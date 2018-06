Česko se řítí do katastrofy, uvádí bloger, který rozjel „kauzu Lithium“

České ekonomice se relativně daří. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula žádá o desetiprocentní růst platů pro všechny státní zaměstnance. Učitelé by podle šéfa odborářů měli dostat patnáct procent. Prý si to můžeme dovolit.

Bloger Jiří Vítek však na sociální síti Facebook nabídl trochu jiný pohled na českou ekonomiku, dosti znepokojivý. Česká ekonomika mu připomíná lokomotivu, kterou naše politická reprezentace za posledních takřka třicet let rozjela naprosto neuvěřitelným způsobem a teď hrozí, že nastane katastrofa. Pokud o tom někdo pochybuje, může se podle Vítka podívat na ceny bytů v hlavním městě. Pokud si chce někdo v Praze koupit rodinný byt, aby utáhl hypotéku, potřeboval by plat kolem 80 tisíc měsíčně.

„I člověk neznalý ekonomických zákonů cítí, že naprosto neschopná politická reprezentace zatahuje ČR do hlubších problémů, kurz koruny se 3 měsíce propadá, infrastruktura se nestaví ale rozpadá, neproduktivní státní aparát nabobtnal do více než trojnásobných hodnot než za komunistického režimu a to vše v době nejvyšší ekonomické prosperity. Česká ekonomika je jako parní lokomotiva, do které místo uhlí lejou benzín a letecký petrolej, ale celá osádka včetně strojvedoucího, topiče a průvodčích visí plnou vahou na brzdách,“ napsal Vítek.

Za tento neblahý stav můžeme podle Vítka poděkovat všem těm eurosocialistickým vládám, Zeleným a ekoteroristům všeho druhu. Právě oni prý mohou za to, že se v Praze, ale ani na jiných místech nebuduje dopravní infrastruktura, byty a vůbec všechno, co by bylo záhodno.

Právě skupina ekoteroristů a eurosocilistických politiků se postarala o to, že je střední třída bita tak, jak už dlouho ne. A bohužel její bití pravděpodobně hned tak neskončí. Lidé si nemohou dovolit platit vysoké splátky hypoték, jenže nikde bydlet musí, takže platí vysoké nájemné.

Jiří Vítek doslova napsal:

HYPOTÉKY:

Likvidace střední třídy pokračuje a po likvidaci jejich živností a podnikání následuje likvidace dostupnosti bydlení. Pokud návrh ČNB projde, na byt s minimální velikostí vhodný pro rodinu s dětmi bude v Praze nutný plat téměř 80 tisíc měsíčně. Už dnes je v Praze dle agentury Deloitte nejhůře dostupné bydlení z celé EU.

Tam nás zavedla naše politická reprezentace a nejen ta současná, velký podíl mají veškeré ty eurosocialistické strany kteří vládli dříve i dnes a nejrůznější Zelení a EKOteroristi kteří učinili výstavbu pro bydlení nerealizovatelnou. A pokud vám budou po bolševicku tvrdit, že vlastní bydlení není lidské právo a že je nenormální aby si střední třída kupovala vlastní bydlení tak vězte, že ty vysoké splátky hypoték budete stejně muset platit v drahém nájmu ale jiným a možná právě těm kteří za tento stav zodpovídají.

