Dobytek Rakušan, ošklivý Vidlák, Fukovou bych vyhodil. Romský aktivista nastoupil na Nerušila z SPD

Moderátor se v rozhovoru odrazil od ústeckého regionu, ve kterém Marco Cavali kandiduje do Sněmovny, a od situace tamní romské komunity. „Já z toho obviňuji vládu a lidi, kteří v minulosti začali se strašením majority, že Romové jsou špatní” začal Cavali mírně a vymezil se proti označení slova „cikán”, protože je to původní označení pro zloděje, nebo podvodníka. „Nyní se používá termínu nepřizpůsobiví, kdy my všichni ale víme adresně, na koho to padá”, a začal hovořit o počátcích svého podnikání, kdy začal se svými kolegy dělat zábavné pořady, rádio a natáčet seriály v Ústeckém kraji. Tam se poprvé setkal s bídou ve vyloučených lokalitách na vlastní kůži. „Když jsme tam jezdili, chodili za námi lidé, kteří nám říkali že nemají co jíst. Pak tam jezdili dodávky s jídlem prošlým několik dní a ještě se plácali po zádech jak lidem pomáhají. Ale mě to nepřišlo jako cesta”, řekl Cavali a vymezil se, že mu takový systém, navíc podporovaný vládou přijde jako jako katastrofa a selhání společnosti.
Řeč se následně stočila k neziskovým organizacím, které si boj s chudobou v regionu dali do svého programu. Moderátor se dotázal obou hostů, jak myslí konec podpory politických neziskovek a obchodu s chudobou, který mají oba politické subjekty v programu. Cavali byl konkrétní. „Je tu například neziskovka Romodrom, kterou v romských ghettech nikdo nezná, a která za dobu své působnosti získala 1,4 miliardy Kč, což jsou peníze které vidíme jen na Hlídači státu. A pak jsou tu přidružené neziskovky, jak říkáme takzvaně pod střechou, a jejich obrat, jak tomu oni tomu říkají, je kolem 5 mld. Kč za posledních 25 let, a to je obrovská suma, která kdyby se investovala do romnské komunity, tak by náš život vypadal jinak”, dodal Cavali s tím, že tento příklad mu slouží jako dostatečný důkaz toho, že integrace v rámci neziskových organizacích nefunguje s dodatkem, že je to jenom pračka peněz. „Jestli tu máme přes šest stovek romských ghett a na devět stovek romských a proromských neziskových organizací, tak si každý gramotný člověk řekne, že by to mělo fungovat jinak”, doplnil.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Cavali mu však vyčetl, že v minulosti to bylo právě hnutí SPD, které burcovalo nenávist v majoritě vůči Romům a uvedl, že Tomio Okamura měl v Poslanecké sněmovně Romy označit za druhou největší hrozbu v ČR. Nerušil však hned zpochybnil, že by výrok zazněl tak, jak byl zmíněn. „Jak znám Tomia Okamuru, tak mi k němu nepasuje, že by někdy Romy označil za bezpečnostní hrozbu, to opravdu není jeho styl” oponoval s dodatkem že takový výrok ani nikde jinde nezaznamenal. „Je to známý výrok”, nedal se Cavali, s tím, že údajně měl předseda hnutí SPD citovat zprávu služeb z ministerstva vnitra, s tím že je tam Romská komunita označena za druhou největší bezpečnostní hrozbu. „Dobře, ale SPD není ministerstvo vnitra”, opáčil mu okamžitě Nerušil. Cavali však oponoval, že si výrok měl Tomio Okmaura vymyslet, a že mu Okamurova slova měl ukázat jeden poslanec za TOP 09 s tím, co Tomio Okamura ve Sněmovně svým výrokem způsobil. „Věřím, že Tomio Okamura nic takového proti Romům neřekl”, trval však na svém Nerušil.
Řeč se nadále stočila na kandidátní listiny. Není Romů na kandidátkách v těchto volbách málo? zeptal se moderátor Marca Cavaliho. Naopak, je jich nejvíce v historii, dohromady je jich 16, nebo 17. Moderátor však namítal, že je veřejně nevidí a že vnímá jen kandidaturu Cavaliho. „To je složité, protože říci kdo je dneska Rom, není jednoduché a my těmto Romům říkáme kokosáci, a to bez urážky myslíme tak, že jsou navrchu černí, uvnitř bílí. To nejsou Romové, protože jestli se někdo stydí za svou identitu, pak není Rom. A já říkám, že na kandidátkách jsem jedinej opravdovej Rom, zbytek těch lidí nemá cenu ani prezentovat, protože se historicky k naší komunitě nepřiznali”, byl rezolutní Cavali. Při opakovaném dostanu na další Romy v politice zmínil Jaroslava Mika. „To je dobytek první třídy, který přivezl lidi z Ukrajiny a odvezl je do detekčních táborů, to měla být ta jeho pomoc. Že se u toho ještě natočil a vyfotil, za to já bych mu nafackoval přes držku”, začal se rozjíždět známý bouřlivák Cavali. „My v hnutí SPD Romům v účasti na politice nebráníme, a na svých kandidátkách máme také Romy, jednoho i v Praze”, uvedl k tomu Nerušil a zmínil že Romů, kteří podporují hnutí SPD zná více a že tito Romové mají jasno, proč s hnutí SPD spolupracují. To už ho ale přerušil rozezlený Cavali se slovy, že Rom, který podporuje hnutí SPD, nemůže mít v hlavě jasno. ”Vy jste normálně označeni Ústavním soudem, že jste fašistická strana. Když tu o vás tady řeknu že jste fašista, tak se za to ani nemusím omlouvat”, zaútočil na kandidáta SPD Cavali. Nerušil si to však nenechal líbit. „To zaznělo jinak, a nebylo to od Ústavního soudu, ale od prvoinstačního soudu. A ten výrok soudu zazněl tak, že politická strana a politici jsou jako veřejně činné osoby povinni snášet vyšší míru urážek než běžný občan a pokud o někom tvrdím, že je mafián, který si sype koks do zadku a nebo že je fašista, nebo bolševik, tak to není věc, která by měla být předmětem trestního stíhání”, rozčílil se espéďák Nerušil. „On je rozdíl, jestli řeknu o někom že je bolševik, nebo když o někom řeknu, že je fašista, který chtěl Romy stáhnout z kůže a strčit do pece” pokračoval v útoku Cavali a hádka byla na světě. „Já tady klidně můžu na mikrofon říci, že hnutí STAN je fašistické hnutí, že ministr Rakušan je vrchní mafián a žádný soud mě za to nemůže odsoudit a ministr Rakušan mě za to ani nemůže žalovat, právě protože soud řekl, že je to u politiků přípustná míra”, rozohnil se Nerušil a vykoledoval si napomenutí moderátora, aby mírnil svůj slovník. Marco Cavali však moderátora neuposlechl a ještě si přisadil. „Rakušan, to je dobytek a nestrpím, že nemá rád Romáky a podobně jako Fiala s námi ve společnosti nepočítají a byli by nejraději, kdybychom se jako Romáci ve společnosti vypařili”.
Moderátor ale další debatu na téma ministra Rakušana zastavil a vrátil se k programovým otázkám, tedy co je potřeba udělat ve vládě nejprve. ”V první řadě nechám odvolat Lucii Fukovou, určitě tam nebude pan Taragoši, ani tam nebude ta jejich homosexuání rada. Já nemám nic proti homosexuálům, ale lidé, kteří nemají s naší komunitou nic společného a ještě mi budou cpát svou orientaci, a ve společnosti tvrdit, jak je to všechno v pořádku a přitom se ukazují v LGBT komunitě, a procházejí se po Praze v masce psa a štěkají u toho, tak to sorry, to je za mě morální hranice, kterou asi oni nemají”, pokračoval rozjetý Marco Cavali. Ve vážnějším tónu už pak dodal, že by nechal do všech vládních poradních orgánů týkajících se romské problematiky najmenovat nové lidi, tak jak by si je zvolili sami Romové, podle toho jak navrhuje projekt romských témat Romasan. V tomto bodě už našel shodu se svým diskusním partnerem z SPD, který by podle svých slov tyto návrhy podpořil. Romové by si své mluvčí měli volit sami”. Cavali by zároveň chtěl podporovat školní docházku dětí a odstranit segregaci ve školství. „Můj syn vypadá jako gádžo, je bílý jako ukrajinec a jenom proto, že ve škole věděli že já jsem Rom, tak ho chtěli dát do speciální školy”, zmínil Cavali svou zkušenost.
Moderátor zareagoval, že ani sám Marco Cavali nevypadá jako typický Rom. „Já jsem Rom, ale takovej ten udržovanej, hezkej a proto si mě vybrali na kandidátku, dodal Cavali se sebe pochvalným komentářem, že z celé kandidátky hnutí Stačilo je právě on ten nejhezčí. „No to by se pan Vidlák, Daniel Sterzik zlobil, kdyby to slyšel”, dodal očividně pobavený Josef Nerušil. „Pan Vidlák je ošklivý chlap, a přesto ho mám rád”, dodal již odlehčeně Cavali na adresu svého předsedy. „Ale pana Okamuru rád nemám”, opětovně si rýpl do předsedy hnutí SPD Cavali. Moderátor debaty o předsedech hnutí využil k dotazu na případnou vládní spolupráci, zda by ze strany kandidáta za Stačilo” byla možná.
„Hnutí SPD asi bude spolu se Stačilo a hnutím ANO ve vládě. My jsme s tím počítali a já jsme to tak i Kateřině Konečné řekl, že já s SPD otevřeně spolupracovat nemohu. Ale v tý vládě s nimi pravděpodobně budeme a možná bude dobře, když bude Tomio Okamura po ruce, a já ho zatahám za uši, že takhle o nás mluvit nebude. A možná je chyba, že nás ani neznají, a řekla mi to i Kateřina Konečná, že s námi sympatizuje a cítí, ale to co jsme si jako národ zažili, to že nezná”, zamyslel se Cavali nad případnou povolební spoluprací Stačilo a SPD. Josef Nerušil se opět ujal obrany svého předsedy a upozornil, že i Tomio Okamura má s rasismem své osobní zkušenosti. „Nezapomeňte, že Tomio Okamura strávil část svého mládí v dětském domově, tak jestli on si tehdy s něčím užil, tak to byl rasismu a šikana, právě pro jeho odlišnost”, upozornil Josef Nerušil z SPD svého diskusního partnera na známou část životopisu předsedy hnutí SPD. „Nás by měl volit každý člověk, který chce suverénní Českou republiku, každý kdo chce bezpečné ulice, dobré vzdělání a dostupné zdravotnictví. Tedy každý, kdo chce mít českého občana na prvním místě, ne zájmy Bruselu či Kyjevu, a to bez ohledu na svůj původ”, uzavřel diskuzi pražský kandidát za SPD Josef Nerušil s přáním, aby se oba kandidáti spolu setkali v lavicích Poslanecké sněmovny a mohli se společně podílet na skutečném řešení problémů romské komunity.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml