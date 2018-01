Drahoš: Já jsem nezvítězil, ale rozhodně se necítím jako poražený

„Každý samozřejmě doufá, že zvítězí, mohlo to z mého pohledu být určitě opačně. Já jsem nezvítězil, ale rozhodně se necítím jako poražený. Příznivců Miloše Zemana bylo víc, mám ale dobrý pocit z toho, že jsme měli naprosto férovou a bezpodpásovou kampaň, to je pro mě velmi důležitý pocit,“ poznamenal Drahoš pro Lidové noviny. Ten nyní bude dělat podrobné analýzy i podrobný rozbor kampaně, kde se co mohlo změnit.

Nemyslí si však, že by mohlo jít o něco zásadního. „Když lidé dostávají do schránky 1,5 milionu e-mailů typu ‚Drahoš sem pustí imigranty, nevolte ho‘, tak z té spousty lidí, která tady žije, to určitě tisíce a tisíce osloví. Vím o tom, protože jsem o takových věcech slyšel z mého rodného kraje nebo z regionů,“ sdělil jasně Drahoš.

Následně však nechtěl komentovat osoby, které stály za prezidentem Milošem Zemanem v době jeho první tiskové konference. Byl tam například i šéf ČEZ Daniel Beneš. „Já jsem si ho nevšiml, pokud tam byl, byla to jeho soukromá věc a nekomentuji to,“ řekl Drahoš.

Závěrem pak Drahoš uvedl, že volba ukázala, že jsou tady hluboké příkopy. „Já, pokud zůstanu ve veřejné sféře, předpokládám že ano, se budu snažit ty příkopy zasypávat. To je možné vlastním příkladem, debatami s lidmi či výroky na veřejnosti. Já rozhodně nejsem a nebudu ten, kdo by společnost rozděloval, naopak jsem se i v kampani snažil říkat, že budu prezident, který chce spojovat,“ poznamenal Drahoš s tím, že není třeba mít na všechno stejný názor, ale nemusíme se nálepkovat a nadávat si kvůli tomu. „A také je zjevně nutné zvýšit odolnost společnosti vůči dezinformacím, vůči fake news. Budu se snažit všemi silami příkop mezi těmi dvěma tábory zasypávat,“ uzavřel.

autor: vef