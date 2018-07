Dvacet let od otevření první mešity v ČR. ČT přinesla živý vstup s agitací a pozvánkou

Je to dvacet let od otevření první mešity v České republice, informovala Česká televize. „Nízká, nenápadná budova bez minaretů“ stojí v Brně. Veřejnoprávní médium odvysílalo na kanále ČT24 před polednem přímý vstup ze zmíněné mešity.

„V brněnské mešitě se samozřejmě nachází modlitební místnost, prostor vyhrazený ženám, dětský koutek, knihovna i prostor pro učení,“ řekla reportérka Kristýna Březovská. Poté předala slovo Assemovi Atassimu, který je členem vedení Islámské nadace v Brně. „Hlavní prostor je ten modlitební, ve kterém probíhají kázání, ale samozřejmě obecně celá ta mešita tvoří společenské prostory, které jsou určené různým aktivitám muslimů. Nedávno tady například byla oslava pro děti, když probíhaly svátky ke konci ramadánu nebo když je třeba nějaký smuteční obřad, když někdo zemře a rodina chce, aby se sem přišli lidé podívat, jak to v mešitě probíhá,“ řekl Atassi.

Anketa Faltýnek vyčetl v ČT šéfovi poslanců Pirátů Michálkovi, že je mladý chlapec. Pak se omluvil. Co si o tom myslíte? Faltýnek má pravdu 80% Faltýnek je arogantní strejc 15% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4575 lidí

„Mešity většinou nemají nějakou zvláštní konstrukci, hlavní je ten modlitební prostor, většinou je pokrytý koberci. Pak je kazatelna, vyvýšené místo, kde stojí kazatel. A pak je hlavní část mešity, která je skoro v každé mešitě, takový výklenek, který se jmenuje mihráb, který určuje směr modlitby a určuje místo, kde stojí imám neboli člověk, který vede modlitbu,“ pokračoval Atassi během přenosu z modlitební místnosti brněnské mešity. „Jinak nahoře máme část, kde se modlí ženy, a součástí té části je i dětský koutek,“ ukázal Atassi směrem ke stropu modlitební místnosti, kde je vystavěno mezipatro.

Poté Assem Atassi pozval případné zájemce k návštěvě mešity. A jak vypadá klasický den v mešitě? „Muslimové mají každý den pět hlavních modliteb, ty modlitby probíhají v mešitě. V pátek probíhá hlavní modlitba, to je tu největší počet lidí. Na normální modlitby lidé přicházejí podle toho, jak mají čas, nebo třeba večer po práci. Komunita okolo brněnské mešity se podle Atassiho za dvacet let stačila hodně změnit. „Komunita, která postavila tuhle mešitu, byla převážně studentská. Byli to studenti na brněnských vysokých školách. V dnešní době jsou to převážně rodiny a pracující lidé, ale velkou změnou struktury jsou i pracovníci zahraničních firem, ti sem přicházejí. To zvýšilo i počet muslimů v Brně a návštěvníků mešity,“ vysvětlil Atassi.

Reportérka Březovská poté připomněla, že podle sociologů se v Česku pohybuje asi 22 000 muslimů. Mají v Brně nějaký odhad, kolik do tamní mešity chodí muslimů? „V Brně můžeme říct odhadem, že je kolem dvou až tří tisíc muslimů. Tady v mešitě na tu páteční modlitbu chodí každý týden asi 150–200 lidí. Na sváteční modlitby, které se konají mimo mešitu, přijde až 400 lidí,“ odpověděl Atassi.

Psali jsme: Jiří X. Doležal velebil Českou televizi. A překvapil ohledně Moravce. Reakce lidu stojí za to Žádné no-go zóny u nás nejsou, tvrdí švédská vláda. A pak schválila miliardy na pomoc „zranitelným oblastem“ Jsem disident. Čelím buzeraci, promluvil Petr Hampl Ministryně německé vlády se vyjádřila k burkinám... a je z toho pořádně horko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak