Dobytku! Někdo tě seřeže. Jsou zde zlé vzkazy pro Matěje Hollana, který to balí v politice

Hollan se dostal na radnici i diky nejrůznější vtípkům, které v roli aktivisty vytvářel. Vedení Brna si navíc zapomnělo zaregistrovat doménu ŽítBrno.cz, a tak Hollanovo hnutí na ní rozjelo svůj web. Následně porazilo někdejšího primátora Romana Onderku (ČSSD) a dostalo se do vedení města.

Po téměř čtyřech letech je však Hollan terčem kritiky, píše server iDnes.cz. Nad brněnskými ulicemi například vlály transparenty s nahou fotkou, kde jej částečně zakrývala jen fujara. Nahá fotografie byla použita z Hollanova facebookového profilu, kam ji on sám před lety vyvěsil.

Hnutí Žít Brno dokonce de facto přestalo existovat. „Mýlím se, když si myslím, že Žít Brno je ovládáno pomstychtivým, ješitným psychopatem?“ uvedla například na adresu Hollana zastupitelka Karla Hofmannová, kterou Žít Brno vyloučilo ze zastupitelského klubu.

Na společnou kandidátku nechce hnutí Žít Brno ani Pirátská strana. Podle nově zvoleného lídra pirátské kandidátky Tomáše Koláčného Hollan nepřesvědčil členskou základnu o tom, že je vhodným kandidátem.

Hollan přišel i o resort dopravy na radnici. Ještě před svým koncem však stihl oznámit zdražení parkovného v centru města. Zůstává mu už jen kultura.

„Tomuto chlapci věštil Miroslav Motejlek velkou budoucnost. No, asi to nedopadne. Ale především se divím, že Martin Roman, Radek Pokorný a jeho lidé pořád ještě berou Motejlka za někoho, kdo jim může pomoci expertní radou ohledně politiky. Já už bych mu nedal ani pětikorunu, protože zatím vždycky mířil úplně vedle. Kromě Babiše, jehož politický úspěch předpověděl naprosto přesně. Ale to je Romanovi a spol. úplně k .... ničemu. Tak zas někdy v Rudolfinu na party Radka Pokornýho,“ podotkl k Hollanovi na svém facebookovém profilu šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

„Víš, Matěji, možná kdyby ses nechoval jako pomstychtivej psychopatickej dobytek, neudával svoje kámoše a známé, mírnil svoji aroganci a konečně nekurvil celé město Brno, možná by si aspoň mohl hrát na ten svůj klarinet někde na nějakých brněnských akcích...“ poznamenal pak k Hollanovi publicista Tomáš Měšťan.

„Nicméně jako likvidátor neomarxistických hnutí funguješ skvěle, takže ti navrhuju, aby ses přestěhoval sem do Prahy a trochu to tady vošéfoval, a pak prostě do každýho města, kde ta vaše partička progresivistických zmrdů obtěžuje lidem životy...“ psal dále Měšťan.

„Hele jedna věc by mě zajímala, když jsi byl tenkrát na té stáži v Berlíně, cca před 10 lety, na Humboldtově univerzitě, co ti platil Soroš, abys věděl, jak zničit město, to vám tam promítaly záběry Berlína z jara roku 1945 a tvrdili vám, že to je ideální stav? Jinak neboj Matěji, občas tě sice asi někdo v nějaké brněnské hospodě seřeže, když tě tam uvidí, ale vole, Anička Škrlová, je prej pořád sama a čeká... Máš ještě šanci... Na normální lidskej život... Však to znáš: ‚Stará láska nerezaví‘...“ zakončil Měšťan svůj příspěvek.

