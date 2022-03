Dodávkou zbraní pomůžeme míru. Fiala řekl, co s Ukrajinou

reklama

Úvodem se Fiala vyjádřil k tomu, s jakými postoji odjede tento týden na summit Severoatlantické aliance a EU. „Naše postoje jsou dlouhodobě jednoznačné. Česká republika patří k těm zemím, které jsou pro co nejtvrdší sankce a jasný postoj vůči Rusku, ale také patříme k těm zemím, které chtějí co nejvíce pomáhat Ukrajině, a to nejen v té rovině humanitární pomoci, ale také, co Ukrajina potřebuje úplně nejvíc, a to je vojenská pomoc. Česká republika vojenský materiál od počátku konfliktu dodává, což si myslím, že je nesmírně důležité pro ten celkový výsledek,“ zmínil Fiala.

„Mám dělat to, co nejvíc Ukrajinci potřebují, a co nám sami říkají, že potřebují. A to je v tuto chvíli vojenská technika. Pokud Ukrajinci nebudou mít dostatek protiletadlových a protitankových střel, tak neubrání svoje města, a dopadne to špatně. Pokud jim tu techniku dáme, tak oni se svou statečností se dokážou bránit. A to se teď děje. A to byl mimochodem jeden z opakovaných požadavků jak ukrajinského prezidenta Zelenského, tak předsedy vlády. To je to, co oni potřebují v těchto dnech a těchto hodinách,“ dodal Fiala, že mírová mise je představou, která není konkretizovaná.

Ukrajinci si také dlouhodobě říkají o bezletovou zónu, což není Západ schopen a ochoten Ukrajině nabídnout. „Bezletová zóna, kterou by garantovala Severoatlantická aliance, a to znamená třeba Spojené státy a další země, které jsou schopny něco takového vůbec technologicky a vojensky zajistit, tak znamená vstup NATO do války s Ruskem. A to je krok, který je potřeba si rozmyslet opravdu dobře, protože je potřeba si uvědomit, jaké konsekvence to s sebou nese. A bezletové zóny se dá do jisté míry dosáhnout tím, že Ukrajinci budou mít sami dostatek protileteckých střel a raket a techniky, kterou si svým způsobem mohou bezletovou zónu zajistit sami,“ podotkl Fiala, že to je cesta, jak tomu pomoci.

On sám podle svých slov podpoří jakýkoliv krok, který povede k ukončení konfliktu. „To je v zájmu Ukrajinců. My samozřejmě všichni vidíme ty strašlivé záběry skutečně válečných zločinů, to není jako válečný konflikt, ale to jsou válečné zločiny ze strany Ruska. Takže ukončit to utrpení lidí kdykoliv je správné. Ale druhá věc je, že i pro Českou republiku, čím kratší dobu ten konflikt bude trvat, tím mírnější důsledky to pro nás bude mít,“ dodal Fiala, že míč je však na straně Ruska.

„Jak donutit Rusko, aby si sedlo k diplomatickému jednání, to je jednoduché. Rusko musí pochopit, že vojensky nevyhraje. Proto je tak důležité to, co Ukrajina dělá, proto je tak důležité ji v tom podporovat, i dodávkou vojenské techniky,“ zmínil Fiala.

A rozebral i ruského prezidenta Vladimira Putina. „Vladimir Putin hrozí jadernými zbraněmi, jsou zbraně chemické. To, co se děje na Ukrajině, je hrozné, ale aby se to nerozšířilo dál a co nejdřív skončilo, tomu nejvíce pomůže jednotný postoj západních demokracií. Postoj tak rázný, jaký jsme nezažili v posledních desetiletích. EU je jednotná v odsouzení Ruska, v přitvrzování sankcí,“ poznamenal Fiala.

Evropa dle jeho slov byla bohužel lehkomyslná, pokud jde o vlastní bezpečnost. „Teď na to doplácíme. To, co se děje na Ukrajině, je vystřízlivění. My nemůžeme být závislí tak výrazně na jedné zemi, která navíc dlouhodobě má autoritativní režim. To nikdy není dobré,“ podotkl Fiala.

