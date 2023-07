Dítě hermafrodit a česká omezenost. Film Úsvit okouzlil Čulíka a tleskaly mu Vary

reklama

Děj se odehrává na Slovensku na sklonku třicátých let. Do Tater přijíždí těhotná lékařka Helena spolu s manželem, ředitelem továrny, který zde má vystavět pokrokové město Svit. Vzorem je baťovský Zlín. Jejich plán ale naruší záhadný nález mrtvého novorozence na dvoře fabriky a příjezd policie.

Zemřelé dítě má mužské i ženské pohlavní orgány. Prodejní příslušníci kontrarozvědky to bez hlubšího vyšetřování označí za akci komunistů. Lékařce Heleně okolnosti nesedí a tak začne po pachateli pátrat na vlastí pěst, aby zjistila, že byla velká snaha zamést věci bez jakékoliv diskuse raději tzv. pod koberec a ututlat.

„I na dnešní dobu jsou to témata hodně peprná, kontroverzní a zajímavá. Ten film je mnohem současnější, než se zdá být,“ upozornil režisér Matěj Chlupáček s tím, že se snažili film udělat co nejmainstreamovějším způsobem, aby všichni diváci, i kteří s tím tématem nepřišli v životě do styku, byli skrze postavu Heleny filmem provedeni a na konci porozuměli, o čem se snaží vyprávět.

Pokud jde o tuto jinakost zasazenou do baťovského světa, tak se oproti třicátým letům naše společnost podle režiséra příliš neposunula. „Film se odehrává na Slovensku, a když se podíváte na to, co se na Slovensku v posledních měsících děje, tak si myslím, že je to horší a horší.“ podotkl pro Českou televizi s tím, že dobře toto srovnání vystihuje anglický název filmu: We Have Never Been Modern (Nikdy jsme nebyli moderní)

Šéfredaktor Britských listů Jan Čulík neskrývá nadšení z toho, jaké téma Chlupáčkův film otevírá. „I když je jeho film historický, vlastně je nesmírně aktuální a on sám je velmi vděčen, že žije v zemi, jako je Česká republika (a zahrnul do toho i Slovensko), kde směl takovýto film natočit, protože, jak uvedl, dnes existuje celá řada evropských zemí, kde by takovýto film natočit nesměl,“ uvádí ve svém komentáři k filmu Úsvit.

Čulík v této souvislosti poukázal na ostudnou mnohahodinovou parlamentní debatu v Praze ve čtvrtek 29. června, kdy poslanci za KDU-ČSL, SPD a ODS svorně odmítali schválit právo na jednopohlavní manželský vztah. „Nejblbější postavy ve filmu hovoří přesně tak, jak mluvili ve čtvrtek 29. 6. v Poslanecké sněmovně poslanci KDU-ČSL, SPD a ODS. Možná měli Chlupáček a Šifra štěstí a za pár měsíců či let by už možná takovýto vynikající film natočit v České republice nebo na Slovensku nesměli,“ pokračuje Čulík

„Chlupáčkův výrok o aktuálnosti tématu tohoto filmu byl více než trefný. Chlupáček se do dnešní situace v České republice nemohl trefit víc,“ pokračuje Čulík.

„Prosím, nezapomeňte na něj, ten film je absolutní bomba. Musíte ho vidět,“ apeluje šéfredaktor Čulík na své čtenáře s tím, že velký sál hotelu Thermal bouřlivě tleskal po celé dlouhé závěrečné titulky. Film zatím vidí jen diváci karlovarského festivalu, do běžné distribuce v kinech se dostane až 5. října 2023.

