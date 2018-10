Daniel Herman prohrál, ale jásá: Poprvé v historii je Senát bez komunistů. Demokracie vždycky zvítězí!

Bývalý ministr kultury Daniel Herman výrazně prohrál senátorské volby v Chrudimi. To mu ale nezvalo optimismus a bojovnou náladu. Na tiskové konferenci se radoval z toho, že poprvé od vzniku senátu v něm nebude žádný komunista.

Daniel Herman v Chrudimi získal 36,1 procenta a zaznamenal jeden z nejhorších výsledků ze všech kandidátů v druhém kole. Během odpoledne se objevil na tiskové konferenci s předsedou strany Pavlem Bělobrádkem, který prohrál taky, a dalšími stranickými špičkami.

Hermanovo vystoupení na tiskovce KDU- ČSL bylo stručné, ale úderné. Já mám obrovskou radost z jedné věci: Poprvé v historii bude Senát bez komunistů.

„Demokracie v České republice vždycky zvítězí,“ skončil zvoláním.

Herman ale nemusí být úplně zklamán. Stále je prvním náhradníkem do Poslanecké sněmovny v Praze, a v posledních dnech se hovoří o rezignaci poslance Jana Čižinského v souvislosti s jeho chystaným aktivním zapojením do komunální politiky v Praze. Hermanovi by se tak uvolnil poslanecký mandát.

