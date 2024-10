Dosadím Kennedyho, slíbil Trump. Farma lobby nepotěší

Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 2% článek - hodnocení autora článku 2% článek - hodnocení obsahu článku 1% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 83% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 4% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 2% profily PL - topování politika na HP PLCZ 1% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 4% jiné 1% hlasovalo: 689 lidí



Jedním z hlavních témat, kterým se Kennedy zabývá a spolupracuje s Trumpem, je záměr „ozdravit Ameriku“. „V našich potravinách jsou chemikálie a v jiných zemích již nezákonné toxické přísady, pesticidy, herbicidy a spousta s*aček, které nám na jídlo stříkají,“ zmínil Rogan.



Trump na to vyrukoval s grafem, kde poukázal, že Spojené státy ve zdraví obyvatel značně zaostávají za mnohými státy a přitakal Roganovi také v poznámce, že více než 70 % mladých mužů v Americe je nezpůsobilých pro armádu kvůli jejich nedostatečnému zdravotními stavu.



Republikánský kandidát potvrdil, že by ve snaze „ozdravit Ameriku“ rád s Robertem F. Kennedym juniorem spolupracoval i po svém případném zvolení americkým prezidentem a rád by jej obsadil i ve své administrativě, byť tedy s podmínkou, že by se Kennedy držel dál od otázek těžebního průmyslu, na nějž má negativní pohled. „Bude moc mluvit do čehokoliv, ale od černého zlata jej budu držet dál,“ komentoval Trump.



Prozradil, že ne zdaleka všichni jsou s možným obsazením Kennedyho v jeho případné budoucí administrativě spokojení a největší stížnosti prý tento záměr vyvolává směrem od farmaceutického průmyslu. „Řekl bych, že farmaceutická lobby nebyla nadšená, když tento záměr slyšela,“ netajil se.

Jak poznamenal Rogan, nepříliš kladné přijetí Kennedyho může pocházet z jeho upozorňování na negativní důsledky léků, na kterých právě farmaceutické firmy vydělávají. „Utrácí obrovské částky a ohromné množství času, aby na takové věci upozorňoval,“ řekl.



Televize Fox News v rámci chladného přijetí Kennedyho ze strany farmaceutické lobby poznamenala, že to může být dáno jeho „šířením skepse vůči očkování“ a upozorňováním na rizika vedlejších účinků. Dle kanálu též Kennedy tvrdí, že se farmaceutické společnosti spikly s cílem bránit lepšímu zdravotnímu stavu americké společnosti, jelikož vydělávají velké peníze prodejem léků lidem s chronickými chorobami.



Trump s ohledem na tyto námitky poznamenal, že nelze farmaceutické firmy hanit zcela ve všech ohledech a je nutné ocenit, že i ony „přišly s úžasnými věcmi“, jako je například vakcína proti dětské obrně. „Byla to katastrofa, díky lékaři (Jonasi) Salkovi a jeho vakcíně tu už nemáme žádnou obrnu,“ ocenil exprezident též přínos vakcín.

Rogan poté pronesl, že by mnoho léků lidé nepotřebovali, pokud by namísto jejich braní začali žít zdravěji a zaměřili se například na stravu a životní styl. „Celá řada problémů, které lidé mají, by zmizela,“ poznamenal, avšak doplnil, že mnoho nízkopříjmových si může dovolit akorát levnou stravu, která nebývá příliš zdravá. „Můžeme to spravit. Pokud dokážeme posílat 175 miliard dolarů Ukrajině, tak také dokážeme dělat něco se zdravotními problémy, které mají lidé ve Spojených státech. Pomohlo by nám to jako národu,“ zmínil moderátor.



Trump s neutěšeným stavem při tématu zdravotních problémů Američanů souhlasil a dodal, že sám vidí zdravotní benefity v pohybu, ale nemalou roli dle něj hraje také genetika. S Kennedym by právě na tomto rád činil změny a chce mu dát v otázce zdraví volnou ruku.



Celý podcast Joea Rogana s Donaldem Trumpem můžete zhlédnout zde:

