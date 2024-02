Dokud jim neřeknou, aby jednali, jednat nebudou. Ale to by se Černochové nelíbilo. Klaus byl ostrý

reklama

Václav Klaus po čase vystoupil před kamerami. A hned na začátku to vzal od podlahy.

„Svět se výrazně změnil. Nemyslím, že by se změnil revolucí, ale ty tendence, které už dlouho bublaly pod povrchem, tak teď zesílily a dnes žijeme v úplně jiném světě, než před deseti až patnácti lety,“ pravil Klaus

A hned zmínil válku na Ukrajině, válku v Izraeli, genderovou revoluci a mnoho dalších prvků.

Poté ostře kritizoval Evropskou unii.

„Evropská unie nám podle mého názoru nepřináší nic. Nám přináší pozitiva evropská spolupráce, totiž to, že spolu kamarádíme a nestřílíme se. Ale na tento proces unifikace, na ten doplácíme, na ten doplácí především ty nejmenší země,“ zdůraznil Klaus s tím, že elementární spolupráce evropských zemí je naprosto v pořádku. „Ale abychom centralizovali veškerou moc do Bruselu, jako jsme ji po dlouhá léta měli centralizovanou v Moskvě nebo jak byla koncentrována ve Vídni po celá staletí, tak to myslím, že to už bychom si měli dneska odpustit,“ zdůraznil Klaus.

Poté uhodil na vládu Petra Fialy.

„Já myslím, že je všeobecný názor, že to je nejhorší vláda, jakou jsme kdy měli od roku 1989. I když možná je to móda. Já jsem si nedávno četl jeden německý časopis, kde říkali, že jejich vláda je absolutně nejhorší v historii. Ale podle mého je to naprosto nefunkční premiér,“ poznamenal na konto předsedy ODS Petra Fialy.

Vláda je podle něj nefunkční, protože spojuje pět politicky často totálně protichůdných subjektů, takže tento kabinet se nemůže shodnout prakticky na ničem. A proto je také nejhorší. Tak to vidí Václav Klaus.

„ODS odstoupila od svých pravicových myšlenek a z pravicové strany se stala nedefinovanou středovou stranou. Na rozdíl od minulosti nehájí české zájmy, hájí spíše evropské zájmy. … A v žádném případě to není strana, se kterou bych se já nějakým způsobem identifikoval. A to je pro mě smutné,“ pravil Klaus.

Pár slov řekl i k válce na Ukrajině.

„Východisko je určitě v tom, že se musí přestat střílet a musí se začít jednat. Ale ty strany nebudou jednat, dokud jim ti velcí hráči, zejména Spojené státy, neřeknou ,Sedněte si k tomu stolu a jednejte.‘ Ale já chápu, že tohle se naším ministrům chtivým války, zejména ministryni obrany Janě Černochové, nelíbí. Ale já tady zdůrazňuji, jednat se musí bez toho, aby to byl požadavek na návrat do nějakého bodu nula,“ zaznělo od Klause.

