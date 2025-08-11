Děti za 0 Kč. Léto s cestovním pojištěním od PVZP

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Letní sezóna je v plném proudu, nezapomeňte se proto pojistit. Nikdy nevíte, co se na dovolené může stát. Proto je dobře mít vždy jistotu, že nepředvídané události nezpůsobí vážné finanční potíže. Zároveň se v případě problému budete mít možnost vždy na někoho obrátit. Rozhodně je také potřeba, během dovolenkových aktivit, nepodceňovat pojištění různých rizikových a adrenalinových sportů.
Myslíte, že se pak něco změní? Co? Souhlasím totiž s tím, že s tou svobodou slova to jde z kopce. Máte nějaké politické řešení? Protože já nevěřím, že petice něco změní. Horáková
