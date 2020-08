Denně vožraléj, denně vožraléj, měl velikou hubu, smrděl a v rozkroku byl špinavéj… Svědectví o papaláších z brněnské ODS překvapilo i nás

reklama

ParlamentníListy.cz při té příležitosti už v půli června pohovořily s mužem, který v Brně podniká. Jeho oborem je pohostinství, v minulosti také herny.

„Dokonce i sem tam nějakou tu holku jsem sehnal, když byl zájem,“ sdělil potutelně. Naši redakci ovšem zajímaly především zákulisní informace. Prý jich je na rozdávání, ale všechny takzvaně z druhé ruky. „Kde není žalobce, není ani soudce, říká staré české přísloví a v jeho duchu se alespoň někdy chováme snad všichni,“ dodal náš zdroj.

„Jižní Moravu na nohy postavíme!“ hlásá papírový předseda ODS. O kauzách svých bližních mlčí

„V podniku se scházejí lidi, ti lidi pijou. Když pijou hodně, hodně mluví. Někdy přehánějí, jindy lžou. Něco ale člověk slyší. Třeba jsem slyšel to, že politici dělali do kšeftů tak, že i šikovní a seshora řízení Vietnamci ztráceli řeč. Šlo se rovnou na věc. Říkalo se, že když se jednalo o nějakých pronájmech nebo nemovitostech, všechno šlo stranou. Řekla se procenta, řeklo se, kdo a kde, a to bylo celé. Mluvilo se o teplárnách, dopravním podniku, dvou špitálech ve městě a dalších firmách. Od chodníků po zeleň. Těch lidí, o kterých se mluvilo, ale je hodně. To vůbec není jenom Švachula. Toho si nepředstavujte jako démona, on se staral o bazary, chlast, dělal malé věci, není to žádný Al Capone nebo Einstein. On se prostě v jednu chvíli připletl k příležitosti a držel se jí. Byla krpa ho kóřit, jak se říká,“ dodal dále.

Psali jsme: Brněnské Palermo, že ani Vietnamci nechápali. „Měli by si radši sešít otvor do řitě. Byla krpa ho kóřit," říká moravský boss

Už v tuto chvíli bylo jasné, že dění kolem Brna není tak marginální, jak se na první pohled může zdát. A bylo také pravdou, že nešlo pouze o zástupce ANO, kteří by v tom byli zapletení. Zejména naťuknuté dění kolem městských nemovitostí, jemuž ParlamentníListy.cz nevěnovaly výraznější pozornost, stálo za zájem orgánů činných v trestním řízení.

Byly to Hospodářské noviny, které měsíc po našem materiálu vydaly text („Brněnskou ODS uplácel odsouzený podnikatel, svědčí expolitik“), ve kterém mimo jiné uvádí, že bývalý starosta obce Rojetín na Brněnsku Pavel Hubálek, který měl dlouhou dobu blízko k bývalému ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) a současnému radnímu Robertu Kerndlovi (ODS), označil právě tyto dva lidi za hlavy mašinerie mnohem rozsáhlejšího korupčního systému.

Šlo především o nemovitosti.

Co vyplave na primátorku?

Konkrétně?

„Zase nebudu ukazovat prstem kolem sebe, ale říct můžu, že se v ODS chovali jak prasata, to si s ANO nezadali. Mladej Faltýnek byl pomalu jako monacký kníže, Blažek a spol. se chovali stejně. Mysleli, že jim patří svět. Zažil jsem ty lidi v tolika situacích, kdy byli opilí mocí, že bych to nespočítal. Každopádně je úžasný vidět změnu, kdy člověk v obleku a s rádoby kultivovaným chováním má mokro v rozkroku, je vožralej, smrdí a je špinavej, jak zpívá Kabát,“ sděluje dále. „Kdo to byl? No kluci z odéesky, ukazovat je nebudu, tohle se nedělá. Ale měli po kapsách spoustu hotovosti, chovali se tak, že bych je propleskl, ale nejsem jejich táta. To by měl dělat ten Fiala, ze kterého měli všichni srandu, protože ten nemá ánung, co se mu tady děje, jaký to jsou šikovný kluci, hlavně za svý nehty,“ dodává dále.

Psali jsme: Brněnská stoka ANO. Do ČT pozvali exprimátora Vokřála, který se ochotně rozpovídal

Spojování zájmů s cílem vydělat prý bylo blízké všem, kteří se na vládě v Brně podíleli. Svědčí o tom i další odstavec z výše uvedeného materiálu HN.

„Ve skupině obchodující s městským majetkem byl podle Hubálka i technik správy nemovitostí za Brno-střed Marek Slovák. Toho policisté minulý týden obvinili z korupce v kauze Stoka, která zasahuje vysoce postavené politiky hnutí ANO. Po bývalém vedoucím správy nemovitostí a nyní obžalovaném Petru Kosmákovi tak jde již o druhého člověka, který propojuje korupční kauzu Stoka, jejíž centrální postavou je vlivný expolitik hnutí ANO Jiří Švachula, s prominenty brněnské ODS.“

A náš zdroj?

„Neumím si představit, že někdo něco rozplete, když nenajdou prachy. Pokud po někom plivnu, ten to otře a jde dál. Policajti na to čuměli roky, nic neudělali, teď chtějí vyšetřit x let staré kšefty, ale prosím vás, to snad nenapadne blba na obvodě, natož pány z kriminálky, že jeden svědek bez důkazů nic nezmůže,“ uzavírá.

Brno a primátoři ODS:

1990–1992 Václav Mencl

1992–1994 Jiří Horák

1994–1998 Dagmar Lastovecká

1998–2004 Petr Duchoň

200420–06 Richard Svoboda

od 2018 Markéta Vaňková

