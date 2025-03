Důchodci se uskromní na zbrojení? Pojďme už tu vládu ukončit, vyzývá Okamura

Poslanec Petr Letocha (STAN) politik a podnikatel v marketingu, na sociální síti X napsal, že v současné mezinárodní situaci jistě všichni pochopí, že obrana této republiky bude něco stát. Bude něco stát i seniory. Jedním dechem však doplnil, že na jejich důchody nikdo sahat nebude.

„Na důchody nikdo sahat nechce. Nepodporujte šíření lži,“ zdůraznil Letocha. „Po sociálních sítích se šíří titulek, který vyvolává dojem, že chceme kvůli nákladům na obranu ‚ořezávat‘ důchody. Je to lež. Explicitně jsem v debatě na Primě řekl, že to v úmyslu nemáme,“ zdůraznil.

Rozhodl se jasně říct, jak se věci mají.

V dalších debatách zdůrazňoval, že nemluvil o ořezávání důchodů.

„V podstatě jsem řekl toto: Jak se tady zmínilo, tak já si myslím, že jakýkoliv český senior pochopí, že ve chvíli, kdy má sice vysoký důchod, ale hrozí mu tady hrozba války, tak důležité je zabezpečit to, aby tady bezpečí bylo. To neznamená, že říkám, že bychom měli na ty důchody sahat, jenom říkám, že prvotně by mělo být, a to je i základní funkcí vlády a státu, zabezpečit republiku a ochranu občanů,“ napsal Letocha.

Předseda SPD Tomio Okamura ihned vyrazil do útoku.

„Poslanec Fialovy vlády Petr Letocha (STAN) řekl, že senioři pochopí, když jim vláda oseká důchody a peníze použije na zvýšení výdajů na zbrojení. A poslanec Žáček (ODS) k tomu řekl, že zbrojení je na místě. Co na to říct? Pojďme v letošních volbách společně definitivně ukončit tuhle arogantní protinárodní vládu!“ vypálil Okamura taktéž na sociální síti X.

V diskusi padlo jedno doporučení.

„Snížit těm dvěma klaunům plat na úroveň průměrného důchodu, zrušit všechny náhrady a ať ukážou sami na sobě to pochopení ‚pro řezání‘ kvůli bezpečnosti. Nedávno pirátská politička brečela, že pomalu nevyžije ze 100 000 měsíčně a má úspory na měsíc života,“ padlo.

