Michálek (Piráti): Pane Babiši, vraťte 10 miliard korun z nelegálních dotací

Zatímco u dotací by měla být vrácena celá částka, u veřejných zakázek jde pouze o určitou část. Celkově by státu měl Agrofert vrátit kolem 10 miliard Kč.
„Když jsem byl předsedou dozorčí rady zemědělského fondu, tak jsme na vládě prosadili, že Česko bude podle zákona o střetu zájmů vymáhat nelegálně vyplacené dotace. Nyní je českými soudy definitivně rozhodnuto, že problém jsou všechny dotace Agrofertu v době, kdy byl Babiš premiér a měl podle zákona o střetu zájmů stopku na dotace a zakázky. Ústavní soud letos v dubnu definitivně potvrdil, že dotace byly nelegální. Byl to podvod a miliardy, co byly nelegálně vyplaceny, musí být vráceny. Proto vyzýváme pana Babiše a Agrofert, aby nelegální dotace vrátili do 14 dnů dobrovolně. Dnes jsem jménem Pirátů poslal premiéru Fialovi interpelaci, kde jsem ho o věci informoval a připojil jsem 8 otázek, na které požadujeme odpovědi. Jako Piráti jsme pevně odhodláni provést protikorupční úklid, protože korupce je překážkou řešení každodenních problémů lidí a ekonomiky. Silnější Piráti jsou zárukou čistější vlády a řešení každodenních problémů lidí, na které teď chybí peníze, protože se ztrácí v korupční stoce”, uvádí předseda Poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.
Ministerstva vedená Zbyňkem Stanjurou a Markem Výborným ale zatím kroky k vymáhání neučinila, a pokud by byl součástí příští vlády Andrej Babiš, tyto prostředky se již patrně nevymůžou. Proto předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek veřejně vyzval Andreje Babiše a holding Agrofert k vrácení nelegálních dotací a požádal vládu o kroky k vymáhání nároků státu z nezákonných dotací a veřejných zakázek.
V červnu 2022 tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula oznámil, že ministerstvo zahájí vymáhání několika miliard Kč z Agrofertu s ohledem na porušení zákona o střetu zájmů. Strany současné koalice stejně jako Piráti slibovali lidem v rámci výzvy spolku Milion chvilek, že učiní „Řádný úklid po Vládě Andreje Babiše”.
„Zákon o střetu zájmů zakazuje společnostem členů vlády čerpat a získávat dotace, což má logické vysvětlení. Andrej Babiš totiž jako premiér velmi často jednal v zájmu Agrofertu na úkor běžných zemědělců a podnikatelů. Jakmile se stal premiérem, státní akciová společnost Čepro přestala soutěžit miliardové zakázky a začala je přidělovat Agrofertu "z ruky". Babiš se aktivně angažoval proti návrhu Evropské komise zastropovat zemědělské dotace a na evropské úrovni mnohokrát jednal, jak mají být nastavené takzvané přímé zemědělské dotace. Dotační programy, které byly určeny výhradně pro malé a střední podniky, se Babišova vláda snažila otevřít pro velké zemědělské koncerny. A když se v té době statečný náměstek Leo Steiner odvážil řešit nezákonné dotace Agrofertu, musel okamžitě odejít ze státní správy. Ostatní úředníci ihned pochopili, co je čeká, když budou neposlušní ohledně zájmů Agrofertu. Babiš pak na klíčové pozice veřejných institucí protlačil své lidi. Andrej Babiš zkrátka musí dodržovat platné zákony stejně jako každý z nás,“ dodává místopředseda Pirátů Michal Bláha, autor portálu Hlídač státu, kde jsou evidovány mimo jiné dotace, veřejné smlouvy a zakázky.
Je pravda, že s pouhými 4 poslanci jsme toho nemohli udělat tolik, ale ty zásadní kroky proti střetu zájmů jsme udělali. Bývalý vicepremiér a ministr Ivan Bartoš dovedl soudní spor MMR k historicky prvnímu pravomocnému rozsudku, který potvrdil střet zájmů Andreje Babiše. Další pravomocné rozsudky se podařilo dotáhnout na popud zemědělského fondu SZIF, kde byl předsedou dozorčí rady Jakub Michálek. Řada finálních rozhodnutí však přišla až v době, kdy už Piráti nebyli ve vládě.
„Piráti v této věci činí maximum možného. Ivan Bartoš coby ministr dokončil auditní řízení s Evropskou komisí ke střetu zájmů a zavedl všechna požadovaná opatření. Analytický tým Pirátů doručil kriminalistům všechny potřebné podklady a pomohl rovněž k tomu, že policie začala stíhat několik osob kvůli nezákonné stomilionové dotaci na toastovou linku. Evropský žalobce a policie zároveň dali Pirátům zapravdu a rovněž potvrdili, že Babiš byl ve střetu zájmů a dotace a zakázky byly přiděleny nezákonně. Agrofert přímo ve svých výročních zprávách uvádí, že v době vlády Andreje Babiše získal na dotacích celkově 7,56 miliard Kč. Pokud od této částky odečteme již vymožené dotace a přičteme částku, kterou by se nejspíš podařilo vymoci z nezákonných veřejných zakázek, dostáváme se přibližně na 10 miliard Kč. O tuto částku stát může přijít, pokud Babiš miliardy nevrátí, a stát bude i nadále ignorovat rozsudky a zákony,” uzavírá protikorupční expert Pirátů Janusz Konieczny.
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Michal Bláha
