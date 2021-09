Doktor Zbořil varuje: Už zase strhávají sochy. V USA se děje něco velkého

reklama

Lee je považován za nejúspěšnějšího vojenského velitele americké občanské války na straně Jihu, aktuálně však naráží na odpor mnoha progresivních aktivistů, jelikož jižanské státy mimo jiné odmítaly skončit s otroctvím.



„Je to krok správným směrem, je to velký den pro Virginii,“ oslavoval svržení historického monumentu guvernér Northam, který je zástupcem Demokratické strany, a ozýval se jásot příznivců hnutí Black Lives Matter. Fotogalerie: - Noční pochod Pegidy

Zbořil ale varoval, že právě sochy amerických vojevůdců z Jihu, na rozdíl třeba od konfederační vlajky, měly dokazovat, že se Američané z obou stran nakonec dokázali smířit. S tím je však konec. „Těch šestnáct generálů nebo představitelů Konfederace bylo instalováno právě jako vzpomínka, a proto, aby se dokázalo, že Jih se Severem se dokázal smířit a dokázaly k sobě najít společnou cestu,“ upozornil.



Varoval, že odstraňování symbolů je velkým pokusem měnit historická fakta bez uvažování o tom, co historický fakt je. „Felix Holzmann k tomu hezky říká, že jsou věci, které se skutečně staly, které si máme zapisovat, a pak ty, co nezapisujeme, nebo ty, co bychom měli zapomínat – a to jsou ta fakta. Tak žádná ‚fakta‘, ale to se skutečně stalo. A najednou vidíme, že to není tak jednoduché, že vlastně každá generace, pokud se vytvoří jakýsi generační rozum, je ochotná historická fakta přetvářet a vymýšlet,“ zmínil.



Poukázal však, že podobně temné stránky minulosti, jako mají Spojené státy s otrokářstvím, nesou ve své historii i další země. „To není jenom pokus lhát a vykládat si dějiny podle sebe sama, ale vidět je jinak. Takže sice se můžeme rozčilovat společně s americkými studenty nad tím, že Spojené státy mají také otrokářskou minulost, ale každá země, každá evropská země, má svoji minulost, ke které by se nerada chtěla hlásit, ať už je to ve Francii, v Německu, ve střední Evropě nebo v carském a sovětském Rusku,“ poukázal politolog.



