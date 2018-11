Do pěti snad umí počítat i ti, co hulí. Jaromír Soukup se dozvěděl, že Piráti chtějí legalizovat „trávu“

Předloha zákona předpokládá, že by lidé mohli mít doma beztrestně až 1,25 kilogramu sušiny konopí a až 30 gramů by mohli nosit u sebe mimo domov. „Piráti konečně předkládají ve Sněmovně zákon, který od nich každý, kdo je volil a hlavně proč je volil, očekával,“ zamýšlí se nad legalizací marihuany Soukup.

Anketa Chcete společnou armádu EU, po které volá Emmanuel Macron? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 13731 lidí

„Samo sebou to bude všechno v rozumné míře a každý, kdo si to bude pěstovat, si z toho bude moct udělat jenom tinkturky a mastičky, co taky jinýho, že jo, o nějakým hulení nepadlo ani slovo, a kdo tomu nevěří, je, víte co,“ glosoval pobaveně Soukup.

Následně se Jaromír Soukup zamyslel nad stavbou této dvoudomé byliny: „Takže pokud to projde, budete si doma moct vypěstovat a sklidit až pět rostlin konopí, já teda nevím přesně, jak jsou ty rostliny veliký, ale podle mě docela dost.“ A dodává: „Super, do pěti snad umí napočítat i ten, co pravidelně hulí, takže by s tím nebyl problém,“ následně analyzoval.

Také se zamyslel, že by se mohly zřídit takzvané ganja boxy: „Obdoba jako baby boxů, kde byste jako tu trávu, kterou máte jako nad rámec váhy, aby vás nezavřeli, jako odložili anonymně.“ Po těchto slovech se Jaromír Soukup na chvíli odmlčel, neboť byl ze svých předchozích slov natolik pobaven, že nedokázal pokračovat ve svém monologu.

Ve spojitosti s touto novelou se i rozhodl odtajnit svůj plán na zlepšení znečištěného ovzduší: „No mně z toho vychází, že kromě bolavých kolen, který nás už jako bolet nebudou, se nám začne taky mnohem líp dýchat, protože, jak je známo, Češi jsou národem zahrádkářů, a když si každý zasadíme těch našich pět rostlinek, a oni jsou jako veliký, jo, tak to máme padesát milionů rostlinek, který podle mě vyrobí tolik kyslíku, že můžeme z fleku zrušit nějaký emisní normy a auta a budeme si moct, teda, ty auta si budou moct kouřit, jak chtějí, a my vlastně taky.“

Fotogalerie: - Macron u Zemana

Další zprávou Soukupových zpráv byla plánovaná regulace množíren psů, ty označil za odporné a doplnil, že psy „prostě miluje, a povyskočil radostí“, když četl o novele zákona proti týrání zvířat. Jak je u zpráv TV Barrandov zvykem, svou reportáž doplnil i dojemnými fotkami zvířat.

Následně se Soukup věnoval tématu předražených hrnků na kávu pro americké piloty. „Dárečky, šavličky pro generály za sedm set tisíc, kontaktní gril za dvanáct tisíc, otvíráky na víno každý za 10 tisíc, ne fakt, nebo výroba hudebního cédéčka Za písničky při víně za 48 tisíc,“ okomentoval zprvu stav Armády České republiky a útraty Ministerstva obrany, také si neodpustil doplnit: „To, co jsem tu vyjmenoval, je pravda pravdoucí.“

Přiznává, že ho po chvíli přestalo bavit v registrech „hrabat“, a na svou řeč navázal, že: „Daleko větší průšvih teď mají v Americe.“

„Ten hrnek je supr, protože se umí připojit, jako, do elektronického systému letadla a díky tomu mají piloti pořád teplý kafe, poněvadž se tam samo ohřívá,“ pokračoval Soukup.

Anketa Reprezentuje prezident Miloš Zeman Českou republiku ve světě kvalitním způsobem? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 10620 lidí

Své „odborné“ tvrzení doplnil svými zkušenostmi z filmu Top Gun s tím, že takový ty rychlý letadla a stíhačky jsou pilotované letci v helmách a dýchacích přístrojích a neumí si představit, jak tedy pijou kávu, komentuje kauzu, na kterou nedávno upozornil vlivný americký republikánský senátor Chuck Grassley. Generální ředitel TV Barrandov tím otevřeně přiznal neinformovanost o typech letadel, do kterých jsou hrnky určeny.

Původní zdroj ZDE:

Poté upozornil i na předražená záchodová prkénka v letadlech, a tím si stihl ještě „kopnout“ do americké armády a doplnil, že to se může stát pouze v Americe. Poslední delší zpráva, kterou Soukup stihl okomentovat, je asteroid Benu, který by měl podle vědců roku 2135 narazit do planety Země.

Fotogalerie: - Babiš v Itálii řešil migraci

Závěrem si postěžoval, že šéf Amazonu Bezos má milionkrát větší příjem než jeho skladníci, a upozornil, že z toho může být mrzení. Andrej Babiš tím podle něj může být „úplně v pohodě“, protože bere mnohem méně. A tím generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup zakončil svou pravidelnou relaci zpráv.

VIDEO ZDE:

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak