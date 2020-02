Další rozkol v pražské koalici. Náměstek hodil Hřibovi vidle do klíčové věci

Ve vedení Prahy to vře. Náměstek primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) Petr Hlubuček (STAN), označil své koaliční partnery za amatéry a nezkušené děti a hodil vidle do řešení ožehavé pražské otázky.

reklama

Podle informací Deníku N v Radě hlavního města Prahy panují neshody. Nebo možná přesněji řečeno, jeden z radních, Petr Hlubuček, označuje své kolegy za amatéry. Nelíbí se mu totiž nápad na budoucí správu městského mobiliáře. Sedmadvacet let se o zastávky MHD a všechno, co s nimi souvisí starala společnost JCDecaux. Smlouva však příští rok končí a koalice Pirátů, Prahy Sobě, TOP 09 a STAN hledala shodu na tom, kdo povinnosti této firmy převezme. V radě prý panovala shoda na tom, že by mobiliář měla převzít některá z městských firem a dostat peníze na to, aby se o majetek mohla starat. S tímto nápadem souhlasili i politici TOP 09 a STAN.

Až vystoupil Petr Hlubuček, který se postavil proti tomuto nápadu. Zdůraznil, že nikdy nesouhlasil s tím, aby městský mobiliář převzala některá z městských firem, protože by to podle jeho názoru pokřivilo podnikatelské prostředí. Majetek by měla dostat do správy soukromá firma a za několik let ho městu předat.

„Je to naprostý amatérismus. Je to vidět na radních, kteří nemají žádnou zkušenost z podnikání. V lepším případě učili na nějaké škole, v horším jsou to děti, které nemají žádnou zkušenost. Jsem z toho osobně naštvaný,“ konstatoval rozhořčený Hlubuček pro Deník N.

Faktem však je, že jiní členové hnutí STAN, TOP 09 či Piráti jsou ochotní o variantě s městskou firmou uvažovat. Platí to i o Haně Kordové Marvanové zvolené za hnutí STAN. Hlubuček si však trvá na svém. Pokud si má vybrat mezi soukromou firmou, která se postará o zastávky a nebude chtít od města peníze, nebo má volit městskou firmu, která bude požadovat stovky milionů korun, má jasno.

Ze strany Pirátů a Prahy Sobě mimo záznam zaznívá, že Spojené síly pro Prahu, kde hrají prim právě STAN a TOP 09, připomínají „pytel blech“, který jen těžko hledá shodu.

Psali jsme: Pražská demonstrace, jakou svět neviděl. Přitomní byli dva lidé Stohoven? Ztohoven? Zhotoven? Cože? V Praze začal boj. Francouzi chtějí obří kšeft. Jenže asi chybovali... „Pocem, ty smrade!" Flááák, nohy v luftu... Pirát si ve Sněmovně tajně nahrával poslance ANO. V restauraci. A to neměl dělat Po zádech běhá mráz. Pokud o mně tohle zveřejníte, bude zle, napsal nám poslanec Michálek. Takže to zveřejňujeme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.