Drahé potraviny: Ve studiu se hledal viník. Farský a Pospíšil cupovali ÚOHS

Úvodní téma patřilo zdražování potravin. Dá se s tím smířit? „Podle mě se s tím smířit nejde. Je jenom otázka, co s tím dělat. Je tady zcela zásadní role ÚOHS, protože nechápu, jak je možné, že v Česku máme o tolik dražší potraviny než v Polsku. Jak je možné, že takovým způsobem dlouhodobě obírají české zákazníky. Úřad pro to má pravomoc, aby si obchodní domy nelezly do zelí, ale konkurovaly si mezi sebou. Na rozdíl od vlády, ta tu pravomoc nemá," poznamenal úvodem Jan Farský.

Jana Mračková Vildumetzová velmi zkritizovala ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). „Je nekompetentní. Nepřináší změnu legislativy," poukazovala Mračková Vildumetzová a upozorňovala také na neúměrné marže. „Ministr zemědělství by to měl nějakým způsobem řešit," uvedla.

Farský se následně Výborného zastal, že se snaží jednat se zemědělci i s dalšími, přestože nemá žádné pravomoci. „Žijeme v demokratickém zřízení a dohled nad soutěžním jednáním má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže," sdělil Farský.

„To, že se sníží DPH na potraviny o tři procenta, na to jsme upozorňovali, že to nikde nebude vidět," poznamenala k cenám potravin také Karla Maříková. „Vláda snížila DPH o tři procentní body a obchodní řetězce řekly, že navýší ceny potravin o deset procent," zdůrazňovala poté také Mračková Vildumetzová.

Vládu a opozici čeká střet ohledně korespondenční volby. „Neupírejme lidem právo volit. Je to standard v demokraciích," zdůraznil Farský a hovořil i o elektronických volbách. „Vidíme, co přinesla korespondenční volba v Rakousku, kde se opakovaly volby, v Americe, kde občané znevěrohodnili volby jako takové. Náš volební systém považuji za propracovaný. Tato vláda by měla řešit jiné zákony," sdělila Mračková Vildumetzová, jíž vadí, že to vláda přinesla jako poslanecký návrh. Proces by podle ní měl být vládním návrhem, kdy by se k němu měla vyjádřit Legislativní rada vlády.

„TOP 09 vždy podporovala korespondenční volbu. V zahraničí žije několik tisíc Čechů. Jsou to lidé, kteří tam pracují, žijí, studují," vysvětloval Pospíšil, že celý příběh není o ústavní změně, ale o tom, aby se lidem usnadnily volby. „Kdyby bylo na mně, zavedl bych elektronické volby," poznamenal a litoval, že je opozice proti tomu.

„Strany pětikoalice především vyhrávají v zahraničí. Proto asi ten poslanecký návrh," sdělila následně Maříková. „Vzhledem ke klesající důvěře občanů vůči pětikoalici přicházejí s tím poslaneckým návrhem," dodala Maříková a kritizovala, že korespondenční volby nejsou tajné.

