žádosti skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače o půjčku na zálohy, které musejí výrobci elektřiny skládat při obchodování na energetické burze. Ministr to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Výši půjčky neuvedl. „Tomu říkám politická empatie žulové dlažby,“ okomentoval to mimo jiné komentátor Petros Michopulos.

„Ministr Síkela teď oznámil, že půjčí EPH a Tykačovi peníze, aby mohli obchodovat na burze v Lipsku, protože jsou plajte. Ve stejném týdnu, kdy si Křetínský koupí zámek ve Francii a v Praze demonstruje sedmdesát tisíc lidí. Tomu říkám politická empatie žulové dlažby. Ať se pak nediví,“ poznamenal k Síkelově kroku na svém twitterovém profilu komentátor Petros Michopulos.

„A mmch. Ať se mě nikdo nesnaží obviňovat z toho, že pana ministra nemám rád! Já ho obhajuji a chválím od prvního okamžiku, co se o něm mluví jako o budoucím ministrovi, ale takto to opravdu dělat nejde,“ dodal Michopulos na Twitteru.

V diskusi se následně vyjádřil advokát Radek Pokorný, jenž je například šéfredaktorem MF Dnes označován jako šedá eminence Ministerstva průmyslu a obchodu. „Jinak to nejde. Kdyby, úročeně, nepůjčili ČEZ, už byl v insolvenci. Tykač a Křetínský mají stejný nárok, říká se tomu stejné zacházení. A jejich návrat na trh pomáhá srážet ceny. Situaci je třeba řešit, PR nám teď nepomůže,“ zmínil Pokorný.

„Mají stejný nárok? Něco jako lidské právo? Nebo cože?!“ zeptal se následně novinář Josef Šlerka.

„Ale jasně že mají. Nemůžete ze státních peněz pomáhat jedné soukromé firmě a jejím konkurentům na trhu ne, ale to provedení a timing je teda naprosto katastrofální. Můžete buď nepomáhat nikomu, nebo musíte pomáhat všem. Jinak prohrajete arbitráže a soudní spory, za mnohem víc peněz,“ odvětil Petros Michopulos.

„Zdá se, že pokrok nezastavíš,“ zmínil Šlerka.

„Já jsem za něj rád. Jinak by politici mohli likvidovat konkurenty svých kamarádů, kdykoliv by se jim zachtělo. A že to v minulosti dělali a chutě na to mají pořád :-),“ dodal Petros Michopulos.

„Tak já si spíš říkal, že polostátní ČEZ je z pohledu státu jiná liga, ale máte pravdu,“ zmínil opět Šlerka.

„A to je přesně cesta do pekla :-). Je to soukromá firma jako každá jiná a stát se k ní musí chovat stejně a nepoškozovat její konkurenty. Jinak by nám nakonec zůstaly jenom státní firmy, protože stát má vždycky víc peněz než soukromý sektor a je mu jedno, co se s nimi stane,“ odvětil Petros Michopulos.

„No já si myslím, že cesta do pekel jsou státní firmy per se,“ řekl Šlerka. A Michopulos přitakal: „Tak o tom není žádných pochyb. Stát nemá podnikat v ničem.“

„V Otázkách Václava Moravce Jozef Síkela o pravdě bez přikrašlování. Tak jo! Pokud Skupina ČEZ, EPH a Sev.en nemají na margining na lipské burze, tak je potřeba ji opustit a obchodovat jen přebytky. Okamžitě! Byť to neřeší situaci zcela. Ihned koupit minoritu v ČEZ. To je řešení,“ zkonstatoval pak také na svém twitterovém účtu bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček.

Zálohy v současnosti dosahují rekordních výší kvůli vysokým cenám energií. Ministerstvo financí proto už v červenci podpořilo půjčkou polostátní firmu ČEZ. Půjčí jí až tři miliardy eur (více než 74 miliard korun).

„Již v minulosti jsme tento druh půjčky poskytli skupině ČEZ, a abychom nikoho nediskriminovali, budeme muset stejně postupovat i u dalších firem,“ řekl k poskytnutí půjčky soukromým firmám Síkela odpoledne na Twitteru.

Podle Síkely půjčky pomohou posílit stabilitu na energetickém trhu. „I ti největší obchodníci na světě v tuto chvíli nemají dostatek likvidity, aby mohli prodávat,“ vysvětlil. Podle něj firmy nemohou nabízet elektřinu k prodeji, protože nemají dostatek peněz na zálohy, které garantují prodej. To je podle Síkely důsledkem nízké aktivity na trzích, což tlačí ceny nahoru. Ministr chce zároveň jednat s EU o celoevropských garancích.

„Řešení této situace je v zájmu všech odběratelů, tedy domácností a firem. Proto jsme se rozhodli, že kvůli rozhýbání trhu obchodníkům a výrobcům nutné peníze krátkodobě půjčíme,“ podotkl Síkela odpoledne.

Na oplátku za poskytnuté půjčky chce Síkela s firmami jednat o tom, jak zdraží teplo pro příští sezonu, případně o nákupech energií pro veřejný sektor.

Zálohy, které musejí výrobci energií skládat na burzách, jsou nyní kvůli rekordním cenám proudu mimořádně vysoké. „Naše skupina v nich má miliardy eur,“ řekl v týdnu serveru Seznam Zprávy Jiří Feist, člen představenstva skupiny EP Power Europe z holdingu EPH. Po státu skupina podnikatele Daniela Křetínského žádala podobnou podporu, jakou dostal ČEZ. Zájem o státní pomoc s hrazením burzovních záruk potvrdila i společnost Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače.

Jako pomoc k rozmrznutí trhu s energiemi hodnotí poskytnutí půjčky energetický expert a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr. „Právě potřeba vysokých kolaterálů (zástav) na energie na energetických burzách nechala burzy zamrznout. Ty ztratily likviditu a ceny rostly na čistě spekulativní úrovně,“ řekl dnes ČTK Šnobr. Podle něj jde o logický krok, protože stát už dříve pomohl ČEZ a podobně postupují i některé okolní státy. „Doufejme, že to nejhorší období budou mít výrobci elektřiny v tomto směru ke konci tohoto roku za sebou. Skončí období, kdy rozdíl mezi cenou, za kterou výrobci už dříve levně prodali většinu své očekávané produkce elektřiny, a tím, jak vysoko následně letos vyrostly ceny této elektřiny na trhu, byl a je rekordní,“ dodal Šnobr.

Skládání záloh, takzvaných marginů, požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou. Jejich výše se odvíjí od ceny elektřiny, která je v současnosti mimořádně vysoká. Ministerstvo financí proto letos v létě podepsalo s polostátní energetickou společností ČEZ úvěrovou smlouvu v objemu až tři miliardy eur (více než 74 miliard Kč). Mluvčí společnosti počátkem července uvedl, že podobnou pomoc poskytuje energetickým firmám například Německo.

