Dobytek! Pořad Václava Moravce má vyhrocené pokračování

„To není možný, aby tady takový chlapec říkal takové věci,“ prohlásil vzápětí rozčílený Faltýnek na adresu devětadvacetiletého Michálka. „Počkejte, on byl zvolen,“ hájil Michálka moderátor Václav Moravec. Faltýnek se vzápětí za otázku na věk, kterou předtím adresoval na Michálka, omluvil. „Jsem emoční člověk,“ řekl.

„Kdybyste se v té Sněmovně chovali normálně, nebyli arogantní, povýšení, vždyť se podívejte, jak se chováte na organizačním výboru. Vy dneska nemáte spojence v té Sněmovně,“ obul se dále Faltýnek do Michálka. „Vy jste v naprosté izolaci a vy neprosadíte vůbec nic. A to nehovořím o tom, jestli jsou vaše návrhy kvalitní, nebo ne,“ dodal Faltýnek.

„Takže kdo tvrdí, že stíhání Andreje Babiše je oprávněné, půjde na ‚estébácký‘ výslech k Jaroslavu Faltýnkovi. To tu ještě nebylo,“ reagoval na výstup moderátor České televize Marek Wollner.

Do Faltýnka se pak obula i komentátorka serveru Forum24.cz Johana Hovorková. „Že je Jaroslav Faltýnek člověk, který jako by vypadl z ÚV KSČ z roku 1970, případně člověk, který by mohl okamžitě získat nějakou zásadní roli v Okresu na severu, to je známá věc. V nedělních Otázkách Václava Moravce se ale ukázalo, že se do Faltýnka pravděpodobně nějakým zázrakem převtělil proslulý komunista Miroslav Štěpán,“ řekla velmi kriticky Hovorková. Vzpomněla tak na Štěpána, která v roce 1989 řekl, že neexistuje, aby patnáctileté děti určovaly, kdy má odejít prezident.

„Je to zjevné – metody jistých lidí se ani po třiceti letech od Sametové revoluce nezměnily. V diskusi s komunisty, ať už je z jakékoli strany, věřit nelze,“ dodala.

Obdobně pak komentoval celou věc student práv Václav Ágh. „Miroslav Štěpán 1989: ‚Neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident.‘ Jaroslav Faltýnek 2018: ‚To není možný, aby tady takový chlapec říkal takové věci.‘ Už 29 let jsou metody bolševiků pořád stejné,“ napsal.

„Jakub Michálek studoval na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, na Oundle School ve Velké Británii a na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jaroslav Faltýnek vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V těch Otázkách Václava Moravce, kdy drzý Faltýnek neustále útočil na klidného Michálka, kterého nepustil ke slovu, šel ten rozdíl krásně vidět,“ zmínil pak ve svém komentáři organizátor demonstrací proti Babišovi Robin Suchánek.

"Soudruh Faltýnek je dobytek. Howgh," napsal pak na svém Twitteru velmi kriticky politický geograf Michael Romancov.

