Elektromobilita je nezvratná, kázal poslanec STAN. A pak Vondráček od Svobodných musel jeho slovům strašně smát

Budoucnost spalovacích motorů v EU. Co reálně přinese emisní norma 7, v pořadu Co na to vaše peněženka vysílaném na CNN Prima NEWS se nad těmito tématy střetli místopředseda poslaneckého klubu STAN Ondřej Lochman a předseda strany Svobodní Libor Vondráček, který vládě vyčítal, že činí nedemokratická rozhodnutí, namísto aby jednala v zájmu svých občanů. „Kdybyste se zeptal lidí, jestli chtějí daně, tak vám řeknou, že ne,“ hájil Lochman přechod na elektromobilitu.

reklama

Návrh nového emisního nařízení Euro 7 v současné kompromisní podobě zřejmě nebude znamenat zpřísnění emisních limitů pro osobní i nákladní auta oproti současné normě Euro 6. Stále je nutné zajistit limity termínů pro přijetí souvisejících předpisů v rámci EU. Ministr dopravy Martin Kupka to před novináři označil jako úspěch.

Šéf Svobodných Libor Vondráček uvedl, že to za úspěch rozhodně nepovažuje. Naopak Lochman ano a potvrzuje to podle něj neexistenci diktátu z Bruselu: „To, že se norma Euro 7 povedla takto vyjednat, je úspěch,“ kontroval Lochman. „A já bych řekl, že je to dokonce takový úspěch, že bychom konečně mohli některým vysvětlit, že diktát Bruselu neexistuje, protože naším rozhodováním jsme své partnery přesvědčili o tom, že je potřeba tu normu změkčit,“ doplnil s tím, že to nebude znamenat žádné rychlé zdražování pro lidi, kteří si chtějí koupit nové auto.

V Číně se velmi investuje do elektromobility, Vondráček si myslí, že by mělo být rozhodnutím výrobců v autoprůmyslu, do čeho investovat se jim vyplatí. „Výrobci mohou investovat do obojího a průběžně se rozhodnout, co jim dává větší smysl, to dokážou sami bez toho, aniž jim někdo říká, co mají a nemají dělat a visí nad nimi třeba zákaz v roce 2035, kdy to má být skutečně ukončeno,“ míní.

Zdůraznil, že zdaleka nemáme stejné podmínky jako Čína pro to, abychom byli dostatečně konkurenceschopní při výrobě elektromobilů. „My umíme dělat normální auta, těch je tu šest milionů, lidé je preferují v současnosti a o tom, co bude v budoucnu, ať rozhodnou budoucí generace, ale nedělejme to za ně,“ dodal Vondráček.

Opřel se do vládní pětikoalice, která se podle něj v tomto směru nechová demokraticky. „Nemůžu přijmout to, že je to nějaká výhra. Pro mne jako občana by byla výhra, kdyby politici vytvářeli takové předpisy, po kterých je poptávka. Pokud vím, ani současná koalice, ani nikdo jiný během kampaně netvrdil, že lidem dají jako servis normu Euro 7, ať už v jakékoli podobě. Pokud se tu často skloňuje slovo demokracie, tak demokracie je o tom, že se převážně dělají ty normy, které chtějí voliči. Ne že se tu něco vytvoří a pak se tváříme, že je to součást demokracie. Není to tak, není to demokratické rozhodnutí!“ pokračoval předseda strany Svobodní s tím, že po celé republice již sbírají podpisy proti zákazu aut na benzín a naftu.

Ondřej Lochman namítl, že se bavil s některými výrobci a ti mu tvrdili, že na elektromobilitu by přešli i bez těchto regulací. „Rozhodně říkají, že vývoj nezastavíme, chtějí lepší technologii, jen by to možná bylo pomalejší,“ citoval jejich slova, zatímco Vondráček se nad těmito argumenty pousmál. „Elektromobilita je nezvratná, jde jen o to, aby to nebylo příliš rychle,“ zopakoval vládní politik. Vondráček nesouhlasně kroutil hlavou.

Následně Lochman navrhl: „Máme nějaký směr, víme, že jsme se rozhodli pro elektromobilitu, ta už je tady. Pojďme se bavit o tom, aby na to byl trh připraven, aby na to byly připravené dodavatelské řetězce, abychom měli připravené produkty. Když říkáte zeptejte se lidí, co chtějí, tak kdybyste se zeptal lidí, jestli chtějí daně, tak vám řeknou, že ne. A když se jich zeptáte, jestli chtějí zdravotnictví a školství zdarma, tak vám řeknou, že ano, a vy z něčeho musíte platit,“ obrátil se na Vondráčka.

Politik Vondráček se na kamery rozesmál a podotkl, že elektromobilita není nic definitivního. „Je to jen hra na to, že je to definitivní. To samozřejmě není možné,“ uvedl s tím, že v tuto chvíli je to schválené, ale doufá, že v následujících letech se od tohoto zákazu ustoupí.

Psali jsme: Ani jste nepípli! Teď se chlubíte? Macinka vymáchal ODS v jejích slovech Senátor Hraba: EURO 7 je mrtvé Ministr Kupka: ČR představí výhrady vůči emisní normě EURO 7 španělskému předsednictví Emisní norma se EU sype. Proti se prý postavilo i Německo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama