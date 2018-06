Dnes brzy ráno se v Bruselu upekl nový cíl, píše Reuters

Podle britské nevládní organizace Sandbag se v roce 2017 podílely větrné, solární a biomasové zdroje na výrobě elektřiny v EU 20,9 procenta.

„Tato dohoda je těžce vydobytým vítězstvím ve snaze o uvolnění skutečného potenciálu Evropy v přechodu k čisté energii,“ napsal komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete na Twitteru.

Podle původního návrhu Evropské komise měl podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu v roce 2030 činit 27 procent, což je kompromis členských států. Některé z nich se zdráhají podporovat příliš vysoké cíle, protože jejich energetika je stále značně závislá na uhlí a plynu.

„Dnes brzy ráno se v Bruselu upekl nový cíl v #OZE do 2030, a to 32 procent. To znamená, že výrobu elektřiny z OZE cca 20TWh v ASEKu (Aktualizaci státní energetické koncepce - pozn.ČTK) plánovanou na 2040 bychom měli mít už o 10 let dříve. Trialog EU institucí k energetickým úsporám vrcholí. Do konce června bude hotovo na úrovni 32% (možná 33%). Dopad na české hospodářství cca 1000 mld. Kč do 2030 tedy cca 1,5 % HDP ročně. Dva roky na to upozorňuji,“ napsal na Twitteru generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Ředitel ekologické skupiny Climate Action Network Europe Wendel Trio dohodnutých považuje 32 procent za počáteční bod zápasu o ambicióznější cíle, uvedla agentura Reuters.

