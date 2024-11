Daňové peklo Norsko. Podnikatel raději utekl do Švýcarska

Fredrik Haga, vystupující na sociální síti X pod účtem @hagaeth, je spoluzakladatelem a generálním ředitelem kryptografického strartupu Dune Analytics. Nyní na X popsal svou zkušenost se založením technologické společnosti v Norsku a problémy, na které narazil kvůli daňové politice země, konkrétně zdanění nerealizovaných zisků

Haga a jeho tým údajně strávili dva roky budováním společnosti téměř bez finanční podpory, přičemž on sám byl téměř rok bez výplaty. Následně se jim však podařilo získat investice a vytvořit tak jednoho z prvních norských technologických „jednorožců“, poukázal na jedinečnost takové firmy v Norsku.

Jako zakladatel však čelil obrovskému daňovému účtu za nerealizované zisky, který byl mnohonásobně vyšší než jeho roční čistý plat. Společnost navíc generovala ztrátu a investoři měli přednostní akcie, což znamenalo, že nemohl čerpat peníze na pokrytí daně.

Veřejně proto zkritizoval daňový systém. Argumentoval tím, že daně měly být vybírány až ve chvíli, kdy lidé skutečně realizují příjmy. „Pak jsem se přestěhoval do Švýcarska, protože to žádného politika nezajímalo,“ uvedl na X.

„Na svou kritiku daně z nerealizovaných zisků stále nedostávám žádné hmatatelné a rozumné odpovědi, ALE dostávám se na „zeď hanby“ v kancelářích socialistických stran...“ poukázal na publikaci z byznysového deníku Borsen Dagbladet o předsedkyni Socialistické levicové strany Norska, Kirsti Bergstøvé.

V kanceláří předsedkyně socialistické strany se totiž nachází nástěnka s novinovými výstřižky, na nichž se bohatí lidé navážejí do Norska, jeho systému a levice. „Postupem času stále extrémnější výroky bohatých mužů charakterizují stále větší část veřejné sféry. Ukazuje to, jak silná je jejich lobby a v jaké paralelní realitě tito lidé žijí. Je to pro mě skutečný budíček,“ uvedla předsedkyně Socialistické levicové strany. Své umělecké dílo Bergstøvá nazývá „Zeď hanby“. Našel se na ní právě i podnikatel Fredrik Haga.

„Jsem Nor a mám Norsko rád, ale socialističtí politici vedou zemi temnou cestou,“ uvedl podnikatel Haga na X.

So I tried to build a tech company from Norway and here’s what happened:



1. Two years of building without almost any money/funding, better part of a year without salary

2. Raise VC and become one of Norway’s first unicorns

3. Face unrealized gains wealth tax bill of many x my… https://t.co/59cRJMBxXn — hagaetc.eth (@hagaetc) November 16, 2024

Na tento příspěvek o tristní situaci pro podnikatele v Norsku reagoval Niels Hoven, zakladatel a generální ředitel společnosti Mentava, která se zaměřuje na urychlení vzdělávání dětí prostřednictvím softwarových řešení. Norsko připodobnil k „dítěti se svěřeneckým fondem“. Metafora naznačuje, že Norsko nemusí „pracovat“ pro své bohatství tak, jak to dělají jiné země.

„Díky státnímu investičnímu fondu si můžete dovolit idylický životní styl, aniž byste museli přemýšlet o tom, jak být produktivní nebo vydělávat peníze. Vyhazujete peníze na věci, na kterých vám záleží, jako je umění a hospodářský nerůst,“ uvedl Hoven.

I’ve been back to Norway several times to visit family, and my impression is that Norway is like the trust fund kid of countries.



The sovereign wealth fund lets you afford an idyllic lifestyle without having to think about how to be productive or earn money.



You throw money at… — Niels Hoven ?? (@NielsHoven) November 16, 2024

Následně upozornil na pro něj zajímavý aspekt norské politiky, konkrétně na přístup k venkovským a regionálním oblastem – politika „proti odlivu mozků z malých obcí“. Podle něj Norsko investuje svůj „kognitivní kapitál“ – tedy vzdělanost a schopnosti obyvatel – do místních samospráv namísto podpory koncentrace talentu ve městech, kde by mohlo docházet k budování a k inovacím.

„V podstatě investujete norský kognitivní kapitál do místní samosprávy a obchodů s potravinami, místo abyste upřednostňovali kritické množství ve městech, kde se buduje a inovuje,“ vyčetl Norsku Hoven.

One interesting policy difference is your rural and regional policy to counteract brain drain from small communities.



Essentially you’re investing Norwegian cognitive capital in local govt and grocery stores, rather than prioritizing critical mass in cities to build and innovate — Niels Hoven ?? (@NielsHoven) November 16, 2024

Psali jsme: Nebýt Gorbačova, ukončily by revoluci milice. Miloš Zeman zasáhl do oslav „Kdyby byla Ukrajina v EU a v NATO, Putin by si na ni netroufl.“ Na koncertu se to rozjelo Koncert pro budoucnost. Stěžovat si na tu svou přijeli slovenští umělci Nic nepochopil, stejný „kádr“. Prezident pod palbou za svá slova