Dusno kolem pomníku maršála Koněva. Pustili se do sebe starosta z TOP 09 a ruská ambasáda

23.08.2019 17:29

Kolem pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva to opět vře. Pustili se do sebe starosta Prahy 6 za TOP 09 a ruské velvyslanectví. Podívejte se sami, co všechno zaznělo.