Dalších Vánoc se nedožijete! Zpráva českým důchodcům. A viník

Lékař Roman Šmucler kritizuje velkou část vládních opatření, která jsou z jeho pohledu nedostatečně podložená a zasahují do svobod člověka. Podle nejnovější studie prý totiž lidé bez příznaků covidu-19 nejsou přenašeči a neměli by nakazit nikoho dalšího. V souvislosti s tím mu přijdou opatření příliš tvrdá a dokonce tvrdí, že kvůli vládě přijde o Vánoce až 100 tisíc lidí, kteří se dalších nedožijí. Stejný názor zastává také epidemiolog Jiří Beran, podle nějž by stačilo účinně chránit zranitelné skupiny a zbytek populace by se mohl vrátit do normálního života.

reklama

Šmucler v rozhovoru pro server Život v Česku vylíčil závěry zahraniční odborné studie, podle které bezpříznakoví lidé covid-19 nešíří. „Nejnovější studie publikovaná v časopisu Nature vyloučila v Číně na ohromném vzorku asymptomatické přenosy, což znamená to, že není možné, aby se někdo od někoho, kdo nemá příznaky, nakazil. Takže je potřeba přestat s opatřeními vůči lidem, kteří jsou zdraví, jak doporučuje WHO. Maximálně, když někoho zachytíme, tak ho nechat v krátké karanténě, když by u něj to onemocnění začínalo,“ radí Šmucler vládě.

Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 1389 lidí

Mnohem podstatnější než plošná opatření je podle něj ochrana nejohroženější skupiny. „Musíme soustředit všechny síly, což jsme zatím výrazně nedělali, na ochranu těch starých a nemocných, kteří patří do ohrožené skupiny, protože rozhodující v této pandemii mezi státy bude to, kdo bude mít kolik zemřelých na milion obyvatel, a to ukáže kvalitu,“ prohlásil Šmucler s tím, že plošná opatření jsou nesmysl.

„Nejzranitelnější čtvrtina všech zemřelých jsou lidé z léčeben dlouhodobě nemocných a domovů důchodců, takže když se tam bude pravidelně testovat personál, což jsme v září nedělali, tak to bude rozhodující věc,“ zopakoval Šmucler s tím, že opatření by měla být mířená konkrétně a ne plošně.

Šmuclerovi také vadí, že kvůli opatřením letos proběhnou zcela jiné Vánoce, kdy nebudou trhy nebo půlnoční mše. „Zajímalo by mě, jestli si někdo uvědomil, že sto tisíc starých lidí se dalších Vánoce nedožije. Nejde jen o to, že děti budou mít zkažené Vánoce, ale že poměrně vysoký počet starších lidí další Vánoce nezažije. A jakým právem se jim to vlastně bere? Ti lidé by měli mít šanci se podle svého zdravotního stavu rozhodnout, jestli na půlnoční mši půjdou či nepůjdou,“ má jasno Šmucler.

Podle odhadů se Česká republika bude pohybovat na Vánoce mezi druhým a třetím stupněm v systému PES, který znamená omezené možnosti shromažďování ve vnitřních prostorech včetně bohoslužeb. Většina měst již dopředu také zrušila vánoční trhy s doprovodnými akcemi.

Stejný názor zastává i epidemiolog Jiří Beran. Ten tvrdí, že systém PES je výtvor lidí, kteří jsou teoretiky, nebyli v praxi, neřešili desítky epidemií a nemuseli si jako živnostníci vydělávat na živobytí. Systém je podle něj složitý, ačkoliv se tváří přehledně. Podle Berana jsou plošná opatření zbytečná a stačilo by, kdyby se ochránily nejohroženější skupiny obyvatel.

Psali jsme: Otevřít vše. Profesor Beran: Covid mělo až 5 milionů Čechů. Vakcína? Jinak

„Senioři v sociálních zařízeních přispívají k celkovým úmrtím na covid-19 asi 24 %, a přitom tvoří jen jedno procento populace. Ochránit je je velkou prioritou a jejich ochrana je naprosto nezávislá na probíhajících protiepidemických opatřeních mimo zdi institucí pro seniory. To je potřeba pochopit. Senioři mimo domovy důchodců přispívají k celkovým úmrtím na covid-19 asi 68 %, a tak spolu se seniory z domů pro seniory se podílejí na 92 % všech úmrtí,“ říká Beran v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Podle něj by stačilo lepší trasování v nejohroženější skupině a v případě objevení nákazy rychlá léčba remdesivirem. „Pokud se provedou účinná opatření v domovech pro seniory a také u seniorů v populaci, musí klesnout počet hospitalizací a úmrtí. To je základní ukazatel úspěšnosti boje s epidemií. Není to počet testů ani počet pozitivních osob. Pokud se bude intenzivně pracovat s oběma skupinami, je možné opatření rozvolnit,“ má jasno epidemiolog s tím, že senioři v rizikových skupinách budou stejně umírat bez ohledu na jakákoliv opatření v běžné populaci, pokud se opatření nezaměří na rizikové skupiny.

„Pokud se bude pracovat s rizikovými skupinami, pak se život může vrátit do normálu a běžná neriziková populace může žít normální život. Virus tady byl, je a bude, a čím dříve prodělají onemocnění osoby v nerizikové skupině, tím dříve se ztíží viru cirkulace v populaci,“ tvrdí Beran a přidává přirovnání.

„Když si představíte šíření viru v běžné populaci jako jízdu automobilů na dálnici, pak senioři jsou pěší, kteří chodí na krajnici a chtějí přejít na druhou stranu. To vede k mnoha úmrtím. Ano, můžete zavřít celou dálnici, aby senioři v rizikových skupinách mohli přecházet, nebo jim zamezíte chodit po krajnici a rychle vybudujete provizorní most přes dálnici. Auta pak mohou jezdit a senioři se dostanou na druhou stranu,“ dodává Beran.

Psali jsme: Hamáček zpochybnil otevření hospod a obchodů Blatný: Většině lidí covid nevadí. Menšinu může zabít. Ve Spartě by ji obětovali, my ne Marková (KSČM): Ohrožené Vánoce? Senátor Fischer: Pandemie? Naše vláda se zabývá Vánocemi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.