Drastický záznam: Polonahého starého pána dotáhli z brandýské LDN do jeho pražského bytu. S uříznutým palcem na noze, bos, bez obvazů, krvácel, nevnímal

Co se na videu, jež vzhledem k úctě ke člověku nebudeme uveřejňovat, vlastně stalo? To nám prozradila žena, jejíž identitu známe a která je autorkou šokujícího videa.

„Dne 12. 11. 2019 přivezli pana X dle informací od řidiče z LDN Brandýs, pan X byl úplně mimo, nereagoval ani na bolest odřených nohou (je po operaci amputace palce),“ konstatovala autorka naší redakci. V bytě, kde dotyčný senior žije, pobývá dlouhodobě sám, o čemž by měl mít lékařský personál vědomí.

To ovšem nikomu příliš nevadilo. Co se dělo dál?

„Přivezli ho polonahého, i když byly asi čtyři stupně nad nulou. Z nohou mu crčela krev, která je i na chodníku venku, takže ho táhli nohama po zemi, bosého. Kdybych je nezachytla, tak by ho strčili do bytu, i když nebyl chodící a byl nereagující na nic. Pan X bydlí sám. Jednou za měsíc sem přijde jeho sestra, ale ta je také starší a určitě nechodícího silného člověka nezvedne a nebude schopná se o něho postarat, například mu pomoci na záchod.“

Ani tím celý nepochopitelný příběh se zaměstnanci LDN Brandýs nad Labem nekončí. Dotyčná autorka videa nám ještě prozradila, že pokud by ona nezpůsobila virvál, nikoho by to prý nezajímalo. V tuto chvíli dodejme, že podle zjištění naší redakce je již senior v péči lékařů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jenomže to není celé. ParlamentníListy.cz totiž zajímalo, jak je vůbec možné, že pacient po amputaci palce u nohy, krvácející, bez evidentních obvazů a jakékoli možné péče v domácím prostředí, je odvezen právě mezi čtyři holé stěny. Na tuto otázku odpověděla sestra nejmenovaného pacienta.

„Také můj bratr, 66 let, byl psychicky na dně. Nedokázal se postavit, byl odkázán na péči ostatních a domů nechtěl,“ dodala rovněž. Co by se stalo v případě, že by nezasáhla vnímavá sousedka z domu na Praze 10? „Byli by ho schopni vysadit a nechat ležet na zemi a krvácet…“

Sestra nejmenovaného pacienta není z Prahy, ale za svým bratrem nyní každé dva dny jezdí právě do vinohradské nemocnice.

Další informace o tomto šokujícím případu přineseme v nejbližších dnech.

Máte podobně závažné informace? Neváhejte se obrátit na autory pomocí e-mailu: T.Novy@ParlamentniListy.cz a B.Richterova@ParlamentniListy.cz

Co je LDN?

Léčebna dlouhodobě nemocných (obvyklá zkratka LDN, lidově eldéenka) je v České republice léčebný ústav určený k ošetřování a doléčování pacientů, jejichž zdravotní stav již nutně nevyžaduje pobyt v nemocnici nebo u nichž není perspektiva zlepšení jejich zdravotního stavu. Zpravidla se jedná o lidi pokročilého věku, které není z různých důvodů možné ošetřovat v domácím prostředí. Mnoho pacientů v těchto zařízeních po několika týdnech či měsících umírá. Kromě nemocnic se proto jedná o nejčastější místo úmrtí. Některé LDN jsou samostatné (státní i soukromé), jiné jsou součástí nemocnic. Některé LDN se svým charakterem do určité míry přibližují domovům důchodců, v jiných jsou převážně ležící pacienti neschopní jakékoliv sebeobsluhy. Průměrný věk pacientů v českých LDN činí téměř 80 let. V 90. letech 20. století byla délka pobytu LDN zpravidla omezena na tři měsíce, nyní již zde takové omezení není, avšak i tak většinou pobyt pacienta nebývá delší.

