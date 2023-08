Dobře poslouchejte... Babiš se obrátil na české podnikatele. Burcuje proti Fialovi

reklama

Babiš ve svém pravidelném monitoringu médií mimo jiné cituje z otevřeného dopisu podnikatele v oblasti IT Josefa Grilla, který napsal premiéru Petru Fialovi, že už nadále nevěří českému státu a svou úspěšnou firmu stěhuje do zahraničí. „Grill píše, že už nemůže věřit českém státu. No samozřejmě, těmto komikům ve vládě už nevěří vůbec nikdo,“ komentuje zprávu Babiš.

Podnikatel Josef Grill tvrdí, že dříve se v Česku měli lidé nejlépe na světě, to se ale změnilo. „Poměr cena/výkon byl fantastický. Jenže časy se mění a moje aktuální pocity jsou zcela jiné. Jako člověk, vzděláním právník, povoláním spíše manažer a ekonom a působící v oboru IT, jsem přestal věřit českému státu,“ sděluje premiérovi.

Grill uvádí, že rezignuje na další investice v České republice a nehodlá zde ani stavět další datacentrum. „Jediné řešení vidím, že změníme i centrálu a vlastnickou strukturu, abychom nebyli tolik vázáni na Českou republiku. Naše nové produkty a služby budeme řešit ze zahraničí. V nejistém prostředí nejde budovat stabilní firmu,“ prohlašuje.

Trnem v oku je mu mimo jiné daň z prodeje firmy, což je součástí konsolidačního balíčku. Grill to považuje za důkaz toho, že ve vládě nikdo nikdy žádnou firmu nezaložil. „Je mi 50 a nevím, co budu za 10 nebo 20 let dělat. Nevím, co s firmou bude. Děti to asi provozovat nebudou, protože vidí, kolik je za tím práce a odříkání. Nutit je nebudu. Co potom? Firmu třeba prodám? Dobře. Budu mít klid. Ale představa, že stát mi ještě (kromě pozemku) sebere 25 % z toho, co jsem vybudoval a dá to třeba na dotace nebo na něco...“ není spokojen s novými návrhy.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Míní, že pak zde žádné nové firmy vznikat nebudou a Česko zůstane montovnou. A to do té doby, dokud se to vyplatí. „Jednou tu Evropu převálcuje třeba Čína nebo Indie a bude všechno jinak. Nám tady zůstanou prázdné haly kolem dálnic. A technologické firmy s přidanou hodnotou budou vznikat a existovat jinde, v jiných zemích a jiných částech Evropy nebo světa,“ odhaduje podnikatel.

Psali jsme: Okradli ho. Věřil Fialovi, teď podnikatel odchází z ČR a vládě vynadal

A první příklady už se objevují, jak si všímá Babiš. „Čínská firma na výrobu náplní do baterií vycouvala z velké investice v Česku, protože tu prý jsou špatné podmínky. Firma plánovala investovat stovky milionů, ale plány prý změnila a raději bude investovat v Africe, konkrétně v Maroku. Slyšíte? Do Maroka v Africe,“ hlásí Babiš.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5147 lidí

„No a aby to nebylo všechno, tak tady je titulek, že Maďarsko bude evropským bateriovým lídrem. Česku ujíždí důležitý vlak. Takže Čína investuje do baterií v Maďarsku a bude to největší fabrika v oblasti V4,“ cituje Babiš z dalšího článku.

Důvody jsou podle něj zcela zřejmé a je to daň z příjmu právnických osob. „A teď se dobře soustřeďte, vážení podnikatelé a zaměstnavatelé, kteří platíte daně, víte kolik je daň příjmu právnických osob? 19, a víte na kolik vám to tahle nejhorší česká vláda v dějinách zvedne? Na 21. A ten politolog, který se shodou nešťastných okolností stal nejhorším a nejprolhanějším premiérem této země, vás bude přesvědčovat, jak je to úžasné. Tak poslouchejte dobře, víte kolik je daň z příjmu právnických osob v Maďarsku? Je to 9 procent, vážení, a my tady budeme mít 21. Sem už nikdo nepřijde podnikat a čeští podnikatelé odejdou. Kdo by živil ty parazity ve vládě, kteří ničí naši ekonomiku?“ hřímá Babiš.

„Nikdo tady nebude, ani ti vaši velký kluci, kteří vás podporují, ti už dávno jsou pryč, někde na Kypru nebo v Lichtenštejnsku. Ti nejsou tady, jako Agrofert, který máte stále v puse. Nejsou tady a ostatní odejdou a já pevně doufám, že za dva roky odejdete vy, protože jste národní katastrofa,“ dodává Babiš ve videu.

Psali jsme: Agrofert, daně, ceny potravin... Babiš nečekal a znovu udeřil Fialu Ceny potravin. Babiš vzkazuje Fialovi: Totální hloupost, všichni se tady smějí Exner (STAN): Kdyby Babiš zvyšoval svoje ceny jen o energie, neznásobil by se mu zisk „Vládu hned zítra...“ Babiš vyhlásil plán

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE