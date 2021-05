Do huby vám dát, mamlasové, píše Kroupa. Bude se divit, kdo stojí ve frontě

Ne všichni věří tomu, co včera odprezentoval investigativec Janek Kroupa o ministru vnitra Hamáčkovi. Komentátoři a novináři hned několika deníků mají pochybnosti. „Těžko mohl Kremlu nabízet ututlání skandálu, který tou dobou už poletoval mezi evropskými tajnými službami i novináři,“ míní David Klimeš z Aktuálně. Martin Schmarcz z Info.cz varuje ODS, že se s Kroupou už jednou spálila a on byl u toho. Ale na obranu Kroupy povstal jeho bratr Mikuláš. Dost zostra. „Mám strašnou chuť dát do huby všem těm mamlasům, co o kauze nic neví, a přitom žvaní, urážejí ho a pitomě a hloupě spekulují... A pakliže jsou představováni jako ‚novináři‘ a takto Janka shazují, pak jsou u mě tuplovaní hajzlíci,“ uvedl.

Včera odhalil investigativní novinář SeznamZpráv Janek Kroupa ve svém článku skandální zjištění, že ministr vnitra Jan Hamáček měl mít v plánu vyměnit ututlání Vrbětic za vakcíny a konání summitu USA a Ruska. „Ministr vnitra, který byl v inkriminované době pověřen řízením Ministerstva zahraničí, totiž ve skutečnosti podle řady svědků chtěl do Moskvy odjet s plánem vyměnit mezinárodní skandál související s útokem za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost, že by se v Praze uskutečnil vrcholný politický summit Joea Bidena a Vladimira Putina,“ napsal Kroupa ve spolupráci s Kristinou Cirokovou. Nicméně, v jeho článku (jak poznamenal i obviněný ministr Hamáček) není ani jedna citace, odkazuje pouze na „zdroje“.

Že by Hamáček mohl nabízet ututlání celé kauzy popírá například komentátor a novinář Aktuálně.cz, David Klimeš. Přitom Hamáčka nijak v lásce nemá, říká, že udělal okolo Vrbětic řadu chyb a „ať klidně padne".

„Je ale úplně mimo realitu podsouvat mu, že v Moskvě chtěl zobchodovat zamáznutí vrbětické kauzy výměnou za dodávku vakcíny Sputnik. Z prostého důvodu: Těžko mohl Kremlu nabízet ututlání skandálu, který tou dobou už poletoval mezi evropskými tajnými službami i novináři,“ argumentuje Klimeš s tím, že o výbuších ve Vrběticích již věděla investigativní skupina Bellingcat a samotná sobotní tisková konference byla dělaná narychlo právě proto, aby šla informace ven od vlády a ne od novinářů.

Navíc, dle Klimeše již Rusové Sputnik V nabízeli v počtu 300 000, ale vláda to přesto odmítla, nevidí tedy důvod, proč by se Hamáček snažil získat milion těchto vakcín. „Navíc není zřejmé, proč by měl plánovat komplikovanou vlastizrádnou operaci v Černínském paláci, když jej měl tou dobou spravovat někdo úplně jiný,“ upozorňuje Klimeš na to, že Hamáček vedl Ministerstvo zahraničí přechodně, protože myslel, že ho povede Lubomír Zaorálek, který ale nabídku odmítl.

Soudí, že důvodů odvolat Jana Hamáčka mají zákonodárci víc než dost. „Portrétovat jej ale jako vlastizrádce, který chtěl v Moskvě směnit ututlání napůl vyzrazené kauzy za vakcínu, již nám Rusko tak jako tak nabízelo, je přes čáru,“ uzavírá David Klimeš.

I další novinář Aktuálně, Radek Bartoníček, si není jist. „Nevím, jestli napsal pravdu,“ napsal na twitteru s odkazem na rozhovor DVTV, který s investigativcem vedla bývalá tvář ČT, Daniela Písařovicová. V uvedené pasáži Kroupa vysvětluje, několik detailů. Například tvrdí, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman říká, že když na schůzku dorazil, tak už bylo téma vyřešené a cesta do Moskvy bezpředmětná.

Kroupa také řekl: „Tam nešlo o primární utajení té informace. On měl informaci od Pavla Zemana, což Pavel Zeman rovněž potvrdil, že ta věc v Česku pravděpodobně skončí odložením. To znamená, že on věděl, že se ta situace velmi pravděpodobně k soudu nedostane. Což je něco, co se dneska v čase může změnit. Protože ta kauza se vyvíjí a dnešníma očima ta kauza vypadá jinak. Uvědomme si, že v době, kdy Jan Hamáček tu kauzu řešil, tak zdaleka nebylo rozhodnuto o tom, že budou vyhoštěni diplomaté. Čili on ten manévrovací prostor měl výrazně větší.“

Kroupa si na své verzi trval. „Naše zdroje jsou zdroje věrohodné, jsou to zdroje, které byly té situaci velmi blízko a neodvážili bychom se takovou věc zveřejnit, pokud bychom neměli v rukou přímé svědectví. To v rukou máme,“ uvedl.

Rád bych dal ještě odkaz na večerní rozhovor DVTV s Jankem Kroupou, mimochodem, vedený velmi dobře a ostře. Poslouchal jsem pozorně každé slovo JK, nevím, jestli napsal pravdu, ale zásadní mi přišla slova mezi 38. a 41. minutou. https://t.co/IVlR7UpRRQ prostřednictvím @Aktualnecz — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 4, 2021

Mezi těmi, kdo pochybují, je i moderátor Prostoru X, Čestmír Strakatý. „Já vím, že Jan Hamáček je tady vnímán jako zlo, ale nemůžu si pomoct, ten článek Seznamu je pro mě zatím na úrovni spekulací, které se musí vyjasnit. První hlas, který jsem k tomu zaznamenal, je NSZ Zeman, který verzi Seznamu uplně nepotvrzuje.“

Ja vim, ze @jhamacek je tady vniman jako zlo, ale nemuzu si pomoct, ten clanek Seznamu je pro me zatim na urovni spekulaci, ktere se musi vyjasnit.



Prvni hlas, ktery jsem k tomu zaznamenal, je NSZ Zeman, ktery verzi Seznamu uplne nepotvrzuje. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) May 4, 2021

A proti Kroupovi se na facebooku hned několikrát vymezil komentátor Info.cz, bývalý poradce premiéra Topolánka Martin Schmarcz. „Vzkaz ODS: S Kroupou jste se šeredně spálili u Jourové. Byl jsem u toho, Kroupovi jsem tehdy věřil a dnes se za to strašně stydím,“ řekl. Také uvažuje o Pirátech. „Bartoš jediný státnický, v klidu, čeká na info, ODS a TOP bohužel zcela hysterické.“

„Napadlo opozici, že až bude ve vládě, že jí tohle Kroupa třeba provede taky?“ ptal se komentátor dále a zakončil poslední otázkou: „A kdyby se psalo, že Hamáček domlouval, že když nám Merkelová dá milion vakcín, tak si vezmeme 100 000 migrantů, taky tomu věříte?“

Ovšem na obranu před pochybovači a nactiutrhači Janka Kroupy povstal jeho bratr Mikuláš Kroupa. „Můj brácha Janek, novinář, nemá – kupodivu – pravomoc kohokoliv poslat do vazby, ani do vězení. Jeho novinářská zjištění nejsou korigována s politiky, ani policií, ani se soudci. I kvůli tomu jeho záznamy např. skrytého mikrofonu před soudem obvykle nelze použít jako důkazy,“ zdůvodňoval, proč některé kauzy Janka Kroupy neskončily odsouzením údajných pachatelů.

„Osobně mohu potvrdit, že Janek nelže, nebere úplatky, nehraje zpravodajské hry, je skvělým novinářem. Je čestný, pravdě oddaný, novinářsky zkušený a absolutně profesionální. Nikdy své reportáže necenzuruje. ‚Nenačasovává‘, není součástí žádné kampaně, jakmile se dozví, má ‚nabito‘, jde s tím ven. Padni, komu padni. Opravu jen úplný idiot by si mohl myslet, co naznačuje pan Hamáček, že to snad dělá, aby nahrál Rusku,“ pokračoval Kroupův bratr v obraně svého blízkého.

Uvedl, že se svého bratra někdy ptá, na čem dělá, ale ten mu nic neříká. „Nikdy s nikým nepovolaným svoji práci neprobírá. To je věcí jen jeho přímých nadřízených. Jsem tomu rád. Občas zmizel, občas mu policie zajistila ochranu, občas na něj mafiáni poslali nájemné vrahy. Tím, že mlčí, chrání své okolí. My prostě nevíme, na čem pracuje,“ uvádí Mikuláš Kroupa.

A sáhl i k výhrůžkám. „Mam strašnou chuť dát do huby všem těm mamlasům, co o kauze nic neví, a přitom žvaní, urážejí ho a pitomě a hloupě spekulují... A pakliže jsou představováni jako ‚novináři‘ a takto Janka shazují, pak jsou u mě tuplovaní hajzlíci, protože jejich prací má být kvalitní novinářská práce, přinést další ověřené informace, které odpoví na mnoho otazníků. Ty tu samozřejmě jistě jsou, Janek zatím zjistil odpověď jen na některé z nich, otevřel téma.“

