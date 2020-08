Elitní klub? Spíš sekta! Ekonomka Lipovská se bez servítků pustila do Bruselu

reklama

Lipovská v rozhovoru rozebírala situaci, zda nás může Evropská unie donutit k tomu přijmout euro, když jsme k tomu povinni podle smluvních závazků. Podle jejích slov existují právní názory, které tvrdí, že nemůže.

„Ale já myslím, že nám v tom nedávno velmi silně pomohl německý Ústavní soud v Karlsruhe, který jednoznačně řekl: My nebudeme poslouchat to, co říká Evropská centrální banka, protože Evropský soudní dvůr a velká EU porušují své vlastní zákony a normy. A my přece, jako strážci práva, tím, že máme v naší legislativě unijní zákony, které jsou dokonce nadřazeny naší legislativě, nemůžeme jednat proti těmto zákonům. A když Unie proti svým zákonům jedná, my tak jednat nesmíme. Soud najednou řekl: Nechť Evropská centrální banka do tří měsíců zjedná nápravu a přestane porušovat unijní práva. To je absolutní průlom, kdy najednou jedna země si dovolila říct: Vy to tam nahoře děláte špatně, a my to dělat nebudeme. Tahle neposlušnost je fantastickým precedentem, který nám může nesmírně pomoci dále; nikde není psáno, že smlouva, ke které se přistoupilo, je smlouva neměnná,“ poznamenala Lipovská.

Dle jejích slov bychom se měli přestat na Unii dívat jako na něco morálně nadřazeného, ale přemýšlet nad ní jako nad rozmazleným, nevychovaným frackem, kterého musíme vychovávat, aby z pubertálního klacka nevyrostl dospělý klacek.

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 19219 lidí

A právě proto, podle ní, byla koronavirová krize užitečná, neboť se ukázalo, že lze naprosto všechno. „Vzpomeňme si, jak probíhala a nabíhala jednotlivá opatření, tak se říkalo: Tohle nikdy neudělají, přece nemohou zavřít kostely, nemohou zavřít školy. A ubývaly a ubývaly možnosti svobody, až jsme málem skončili u zákazu vycházení, byť to u nás nebylo tak striktní, jako v jiných zemích. Ukázalo se, že najednou lze bez požehnání Evropské komise zrušit Schengen. Šlo to, hranice šly zavřít,“ zdůvodnila Lipovská.

Zároveň apelovala na to, že je nesmysl obehnat ČR zdí, tvářit se, že jsme ostrov a že kolem nic neexistuje. „Potřebujeme spolupráci, ne jako frázi, ale jako realitu, v rámci Evropy a světa, samozřejmě že ano, ale tato spolupráce nesmí být vynucená, a musí být funkční. Nepotřebujeme být členem Unie jako v takovém manželském vztahu, kdy je jeden permanentně využíván a zneužíván druhým, nechci říct přímo znásilňován. My chceme mít vztah založen na opravdové lásce, přátelství nebo na opravdovém kamarádství,“ dodala.

Fotogalerie: - U Rozhlasu 21. srpna

Ona sama v EU nevěří.

„Protože to, že něco trvá 40, 50, 70 let, nic neznamená. Existovaly věci, které trvaly 300, 500 let, a nic to neznamenalo. Já věřím ve spolupráci, v to, že se vzájemně můžeme potřebovat. Ale ve chvíli, kdy se vzájemně potřebujeme, ale nejsem v tomto úzkém svazku, tak to najednou není založeno na využívání, ale na vzájemném prospěchu. Jestli je něco krásného na obchodu, na směně, tak to, čemu trochu kostrbatě říkáme ‚dvojí shoda potřeb‘ Jinými slovy, musí se najít dva lidé, kteří se vzájemně potřebují, ale je to ad hoc. Jenom to, že můj řezník umí rozbourat prase, a pak prodávat kotlety, a že já umím, dejme tomu, šít, přece neznamená, že si tohoto řezníka vezmu. Protože já také potřebuju chleba, víno nebo benzín, a budu si kvůli tomu zároveň brát pekaře, s odpuštěním spát s vinařem, nebo si takto vytvořím velmi úzký friendship s majitelem benzínové pumpy? Jaký by to dávalo smysl? Žádný. Jinými slovy, je možné spolupracovat, žít vedle sebe, pomáhat si, využívat toho, co umíme, ale nemusím kvůli tomu nikomu dát klíče od své domácnosti. Ty mám jenom pro své úplně nejbližší,‘ podotkla Lipovská, která by hlasovala pro vystoupení z EU.

Dál se tak do Evropské unie obouvala. Podle ní Unie dnes není tím elitním klubem, za který se vydává, ale stává se sektou. „A opustit sektu je, jak všichni víme, takřka nemožné,“ sdělila. A znovu zdůraznila, že chce spolupráci suverénních ekonomik v rámci suverénní Evropy, ne vazalské Evropské unie.

Závěrem se pak Lipovská vyjádřila k tomu, jak vidí vývoj Evropy za 5, 10 let.

„Pět let je relativně krátká doba. V určitou chvíli se to stejně zastaví, a systém si najde cestu k normálnu. Teď nemluvím o normalizaci ve smyslu 70. let, ale o nápravě toho, co nefunguje. Když připoutáte Prométhea ke skále, tak se v tomto případě stejně odpoutá. Jde jen o to, že čím déle to bude trvat, tím nákladnější to bude, tím horší bude náprava, budeme mít více podlitin, a tím horší tvar bude mít při transformaci křivka ‚J‘,“ sdělila.

‚Místo toho můžeme jednat, využít příležitosti, že jsme nyní mohli hodně věcí přehodnotit, rozmyslet, a uvědomili jsme si, že není nutné, aby se naši vládci v uvozovkách setkávali každý týden v Bruselu. Když nebyli v tak úzkém kontaktu, a bavili se přes Skype, tak jsme pochopili, že se zas tak nezbytně nutně vzájemně nepotřebují. A také ztratili benefit z toho, že se potkávají na recepcích a že jsou důležití. Uvědomili jsme si, že reálný problém se řeší tady doma. Když došlo ke skutečnému hmatatelnému problému v podobě nehmatatelného neviditelného nepřítele, tak se ukázalo, že hranice končí tam, kde už vám nikdo nedá roušku, naopak vám ji dokonce možná odcizí, nechci říci, že přímo ukradne. A čím dříve si to uvědomíme, tím lépe pro nás,“ uzavřela.

Psali jsme: Seďa (ČSSD): Přijatá opatření ČSSD v letech 2014 až 2020, I.část Sobotka u soudu kvůli sportovním tunelům pod Valachovou: Soudkyně se neudržela Kovosvit MAS má nového vlastníka, do vínku přinesl stamiliónovou zakázku Hejtman Šimek: Vznikla řada projektů, které obohatily naše regiony

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.