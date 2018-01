EU jako SSSR. Zase se mlátí obušky! Umělec, který utřel Emmu Smetanu, vážně promluvil

Emir Nemanja Kusturica, srbský režisér, hudebník a aktivista promlouvá v novoročním rozhovoru pro srbský Iskra.co o tom, jak je Srbsku vnucován západní či blízkovýchodní pohled na svět. Podle něj se Sarajevo stalo „mrtvé město“, a to pod přímým dohledem muslimského klanu Izetbegovičů podporovaného západem. Emir Nemanja Kusturica se v minulosti postaral o rozruch při rozhovoru pro DVTV s moderátorkou Emmou Smetana, která na něho podle jeho slov útočila a hrála si se slovíčky.

Emir Nemanja Kusturica se domnívá, že od dob Napoleona, přes Habsburskou říši až po dnešní uspořádání EU je Srbsku vnucován západní pohled na svět. Z Blízkého východu pak dochází k vnucování zase pohledu islamistů. Oni ale mají podle něj svůj. „Za Tita bylo možné, aby tu společně žili katolík Chorvat, muslim Bosňák i srbský ortodoxní křesťan. Jenže klan Izetbegovičů pak oživil běsy zvané šaría a katolické Chorvatsko si vzpomnělo na svoje ustašovské dědictví. To je s patriotickým srbským ortodoxním křesťanem v přímém konfliktu a rozporu,“ říká patriot a odkazuje k tažení Napoleona na Rusko, po kterém se vrátil zpět do Francie s místo 600 tisíci vojáky se 30 tisíci. Podobný osud čekal i Hitlera. Západ si podle něj právě toto uvědomuje. „Chtěl by samozřejmě ruské nerostné bohatství (ropa, plyn, suroviny), jenže má u svých břehů ruské ponorky,“ zdůrazňuje.

Kusturica versus Emma Smetana: Tereza Spencerová doplnila, co nebylo řečeno o chemickém útoku v Sýrii. Vysmála se Emmě Smetaně a řekla, co znamená Sorosova univerzita Doktor Macek se vysmál Emmě Smetaně. A nejen jí Marek Wollner: Kusturica je blb a buran. Zastaňte se Emmy Smetany, je to hezká holka! Blbko, huso. Dej mi, kurva, pokoj. Ach, ta Emma Smetana to schytává víc a víc...

Anketa Zvítězí Miloš Zeman už v 1. kole? Ano 86% Ne, vyhraje až ve 2. kole 5% Ne, prohraje ve 2. kole 6% Ne, ani se do 2. kola nedostane 3% hlasovalo: 2283 lidí

Český překlad ZDE

Vedení EU pak přirovnává k Sovětskému svazu. „Je to nomenklatura, bez skutečné reciprocity,“ říká na adresu EU, která podle něj má hlavní ideu a tou je „Velké Německo“ neboli „Drang nach Osten.“ To je podle něho důvod, proč Britové toto uskupení evropských států opouštějí. Španělský problém s autonomním regionem Baskicko pak zase vidí jako opakovaný scénář rozpadu Jugoslávie. „Zatím se jen mlátí obušky, ale nejspíš dojde i na střelbu. V Katalánsku tak vidíme dvojí metr uplatňovaný vůči Rusku a Krymu a Srbsku a Kosovu,“ připomíná.

Zásadní pro přežití malého národa považuje kulturu. Kusturica se již opakovaně vyjádřil i o svém vztahu k Česku. Podle něj bychom se měli za každou cenu držet své kultury, kultury Bohumila Hrabala, Haškova Švejka, Kunderova Žertu atd. A příklad uvádí, jak se Srbové drží Ivo Andriče, spisovatele a nositele Nobelovy ceny. „Srbové mají právo rozšiřovat svoji kulturní myšlenku na Kosovo a jeho legendu. Je to srbské kulturní dědictví. Republika Srbská v Bosně je právoplatná a její základy pramení právě ze srbského národního cítění,“ uvádí.

Podle jeho názoru Jugoslávii poškodil soudní tribunál v Haagu tím, že rozdělil její národy a obnovil ideu nadvlády Turecka nad Balkánem. „Dnes proto rozhoduje v Bosně, Kosovu, Albánii, Makedonii a dalších enklávách v balkánských zemích soudce kádí (islámský soudce rozhodující podle šaríje a názoru islámských mudrců),“ připomíná a dodává, že zločiny ze strany muslimů nebyly potrestány.

Sarajevo pak považuje za „mrtvé město“, ze kterého bylo vyhnáno 150 tisíc Srbů a zástupců jiných národností. Jemu osobně vypálili dům. Poukazuje na vysokou přítomnost muslimů, kteří se stěhují do města ve velkém a vedle toho Saudové zase skupují pozemky a nemovitosti. Připomíná také oživení práva šaría. „To vše pod dohledem muslimského klanu Izetbegovičů, které ve všem podporoval a podporuje západ. To není multikultura, to je její opak,“ uzavírá důrazně.

Psali jsme: Tomáš Vyoral: Dejte mi s tím kur*a pokoj! Emma Smetana si toto za rámeček nedá... Tereza Spencerová doplnila, co nebylo řečeno o chemickém útoku v Sýrii. Vysmála se Emmě Smetaně a řekla, co znamená Sorosova univerzita Emir Kusturica po demolici Emmy Smetana pokračoval v Lidovkách: Havel uvěřil, že bombami lze dosáhnout demokracie. Zato Zeman – to je představitel zdravého křídla národa Neuvěřitelný rozhovor Emira Kusturici s Emmou Smetana: Hlasitě se vysmíval jejím otázkám, a nakonec ho vytočila tak, že málem odešel ze studia

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla