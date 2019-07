Dyť je to blbost, sejmula Babišova žena moderátora. Ten se ptal na její minulost

Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO) je od začátku května zmocněnkyní pro lidská práva. V pořadu Prostor X se dostala do křížku s moderátorem Čestmírem Strakatým, jenž jí pokládal otázky i z témat nedomluvených předem. „Dyť je to blbost, vy se ptáte na něco, co předem víte,“ ryla Válková do moderátora. Ale nakonec přidala pár názorů na situaci okolo Čapího hnízda a kauzy s ministrem Staňkem.

Čestmír Strakatý zmínil, jaká se na Válkovou sesypala kritika právě kvůli jejímu ustanovení zmocněnkyní vlády pro lidská práva. „Helena Válková je normalizační komunistka," citoval moderátor. Válková se bránila, že problematiku lidských práv řešila ještě jako členka komunistické strany, i když ne prý tak statečně jako disidenti. „Věnovala jsem se například mladistvým, kteří byli ve výkonu trestu odnětí svobody a vždycky jsem tam viděla to jejich právo na důstojné zacházení. Ale nemusela jsem kvůli tomu demonstrovat a ani bych to nedělala. Já nejsem žádný hrdina, který by se chtěl nechat zavřít." Prý vždy dělala něco, aby se nemusela v budoucnu stydět ani za své publikace, ani za své názory. Ale zda podepsala či nepodepsala antichartu, si nepamatuje. „Ve světle svých pozdějších rozhodnutí to jistě nebylo správné rozhodnutí," popsala svůj postoj ke vstupu do KSČ.

Další otázka mířila na podporu hnutí ANO od KSČM. Helena Válková se začala vzpěčovat, že toto téma není mezi těmi, která Válkové Strakatý poslal. „Nemám ráda redaktory a média, která pod záminkou, že hlavním tématem rozhovoru budou priority zmocněnkyně vlády pro lidská práva, se ptají na její minulost, vyzvídají, jaký měla postoj, zda něčeho lituje,“ vysvětlila. Strakatý reagoval, že její minulost je důležitá pro výkon její funkce. „Myslíte, že jako před 40 lety, že je to důležité, jo?“ ptala se už znatelně iritovaná Válková. Doplnila, že KSČM považuje za stranu demokratickou, protože jinak by se obrátila na ministerstvo vnitra. Strakatý pak pokračoval otázkou, zda je vítaná i podpora SPD. Válková to opsala větou, že pokud jde o podporu pro smysluplné zákony, tak je podpora SPD vítaná. Ale pokud je zákon kontroverzní a mohlo by hrozit, že je diskriminační, tak vítaná není. „U mě vždy šlo, jde a půjde o věcnou stránku věci,“ zhodnotila bývalá ministryně, jak se to má s podporou hnutí Tomia Okamury.

Výroky Okamury jí prý vadí a doufá, že například ten o růstu romské populace vadí většině české společnosti. Ale to nic nemění na tom, že hlasy pro např. zvýšení důchodů jsou od SPD vítané, „protože jde o dobrou věc“. Fotogalerie: - Okřídlený lev

Současnou situaci kolem ministra Staňka by neoznačila za ústavní krizi. Politická krize by podle ní nastala, kdyby ministři ČSSD podali demisi. Že by měl premiér podávat kompetenční žalobu na prezidenta, to Válková odmítla. Miloš Zeman prý jedná uvážlivě, když jedná se všemi zúčastněnými. Zeman by dle jejího názoru byl kritizovatelný, kdyby odjel na dovolenou a do konce léta situaci neřešil. „Není pravda, že je tam (v Ústavě, pozn.red.) bez odkladu, to je výklad. On musí odvolat, s tím souhlasím, ale pokud se snaží najít nějakou cestu, tak má jistě jako prezident republiky dva měsíce čas, aby tu cestu dva nebo tři měsíce hledal," vyjádřila se právnička. I sociální demokracie se dle ní chová konstruktivně a byla by ráda, kdyby tomu tak bylo dál.



Strakatý si ještě dovolil otázku na „obžalobu“ premiéra Babiše. Zde si Válková rýpla, proč tedy používá termín obžaloba a začala diskuse o pojmech. „Bavíme se, já to chápu, já neznám redaktorskou práci, vy zase ne právo, čili současná situace je taková, že státní zástupce dostal kompletní spis od policie s návrhem na další postup,“ popsala situaci. Jinak se o kauze Čapí hnízdo vyjadřovala vyhýbavě, řka, že má povinnost mlčenlivosti a navíc ji nesleduje. Kdyby byl Andrej Babiš skutečně obžalován, tak by to prý bylo nepříjemné. „Mě spíš překvapuje, pane redaktore, že se ptáte na takový notoriety. Jak asi člence hnutí ANO... Dovedete si představit, že bych teď řekla, ano, mně to bude velmi příjemné? Dyť je to blbost, vy se ptáte na něco, co předem víte,“ fušovala Válková Strakatému do řemesla. Strakatý pak vysvětloval, proč se ptá, ale bývalá ministryně namítla: „Mně už to připadá, že se tady hádáme, a to mě nebaví.“ A dodala, že by konečně mělo dojít na její priority jako zmocněnkyně pro lidská práva.

Strakatý se v této oblasti zeptal na Istanbulskou úmluvu. „Já si myslím, že musíme veřejnosti vysvětlit, že se nemusí bát tak, jak se v současné době bojí, a oprávněně bojí, protože jí byla věnována pozornost ne vždycky žádoucí a ne vždy se interpretovala přesně,“ řekla zmocněnkyně. Vina médií je prý jen částečná, může za to dle Válkové i špatný překlad. A dokud nebude nový překlad řádně vysvětlen veřejnosti, tak by se dle zmocněnkyně vlády pro lidská práva mělo s ratifikací počkat.

