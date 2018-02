Debilové. V hajzlu. Hnůj. Jan Hřebejk se vyjádřil k politické situaci

Druhé kolo prezidentské volby Hřebejk přirovnal k volbě filmového diváka. Jednou možností byl film Milada (Horáková) a druhou film Milda (Jakeš). Který kandidát symbolizuje první film a který druhý, výslovně uvedeno nebylo.

Před samotným druhým kolem sáhl k velmi svérázné formě agitace. Zveřejnil fotografii svých dětí, oblečených do triček se sloganem „Zeman Putin´s slut“. Citace výroku aktivistky skupiny Femen, která při prvním kole napadla prezidenta Miloše Zemana, doplnil komentářem „naše zmanipulované děti“.

Anketa Vadí vám, co Tomio Okamura a Miloslav Rozner říkají o táboru v Letech u Písku? Vadí 4% Nevadí 96% hlasovalo: 8834 lidí

Když po druhém kole, ve kterém Jiří Drahoš neuspěl, novinář Michal Musil vyzval, aby se fanoušci Jiřího Drahoše zamysleli, v čem jejich favorit udělal chybu, přišla mu od Jana Hřebejka pozoruhodná odpověď: „Jiří Drahoš udělal špatně tohle: byl v StB, kvůli pedofilii, byl nabiflovaným pravítkem, povykoval a nepřestal, chtěl vítat migranty, byl loutkou a fíkusem a tak dále. A taky neměl za sebou Parlamentní listy a Aeronet, Novu, Primu a TV Barrandov. Špatně, pane hrabě...“

Sdílel rovněž vyprávění jiného uživatele sociální sítě o útrapách, kterým musel čelit od „zemanovské tchýně“. „Její hluchoslepota k racionálním argumentům, které jsme jí dva dny předkládali, je děsivá. Agitací vymytý mozek, po kterém fakta sklouzávají jako tuk po rozpálené pánvi.“

Vrcholem jeho povolební aktivity ovšem byla výzva, aby lidé jeho ražení uposlechli výzvy prezidenta Zemana „Shut up“ a přestali se s ním a jeho voliči bavit. „NEDISKUTUJTE už s debilama, jak se ukázalo, nemá to smysl,“ doporučil svým fanouškům a odběratelům velkými písmeny, za která čelí posměchu například Donald Trump. Následně nabídl exkurz do myšlení „debilů“, kteří prý věří nejen tomu, že Zeman je vlastenec a Drahoš nabiflované pravítko, ale i tomu, že se na nás valí uprchlíci, že země je placatá, a dokonce prý i tomu, že Klaus je heterák. „Nechte ty tamagoči, ať si řádí spolu,“ uzavřel umělec.

Postupem času začal Hřebejk opouštět téma voleb a věnovat se politické každodennosti. Hlavní téma, které kromě mnoha sdílení názorů jiných jedinců (ze známějších Jindřich Šídlo, Jiří Pehe nebo Bohumil Vostal) nebo redakcí (Respekt, Forum24.cz) vládne časové řadě Hřebejkova twitteru, je boj proti šíření dezinformací. Začátkem února, patrně pod vlivem reportáže ve 168 hodinách, byly nejčastějším tématem zděšení řetězové maily. Hřebejk by se s tím nepáral a na jejich šiřitele rovnou aplikoval paragrafy trestního zákoníku.

Aby nebyla mýlka, takových mailů, článků, zdrojů.. je absurdně mnoho. I naše dětská lékařka něco takového vzala vážně. ( "Mladejm se to úplně bojím říct..") Šíření podobného svinstva by mělo podléhat trestní odpovědnosti, společenská nebezpečnost je zjevná. https://t.co/FGGB2asm9K — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) 8. února 2018

Později sdílel jiný článek o „e-mailových lžích“ s burcující výzvou: Vždyť na to jsou paragrafy!

Ti, kteří se této formy komunikace zastávají, to u Jana Hřebejka mají špatné. A zejména, pokud nesou jméno Klaus. Proto když Institut Václava Klause vydal prohlášení, ve kterém varuje před tím, aby se boj proti řetězovým mailům zvrhl v omezování svobody, schytal za to hřebejkovské „dvě dávky“: „Není prasárna, kterou by Klaus (sr, jr, institut – to je jedno) nebyl ochoten promptně zrelativizovat, obhájit, rozšířit. Zhnusení z paranoidních (nebo cíleně tvořených?) lží a pomluv je příprava na cenzuru demokratické diskuse. A to proto, že média (ČT?) lhala s uprchlíkama.

Není prasárna, kterou by Klaus ( sr, jr, institut- to je jedno) nebyl ochoten promptně zrelativizovat, obhájit, rozšířit. Zhnusení z paranoidních ( nebo cíleně tvořených?) lží a pomluv je příprava na cenzuru demokratické diskuse. A to proto, že média ( ČT ?) lhala s uprchlíkama. https://t.co/nsYR0cx35P — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) 11. února 2018





Oblíbenou kategorií jsou pro Hřebejkův twitter také krátké výseky z uměleckých děl, nejčastěji písňových textů. Třeba veršíkem od Vodňanského a Skoumala: „Už raduje se z toho každý z nás/ a po zádech mu běhá Děda Mráz“ doprovodil fotografii Tomia Okamury, Heleny Válkové a Vojtěcha Filipa na sněmovní tiskovce.

Případně přetiskuje úryvky z literatury, například z knihy Jana Zábrany, který si zoufá, jak 41 procent idiotů, kteří v roce 1946 volili komunisty, „odhlasovalo otroctví v ruském područí na několik generací dopředu“. Pak už prý nebyly žádné volby, jen lži, procesy, popravy žen a „smrtící sevření asijského hnoje“.

Posléze Hřebejkův twitter ovládl strach z referend, a zejména z toho o vystoupení z EU. Téma lidové demokracie vyřešil rázně připomínkou nejslavnějšího lidového referenda v dějinách, kterým byl odsouzen Ježíš z Nazaretu, když dav o překot volal: Ukřižovat!

Kromě tohoto Hřebejk sdílel také komentáře, ve kterých se například hrozí, že po vystoupení z EU budeme muset platit u lékaře a všechno zdraží, nebo varování, že to tu bude vypadat jako v Srbsku. Vše završil sdílený komentář jednoho z Hřebejkových oblíbenců Marka Rašovského: „Jestli se opravdu, nedej Bože, přiblíží referendum o Czexit, pak jedna strana bude předkládat rozsáhlé analýzy ekonomických dopadů a druhá zaplevelí internet spisky nějakého anonyma z Aeronetu, které bude vydávat za utajovanou pravdu. Myslím, že potom budeme v hajzlu.“

Na odreagování sdílí například staré vtipy na Miloše Zemana z České sody (Zeman-Eman)



Psali jsme: Zdeněk Ondráček zvolen. Svině! křičí ,,eurohodnotový" Jakub Janda. A je zde VIDEO s umělcem Hřebejkem

Režisér Hřebejk znovu promluvil o „rudých a hnědých sviních“, které dostaly Zemana na Hrad

Sešli se lidé, kteří už opravdu nechtějí Zemana. Mezi nimi Michael Kocáb a režisér Jan Hřebejk









Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav