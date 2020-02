Dítě za školou, rodiče bez dávek? Maláčová ví, že je to špatně, ale...

reklama

Maláčová uvedla, že nyní očekává návrhy ministerstva pro místní rozvoj a školství v gesci ANO. Zároveň dodala, že je připravena i totožná poslanecká předloha s jejím vládním návrhem. Ministryně přitom za svůj plán, kdy například chce omezit výdej dávek hmotné nouze lidem, jejichž děti budou mít sto hodin absencí za pololetí bez lékařské omluvenky, sklízí kritiku. Stejně tak za to, že by došlo ke sloučení příspěvku na bydlení s doplatkem na bydlení.

Ona sama říká, že si uvědomuje, že to není systémové řešení. „Přicházím s tím, aby se mnohonásobně zvýšila sociální pomoc v obcích, chci reorganizovat úřady práce, aby fungovaly lépe a pomáhaly lidem v nouzi,“ sdělila také ministryně s tím, že zároveň chce, aby se rodiče ve vyloučených lokalitách zajímali o to, zda jejich děti chodí do školy.

S jejím návrhem například ostře nesouhlasí předseda lidovců Marian Jurečka. „Paní ministryně jde hlavou proti zdi,“ míní a zostra se do Maláčové pouští v tom, že problém nezmizí, naopak bude ještě zhoršen.

Kriticky pak k návrhu Maláčové vystoupil i sociolog Štěpán Jurajda, jenž se domnívá, že návrhy ministerstva práce mohou ohrozit celou společnost. „Trestat děti za jejich rodiče je to nejhorší, co můžeme dělat, protože investice státu do těchto dětí je investice, která se vyplatí víc než jakákoli jiná,“ poznamenal se slovy, že z dětí mohou být daňoví poplatníci, kdežto my je tlačíme kamsi do kriminality.

„Jsem si vědoma dopadů. Já těch 100 hodin prosadila i přes odpor svých úředníků. A řekla jsem: ‚Dejte to tam, je to moje politická odpovědnost.‘ Dostávám kritiku ze všech stran a jsem ráda, že se o tom diskutuje,“ uzavřela Maláčová.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Práce snů pro vysokého člena socdem. Maláčová v krvavé akci. Jenže my máme svědectví z MPSV, kde se před ní klepou hrůzou. Budete lapat po dechu, co ministryně dělá v zákulisí Trafikant, špatný vtip! Babiš se obořil na ČSSD za exministra Bomba u Moravce. Lidé z neziskovky připravují klíčový zákon. Co na to Babiš? A věci se už hýbou Maláčová drtila Babiše, ten se nemohl bránit. Pak to schytala možná ještě hůř. Moravec toho vyslechl hodně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.