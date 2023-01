Danuše „řízek“, nadšen Kmenta. Lidé jsou rukojmí populisty Babiše, vykládala

reklama

„Danuše Nerudová je ‚řízek‘. Jako jedna z mála umí vysvětlit, v čem je podstata obřího střetu zájmů Andreje Babiše. Tentokráte v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Je to ‚zdravě ostrá‘ politička. Jen houšť,“ zmínil novinář Jaroslav Kmenta na svém instagramu.

A o co v rozhovoru šlo? Úvodem rozhovoru na serveru Aktuálně.cz se moderátorka Linda Bartošová Danuše Nerudové zeptala na duel Andreje Babiše a Petra Pavla, jenž byl k vidění v České televizi. „Velmi mě překvapilo, že Andrej Babiš pořád v přímém přenosu lže a nenazývá věci správnými jmény, pro mě ta diskuse byla v podstatě děsivá, protože odhalila už poněkolikáté jeho pravý charakter. Velmi mě vlastně mrzelo, že celá řada těch věcí zůstávala nevyvrácená,“ zmínila Nerudová.

„On samozřejmě otvíral ta bolestivá ekonomická témata, ať už se to týkalo toho, že jeho vláda nezadlužila Českou republiku nebo že nechce zvyšovat úrokové sazby, přičemž vlastně neřekl pravý důvod, proč je nechce zvyšovat. Ten pravý důvod je to, že má předluženou firmu a že když by se zvýšily úrokové sazby, tak pro něho je to vlastně nákladová položka. A bere si jako rukojmí občany této země, kteří celý život poctivě pracovali, mají úspory v bankách a teď platí v uvozovkách neviditelnou daň v podobě inflace. Byla to celá řada dalších témat, i těch inflačních, že tu inflaci způsobila tato vláda. A vlastně nebylo to bohužel vyvraceno a nebyla ukazována ta pravda, jak to skutečně je, tady s těmito tématy. Tak to musím říct, že mě mrzelo,“ dodala Nerudová.

„Nechci hodnotit, čí to je role, ale prostě ta témata byla součástí toho prostoru a nebyla nikým rozporována,“ řekla Nerudová, neřekla však, zda to byla vina Petra Pavla či moderátora Martina Řezníčka. Výkon Petra Pavla pak kvůli jeho nemoci nechtěla hodnodit. „Samozřejmě že když je někdo nemocný, tak je rád, že tu debatu přežije. Já sama jsem byla nemocná před Vánoci a byla jsem na debatě v Ostravě a vím, že jsem se celou dobu modlila, ať to skončí, protože mi skutečně nebylo dobře, takže si dovedu představit, jak se musel cítit,“ zmínila.

Nerudová po prohrané prezidentské volbě uvedla, že Andrej Babiš (ANO) je zlo. Nyní říká, že žádný projev neměla připravený. „Z toho byl nervózní celý můj tým, protože já jsem člověk, který si nikdy nic dopředu nepřipravuje a většinou vychází z té aktuální atmosféry a z toho, jak to cítí, takže nic z toho, co jsem kdy říkala, nebylo připraveno dopředu. Ani tento projev nebyl připraven dopředu. Ale já to tak prostě vnímám, takže jsem to tak řekla. Pojmenovávám věci, pojmenovávám realitu,“ míní Nerudová a odmítla, že by to byla chyba. „Koneckonců Andrej Babiš to dokázal včera v té diskusi,“ míní Nerudová a odmítla, že by to byla chyba.

„Je důležité voličům Andreje Babiše vysvětlovat, že to není tak, že on pro ně dělá dobro. On dělá dobro jen sám pro sebe. Já si myslím, že je potřeba nahlas říkat, proč Andrej Babiš nechce vysoké úrokové sazby. Je potřeba nahlas říkat, že ta drahota v obchodě není Fialova drahota, ale to je drahota, kterou začal Andrej Babiš a zisky z té drahoty jdou jeho holdingu. Za to, že stojí každý měsíc jogurt o pár korun víc, tak ty marže jdou jeho holdingu. Je potřeba to prostě říkat, aby si lidé uvědomili, že jsou rukojmí naprosto bezskrupulózního populisty, který si myslí, že kromě toho, že mu patří mediální domy, politická strana, jedna třetina poslanců, patří mu pole v České republice, tak teď by chtěl, aby mu patřily i Lány. A já si prostě myslím, že skutečně je potřeba tomu zabránit,“ sdělila Nerudová.

