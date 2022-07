Drsné školení pro Fialu. Z bývalé ODS. „Špatně jsme učili naše děti, pokud jim to věří.“

Bývalá dlouholetá poslankyně ODS Kateřina Dostálová se na svém facebooku rozepsala o svých rozdílných postojích, než které dnes zaujímá vládní pětikoalice, potažmo premiér a předseda nejsilnější vládní strany Petr Fiala (ODS), na válku na Ukrajině. Co ji však podle jejích slov trápí nejvíce, je, jak členové vlády překrucují dějiny, ať už jde o události, jako byla invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa nebo počátek druhé světové války. Nebo fakt, jak se někteří čeští politici zasazují za zrušení práva veta při rozhodování EU.

Úvodem Dostálová vzpomíná na okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, a sice způsobem, jak ji vnímala ona a jak ji interpretuje Petr Fiala. „Jsem ročník 1964 stejně jako Petr Fiala. Žili jsme spolu 23 let naši okupaci, ale každý asi úplně jinak. Petr Fiala tvrdí, že jsme v roce 1968 bojovali za demokracii a prohráli. Já tvrdím, že v roce 1968 bojovali jedni komunisté s druhými komunisty a jedni to prohráli. O žádnou demokracii nešlo,“ konstatuje bývalá politička ODS.

Spolu s tím odsuzuje slova vlády o tom, že Ukrajina bojuje za svobodu naši a celé Evropy: „Stejně tak dnes Ukrajinci nebojují za naši svobodu. Vedou svou občanskou válku s Ruskem, které je napadlo. Ne, nás. Jsme v NATO a sakra jsme se o to porvali. Porvali se za naši bezpečnost proti národům okupantů. Ukrajinců i Rusů, rukou společnou a nerozdílnou. Je to jejich válka a je trestuhodné nás do ní tahat. Je lež tvrdit opak,“ zdůrazňuje Dostálová.

Značně ji znepokojuje, jak někteří ministři prezentují naše historické milníky: „Tato vláda však přepisuje nejen rok 1968, ale už i zcela zásadní data historie, jako byl začátek války. Včera na CNN Prima nám Jurečka znovu zopakoval, že začala v roce 1938. Rakušan s MPA se neštítí zneužít i výročí operace Anthropoid ve jménu války na Ukrajině. Přepisují moderní historii pro ty, co ji nemohli poznat, a ti, co ji žili, jsou označeni jako ruští švábové.“

Zmiňuje také slova šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti) o tom, že „Rusko v mých očích ztratilo jakoukoliv legitimitu oslavovat konec druhé světové války“. A k přiložené fotografii ministra Lipavského Dostálová podotýká: „Ilustrační foto je víc než výmluvné. Nevím, co by na to řekl Churchill. I toho vymažou?“

Varuje před sílícím tlakem na skoncování s právem veta jednotlivých členských států Evropské unie: „Špatně jsme učili naše děti, pokud jim to věří a nadšeně se balí do modrožluté a vůbec netuší, že to zlo, co jsme žili my, oni jen mění za to evropské. Evropskou ideologii GD připravenou nás ekonomicky zničit a vymazat jako národ z mapy Evropy. Poslední návrhy, jak nás zbavit práva veto, jsou mi důkazem,“ uvádí.

Psali jsme: Je tu boj o poslední zbytky naší suverenity! Bobošíková sleduje, co víří kolem Fialy. V Bruselu i doma

„Upozorňuji na to dnes, kdy už máme Rakušanovu jednotku pro boj s lidmi s pamětí, jež nazývají ruskými šváby. Zákon určený k další represi mají také, ale zatím je v utajení. Asi čeká na to, až tento šéf novodobé StB Petra Fialy, bude v sobotu potvrzen na sjezdu přátel opery opět řádným šéfem. Máme se na co těšit,“ dodává k mimořádnému sněmu k 23. červenci, kde si Starostové a nezávislí zvolí nové vedení.

