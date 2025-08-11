Děti za 0 Kč. Léto s cestovním pojištěním od PVZP

12.08.2025 12:11 | Komerční článek

Letní sezóna je v plném proudu, nezapomeňte se proto pojistit. Nikdy nevíte, co se na dovolené může stát. Proto je dobře mít vždy jistotu, že nepředvídané události nezpůsobí vážné finanční potíže. Zároveň se v případě problému budete mít možnost vždy na někoho obrátit. Rozhodně je také potřeba, během dovolenkových aktivit, nepodceňovat pojištění různých rizikových a adrenalinových sportů.

Foto: pixabay.com
Popisek: Thajsko, ilustrační foto
Pojištění od PVZP Vám zajistí nejširší krytí nákladů spojených s léčbou, hospitalizací, karanténou nebo návratem domů, stejně tak jako pojištění odpovědnosti. To zahrnuje škody na majetku nebo újmu na zdraví v důsledku vašeho jednání způsobené třetí osobě. V nabídce jsou tři základní varianty: MINI, STANDARD, NADSTANDARD. 
 
Pojistka Vám ochrání například i věci v autě a na autě 24/7, od úrovně standardního balíčku máte v ceně i pojištění ztracených zavazadel a zpoždění dopravního prostředku.   V případě balíčku NADSTANDARD je při řešení pojistné události nově akceptováno až 1 promile alkoholu v krvi. V neposlední řadě pojištění kryje i odpovědnost za zapůjčené věci během Vaší dovolené.  
 

 

