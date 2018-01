Drahoš vyhovuje Babišovi mnohem lépe než Zeman, myslí si Mirek Topolánek. A přidal několik perliček z předvolebního zákulisí

Bývalý předseda Akademie věd a kandidát na prezidenta Jiří Drahoš by se měl stát další hlavou státu, a to i přesto, že podle neúspěšného prezidentského kandidáta Mirka Topolánka nepředstavuje příliš pozitivní změnu, ke které chtěl on sám svou kandidaturou přispět. „Pokud proti nečemu, tak proti tandemu pro druhé kolo Drahoš–Zeman. Když jsem se pro kandidaturu rozhodoval, tak bylo evidentní, že Andreji Babišovi vyhovují oba,“ uvedl v rozhovoru pro Echo.cz a dodal, že později se ukázalo to, že Babišovi daleko více vyhovuje Drahoš.

Důvod proč se Mirek Topolánek nakonec rozhodl podpořit Jiřího Drahoše je prý ten, že mu to na začátku kampaně slíbíl a své slovo dodrží. Svůj neúspěch si Topolánek vysvětluje především svým pozdním příchodem do kampaně a také permanentní negativní kampaní v době, kdy stál mimo polititku. „Je to také mediální obraz, který převážil, i pozitivní pohled voličů na mou osobu a na mou schopnost vykonávat prezidentskou funkci, osm let bez kontaktu s občany,“ vyjmenoval důvody v rozhovoru pro Echo24.cz a dodal, že cílil kampaň na dvě odlišné sociální skupiny, které mu to vzájemně neodpustily, což byla chyba.

Co se týká samotné kampaně postupem času se velmi měnila. „Dnes už nenaplníte náměstí. Musíte jít cíleně za vybranými skupinami lidí. Na to jsem neměl čas. První měsíc jsme museli s narychlo poskládaným, nicméně výtečným týmem improvizovat,“ uvedl a dodal, že proto nedošlo ani na vlastní styl kampaně. „Pokud bych jel podle svého jako Zeman, potvrdil bych spekulace, že jsem s ním dohodnutý a jsem jeho béčko, jak psali,“ doplnil.

„Nechal jsem se totálně uondat těmi nesmyslnými debatami v překorektních médiích, která přistoupila na Zemanovu hru „O kobře a osmi králíčcích“ s leitmotivem: „Já v debatách nebudu, ale králíčci ať si mezi sebou vyberou toho nejchutnějšího.“ Zeman to hrál takticky velmi dobře,“ uvedl.

I když po celou dobu kampaně upozorňovaly průzkumy na nízkou podporu Mirka Topolánka, potenciál ji zvýšit byl vysoký. „Ubývalo lidí, pro které jsem byl neakceptovatelný. Pořád jsme čekali na ten mentální zlom, na moment, kdy se to protne, začne padat Drahoš a my půjdeme nahoru,“ vyjádřil se. Přiznává i to, že nezvládl v tom krátkém času ani vysvětlit, proč není ani Zeman, ani Antizeman. „Jsem spíše Antibabiš,“ dodal.

Jediné co si často klade za otázky je to, proč jej lidé úplně nepochopili. „Proč se mi je nepodařilo přesvědčit, že společnost je rozdělená a že musí přijít někdo, kdo rozumí jak „kavárně“, tak „hospodě“. Proč je dobré zůstat v EU a přitom nechtít euro, hájit individuální svobodu, právní stát a proč být připraven na potenciální migrační vlnu i u nás,“ řekl.

Mnozí tvrdili, že Topolánek šel do kandidatury proto, aby už tam nebyl Miloš Zeman, to ale byla jen částečná pravda. „Hlavním důvodem mé kandidatury byla snaha rozbít tandem Miloš Zeman – Andrej Babiš. Chtěl jsem ale také zabránit tomu, aby se ve druhém kole sešlo duo Drahoš–Zeman, které bylo před mým vstupem do kampaně favorizováno,“ řekl a dodal, že když se pro kandidaturu rozhodoval, tak bylo evidentní, že Andreji Babišovi vyhovují oba. Postupem času se ukázalo, že mu možná daleko více vyhovuje Jiří Drahoš.

Miloš Zeman ve druhém funkčním období bude prý naprosto nevyzpytatelným, samolibým a ne úplně zdravým mužem, kterému už do toho nikdo nebude mít moc co mluvit. „Pro Babiše to musela být noční můra. Ten tandem fungoval, dokud se drželi pod krkem a navzájem od sebe něco potřebovali,“ míní.

Tlak byl značně viditelný těsně před prvním kolem. „Babiš váhal s výslovnou podporou. Tak mu Zeman vzkázal: „Budu po tobě chtít podporu 101 hlasů ve Sněmovně, když mě nepodpoříš.“ Tak ho Babiš podpořil.“ A hned po prvním kole odpověděl: „Už tě, Miloši, nepotřebuji. Vymeť kolem sebe to okolí, a pak uvidíme.“ uvedl.

Když vyhraje Miloš Zeman pro Andreje Babiše nebo jím řízená loutka, to bude těžký soupeř. Tandem v momentě zvolení Zemana končí. „Drahoš je pro Babiše mnohem výhodnější, protože přikryje jeho vládu, ať už vznikne s jakoukoliv podporou,“ uzavřel Topolánek.

A to vše pravděpodobně Drahoš udělá, jelikož mu prý nic jiného nezbyde. Když Zeman prohraje, tak ještě může Andreje Babiše jmenovat podruhé premiérem, než nastoupí nový prezident, aby dohrál celou hru. „Nebo jmenuje Babišem určeného náhradníka. Pokud jej jmenuje, nebude mít Drahoš na Babiše už žádný přímý vliv. Pokud to ale Zeman neudělá, začneme se divit. Po inauguraci Drahoše se všechny ty „malé“ strany začnou předhánět, která naleze do Babišovy vlády dřív,“ je si jistý.

Ve Sněmovně jsou dnes navíc kromě ANO samé malé strany a už tam nebude to riziko tandemu Babiš–Zeman. „Bude tam přece sedět ten správný, slušný prezident, který hájí demokracii a naše prozápadní vztahy. Tak proč nejít do vlády, když nás pan prezident tak pěkně sjednocuje,“ uzavřel Topolánek s tím, že v obou variantách bude těžká polarizace společnosti. Jiří Drahoš ho ale může překvapit. „Může překročit stín ‚slušnosti‘ a hlavně se oprostit od struktur, které ho případně na Hrad vynesou. U Zemana budeme mít jistotu, že se následujícími pěti lety prostydíme,“ uzavřel.

