Dědeček Křeček sotva jde, napsal Jan Hrušínský. A ozval se občan

reklama

„82letý dědeček Křeček naším ochráncem. Ono to sotva jde, ale ono to jde do kanceláře! (Pro ty, co se teď pohoršují nad mojí neúctou ke stáří – ta věta je z dialogu Voskovce & Wericha, kteří si dělali srandu z nesoudných dědků, co za I. republiky zabírali místo mladým a viděli v sobě budoucnost národa.) Pan Křeček, ale do úřadu moc chodit nebude. Nebojte se. Ten bude doma. Jako všichni, co dostali trafiku od pana prezidenta,“ poznamenal Hrušínský k nominaci Křečka, kterou dostal od prezidenta Miloše Zemana.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ: VIDEO Jděte do p*dele, smažky, ať žije pan Křeček! Kde máš Škrlovou? Nuda v Brně tentokrát nebyla

Anketa Chcete, aby náš stát dával na obranu minimálně 2% HDP, jak po nás chtějí Američané? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 2700 lidí

„Vzpomínáte na dědečka Čubu? Toho komouše ze Slušovic? Taky dostal trafiku – a hned v Senátu. Za dva a půl roku Čuba nepřišel do práce ani jednou! Za sto tisíc měsíčně, nekupte to! Pan préza je boží! Tuhle v rozhlase se na to dědečka Křečka ptali. Že prý posledních šest let chodil do úřadu jen jednou nebo dvakrát za týden. A to jste měli vidět, jak ten tu mladou redaktorku sjel! Křeček prý nemá žádnou pracovní dobu! Ten je ochránce! Nemá ani žádné píchačky! Ať už si to uvědomí! Ten jí to, panečku, dal. Prý to jsou divné poměry ve veřejněprávním rozhlase, že se kladou otázky! Křeček by ji vyrazil jedna dvě. Ta si to za rámeček nedá,“ dodal Hrušínský.

Psali jsme: „Bratrovražda“ Okamury. Nácek? Rasista? Padlo toho víc. Zapojil se Kalousek nebo Drahoš Za Šabatové se tunelovalo, udeřil Křeček a Džamila Stehlíková nadskočila. Havlisti budou nosit odznak jako Židi? pálila. Skončí to u soudu, musíte vidět Křeček řekl, jak to chodilo za Šabatové. A s čím asi zatočí Problém pro ČT. „Čerstvá zpráva: Milion chvilek svolal demonstraci,“ hlásila Witowská. A už to jede

„Na obrázku dědeček Křeček skládá slib do rukou mladého ochránce práv prodavačů sushi. Takže, přátelé, jsme v dobrých rukou. Prezident a premiér zařídili v naší zemi skvělou ochranu lidských práv. A kdyby vám ani dědeček Křeček a dokonce ani Pitomio Sushimura nepomohli, nezoufejte. Je tu ještě vláda a paní komunistka Válková. A ta všem lidem pomůže určitě! Vždyť ta už dávno s prokurátorem Urválkem vypracovala manuál, jak lidi ochránit. Před kriminálními živly, chartisty, Havlem, Patočkou a jim podobnými. Moc děkujeme! A dědečkovi Křečkovi držíme palce, ať to tam všechno vyhází, přehází a spraví. A pak ať už ho nikdo neruší. Ať už je pak jen doma. Vždyť má na to věk. Tak lidi, pa,“ uzavřel.

Na jeho slova následně v diskuzi zareagoval jeden z občanů. „Jane, kdyby Vás tak šlo vyhodit z toho divadla. Vy byste letěl,“ uvedl. „Nebojte se, všechno jednou bude,“ reagoval se smíchem Hrušínský.

Další diskutující pak napsal: „Zdravím, se vším souhlasím. Akorát nevím, jak lze získat trafiku v Senátu.“ I na to Hrušínský zareagoval: „Mít billboardy po celé republice stojí několik milionů. Že by je dědeček Čuba a jemu podobní platili sami? Zdravím.“

Fotogalerie: - Osobnosti pro Drahoše

Zabránění ve vstupu do úřadu v Brně

Ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi se dnes pokusili jeho odpůrci zabránit ve vstupu do úřadu v Brně. Po zásahu policie, která zadržela zřejmě tři lidi, prošel dovnitř. Píše to server Novinky.cz.

„Ochránce ‚utlačované‘ většiny tady nechceme!“ To bylo například na jednom z transparentů. Na dalším pak byla parafrázovaná píseň skupiny Orlík, „bílej Křeček jede tmou“. Mezi odpůrci byl i novinář a aktivista Jakub Patočka. Na místě však byli i příznivci, kteří Křečkovi přáli vše nejlepší v nové práci ombudsmana.

Nastupující ombudsman Stanislav Křeček chce dle svých slov úřad Veřejného ochránce práv zbavit aktivismu. Tím chce změnit styl práce oproti své předchůdkyni Anně Šabatové. Uvedl to alespoň v rozhovoru pro Novinky.cz.

Křečka podle jeho slov nechává v klidu kritika, které se mu po jeho zvolení dostává. „Jde o mediální zkratky, kdy mi vyčítají vztah k menšinám. Nikdy jsem neřekl, že se nebudu starat o práva menšin. Jen jsem připomenul, že se nelze věnovat jen některým skupinám, ale že je třeba přihlédnout k právu všech. A říkat o mně, že jsem antipól úřadu, kde jsem šest let pracoval jako zástupce ombudsmanky, mi přijde nefér. V očích těchto kritiků to vypadá, jako bych přicházel odněkud z ulice, jako by za mnou nebyla konkrétní práce, ale jen nějaké vyjadřování,“ uvedl v úvodu rozhovoru Křeček.

Následně mimo jiné odpovídal také na otázku, zda by zaměstnal Roma . V minulosti totiž z jeho úst zaznělo, že se Romové o sebe musí postarat sami. „Zastupoval jsem Romy po celé republice, když je vyhazovali z bytů. Dodnes mi jejich děti vyřizují pozdrav od rodičů, kterým jsem zachránil byty. Pokud mě někdo za to kritizuje, tak se ptám: Co dělají ti lidé, kteří mají v radě pro lidská práva na starosti romskou menšinu? Zná je vůbec někdo? Jak se starají o to problematické soužití na některých místech?“ ptá se Křeček.

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 15845 lidí

„Jde o to, opustit aktivistické pojetí Šabatové. Tedy nerozšiřovat agendu, nevymýšlet stále nové a nové pravomoci, ale využívat důsledně ty, které ombudsman již ze zákona má,“ uzavřel.

Jednaosmdesátiletého Křečka, kterého na ombudsmana navrhl prezident Miloš Zeman, zvolila minulý týden Sněmovna ve druhém kole tajného hlasování. Porazil v něm kandidáta Senátu, vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma. V prvním kole vypadl advokát Jan Matys, kterého rovněž navrhla horní komora.

Opoziční poslanci z řad TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Pirátů a STAN výsledek volby kritizovali. Spolek Milion chvilek pořádá v neděli 1. března v Praze kvůli Křečkově zvolení demonstraci. Protesty budou i v krajských městech. Křeček působil jako zástupce Šabatové a měl s ní dlouhodobé názorové neshody. Minulý týden uvedl, že zvolení bere jako ocenění své práce. „Věřím, že to bude ku prospěchu obyčejných lidí, kteří se na nás obracejí,“ řekl ČTK. Psali jsme: „Hrušínskému se rekonstruovalo divadlo za 80 milionů. Divadlo je v zisku, jeho rodina se tím chlubí. On se ale každoročně uchází o dotace...“ Neuvěříte, kdo tato slova před sedmi lety pronesl. Neuvěříte

Celý příspěvek Jana Hrušínského:

82letý dědeček Křeček naším ochráncem. Ono to sotva jde, ale ono to jde do kanceláře! (Pro ty, co se teď pohoršují nad mojí neúctou ke stáří – ta věta je z dialogu Voskovce & Wericha, kteří si dělali srandu z nesoudných dědků, co za I. republiky zabírali místo mladým a viděli v sobě budoucnost národa.) Pan Křeček, ale do úřadu moc chodit nebude. Nebojte se. Ten bude doma. Jako všichni, co dostali trafiku od pana prezidenta. Vzpomínáte na dědečka Čubu? Toho komouše ze Slušovic? Taky dostal trafiku – a hned v Senátu. Za dva a půl roku Čuba nepřišel do práce ani jednou! Za sto tisíc měsíčně, nekupte to! Pan préza je boží! Tuhle v rozhlase se na to dědečka Křečka ptali. Že prý posledních šest let chodil do úřadu jen jednou nebo dvakrát za týden. A to jste měli vidět, jak ten tu mladou redaktorku sjel! Křeček prý nemá žádnou pracovní dobu! Ten je ochránce! Nemá ani žádné píchačky! Ať už si to uvědomí! Ten jí to, panečku, dal. Prý to jsou divné poměry ve veřejněprávním rozhlase, že se kladou otázky! Křeček by ji vyrazil jedna dvě. Ta si to za rámeček nedá. Na obrázku dědeček Křeček skládá slib do rukou mladého ochránce práv prodavačů sushi. Takže, přátelé, jsme v dobrých rukou. Prezident a premiér zařídili v naší zemi skvělou ochranu lidských práv. A kdyby vám ani dědeček Křeček a dokonce ani Pitomio Sushimura nepomohli, nezoufejte. Je tu ještě vláda a paní komunistka Válková. A ta všem lidem pomůže určitě! Vždyť ta už dávno s prokurátorem Urválkem vypracovala manuál, jak lidi ochránit. Před kriminálními živly, chartisty, Havlem, Patočkou a jim podobnými. Moc děkujeme! A dědečkovi Křečkovi držíme palce, ať to tam všechno vyhází, přehází a spraví. A pak ať už ho nikdo neruší. Ať už je pak jen doma. Vždyť má na to věk. Ta lidi, pa.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.