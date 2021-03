Ekonomka Šichtařová to vzala od podlahy: Vystrčilův nápad? Všechno špatně!

reklama

Ekonomka Markéta Šichtařová v rozhovoru pro server iDnes.cz poznamenala, že se EU myšlenkově stále více vrací před rok 1989, jak jsme ho znali u nás. „Ten socialismus podle mého přichází, ale tentokrát nikoli z východu, ale z Evropské unie, ze západu,“ podotkla Šichtařová. Za příklad socialistického zla dala výzvu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), aby se lidé, kteří mohou v covidové krizi stále pracovat a vydělávat, podělili o část svých výdělků s těmi, kteří kvůli koronavirovým restrikcím vydělávat nemohou.

„Špatně je na tom to, jako v tom socialismu v podstatě všechno, že solidárnost je založena na myšlence, jako vlastně každá dotace, že vezmeme peníze od lidí, kteří je ještě mnohou vydělávat, do míst, kde je vydělat nedokážou. Tím se odbourává jakákoli ekonomická motivace k jakémukoli výkonu,“ vypálila ekonomka s tím, že takové uvažování vyrábí ve společnosti armády lidí, kteří jen budou natahovat ruku a žádat o pomoc.

Pravicoví politici by toto podle Šichtařové měli vědět. „Podle mě si ale pan senátor vůbec neuvědomil, co říká,“ vyjádřila své mínění ekonomka.

Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Otázkou je, jestli je ODS ještě pravicová strana. Otázkou je, jestli nějakou pravicovou stranu v parlamentu ještě vůbec máme,“ rýpla si do stran, které se považují za pravicové.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3964 lidí

Naši ekonomiku čeká podle Markéty Šichtařové tvrdý náraz. Jednoho dne státu dojdou peníze na covidové programy a až se tak stane, ukáže se v plné nahotě, kolik podniků v koronakrizi fakticky zkrachovalo a kolik lidí je v důsledku toho bez práce. Ekonomka je přesvědčena, že bez práce je ve skutečnosti něco přes 10 procent lidí, jen to dnes ještě nevědí.

A to prý není náš jediný problém. Dalším slabým místem je, že lidé teď nemají za co utrácet peníze a pokud má někdo peněz víc, vráží je do koupi nemovitosti, což drží ceny bydlení nepřirozeně vysoko. Podle Šichtařové brzy porostou i ceny běžného zboží v obchodech.

Celý rozhovor naleznete zde

Naší výhodou podle Šichtařové je prý to, že máme korunu a nikoli euro, ale není to podle ní výhoda nijak zásadní. „Viděli jsme to krásně v loňském roce na jaře, kdy Česko dokázalo kvůli drastickému oslabení koruny udržet své exporty na vyšší úrovni než Slovensko,“ poznamenala ekonomka.

Pár slov věnovala i českému školství v časech koronakrize. Zdá se jí, že dnešní děti mají i díky distanční výuce menší penzum znalostí, než předchozí generace.

„Vidím, jak ty děti neumí to, co by měly umět. Vidím, jak je ta generace méně vzdělaná a informovaná, než byla generace naše v jejich věku,“ posteskla si Šichtařová s tím, že těmto dětem schází především kritické myšlení. „Mám velkou obavu, že to, že ty děti nejsou ve škole, že neabsolvují normální styl výuky, tak z nich vychováváme skupinu, s prominutím, tupců, s nimiž půjde velmi snadno manipulovat,“ upozornila Šichtařová s tím, že toto je jev, který se projeví jako rizikový především do budoucna.

Psali jsme: Plán Bruselu: Firmy v EU, berte zboží jen od těch, kdo dodržují lidská práva. Markéta Šichtařová: Tedy uznávají 64 pohlaví, bezuhlíkový život a... To skončí špatně Špatná zpráva pro pacienty. Šichtařová se lekla výmyslu Pirátů se STAN Vítejte v socialismu, lépe už bylo, obává se ekonomka. A nejde jen o covid Roušky brání šíření viru? Lockdown brání šíření viru? Markéta Šichtařová do toho hodila vidle svou verzí. Tady je

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.