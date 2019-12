Dusno. Michálek u Moravce brousil nůž na Kellnera. Štěch se pustil do Miloše Zemana, tohle by prý neměl

V nedělních Otázkách Václava Moravce se setkali předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek (Piráti). Michálek se okamžitě pustil do firmy Home Credit Petra Kellnera. Aktivity této skupiny v Číně a v Česku považuje za ohrožení demokracie. Milan Štěch se pustil do prezidenta Miloše Zemana, byť ho odmítl přímo jmenovat.

Poté připomněl, že Helena Langšádlová z TOP 09 chtěla nechat zřídit sněmovní komisi, která by se zabývala vlivem cizích mocností na Českou republiku. Její návrh však Sněmovna zatím odmítla řešit. Piráti by ho ale rádi oprášili. „Je to velmi aktuální poté, co se zjistilo, že ta rudá chobotnice z čínského Home Creditu si platí mediální agenturu, která prostřednictvím různých médií ovlivňuje veřejné mínění,“ varoval Michálek hned v úvodu.

„Je to útok na demokracii a rozhodně bychom to neměli přehlížet. Pokud si společnosti z totalitních států budou platit podobné věci, tak je to velký problém,“ pokračoval varovně pirát.

Vondráček oponoval, že po vlastních zkušenostech s vyšetřovacími komisemi předpokládá, že by komise vlastně nic nevyřešila, takže ji nepodpoří. „Se zkušenostmi, které mám, nebude ta komise schopna ani nic potvrdit, ani nic vyvrátit,“ zdůraznil Vondráček s tím, že bránit vlivu zahraničních mocností v Česku mají za úkol tajné služby.

V tomto dal Štěch Vondráčkovi za pravdu. Postěžoval si, že někteří politici této země zpochybňují práci tajných služeb. Na Bezpečnostní informační službu opakovaně útočí např. prezident Miloš Zeman. České zpravodajce označil např. za „čučkaře“. „Zpochybňovat tyto služby, to je prostě nůž do zad, to by prostě být nemělo,“ řekl jasně Štěch. Osobně by prý věřil českým tajným službám, ale pokud jsou zde politici, kteří zpochybňují jejich práci, Štěch by byl nakloněn zřízení komise.

Michálek se Štěchem se shodli v tom, že se musíme mít před Čínou na pozoru, protože např. podle Michálka není možné, abychom vložili do rukou čínských komunistů nástroje k tomu, aby třeba vypustili naše přehrady.

Vondráček připomněl, že byl nedávno v Číně, byl tam prý s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a ocenil jeho volání po pragmatické spolupráci s Čínou. S Čínou je třeba obchodovat, ale podle Vondráčka je třeba bránit i strategické investice.

Odmítl však, že by při návštěvě Číny domlouval partnerství hnutí ANO s čínskými komunisty. Čínská strana to možná tak vyložila, ale není to pravda. „Já nemůžu kontrolovat, co kdo o mě říká, tuhle zkušenost mám i z vašeho pořadu. Já něco řeknu a pak je tady něco nějak interpretováno,“ posteskl si Vondráček.

Naznačoval také, že v minulosti existovaly kontakty ČSSD s čínskými komunisty. To však Štěch rázně odmítl. „Já se musím ohradit proti tomu, co tady zaznělo. Není to pravda,“ prohlásil Štěch.

Moravec poté otevřel téma cesty předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Prezident Miloš Zeman od této cesty Kuberu odrazoval, protože se obával čínské reakce. „My jsme panu Kuberovi sdělili, že nebývá zvykem jet např. do provincie a pak teprve do hlavního města. Když pojedete do Německa, tak také nepojedete nejprve do Bavorska a až pak do Berlína,“ vysvětloval Vondráček.

Michálek poté ještě jednou varoval před PPF Petra Kellnera a upozornil na to, že určitou část magistrátu v Praze si pronajímá banka PPF a Michálek by rád věděl, proč je to povoleno. Kdyby bylo na něm, tak by prý PPF z prostor magistrátu vyhnal.

V tu chvíli se ale Štěch postavil proti Michálkovi. „Já varuju před tím, aby to nebyla hysterie, Je potřeba všechno prověřit. A pokud se ukáže, že ty informace, které přinesli novináři, jsou pravdivé, tak je to velmi vážné,“ upozornil Štěch.

Vondráček dodal, že politici mají nastavovat pravidla, ale ke zprávám mají přistupovat opatrně, protože musí mít na zřeteli i to, že o počínání Home Creditu v Česku informoval server Aktuálně.cz, který patří Zdeňku Bakalovi. Server zmiňuje např. tlumočníka Víta Vojtu, který v Číně tlumočil i Vondráčkovi a předseda Sněmovny měl dojem, že se Vít Vojta snaží vést o Číně racionální debatu.

Po třičtvrtěhodině pánové opustili téma Číny a Home Creditu a debatovali o státním rozpočtu. Vondráček doufá, že ve Sněmovně se najde 101 hlasů poslanců, kteří podpoří rozpočet bez obsáhlejších změn. Štěch naproti tomu doufá, že se úprava rodičovské dovolené dotkne co nejširšího počtu rodin, i těch, které už celou dávku vyčerpaly, i když to státní rozpočet vyjde na dalších 2,7 miliardy korun.

Došlo i na volbu nového ombudsmana či ombudsmanky. Anně Šabatové totiž na počátku příštího roku končí mandát. Vondráček prozradil, že na tuto funkci bude podporovat svou kolegyni v poslaneckém klubu ANO Helenu Válkovou, protože si jí váží.

